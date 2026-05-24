OlaszországRómaturizmus

A legdrágább csobbanást választotta egy férfi Rómában

Ismét egy gyorsan felkapott videóval lettünk gazdagabbak, miután egy turista nemes egyszerűséggel beugrott a Trevi-kútba fürdeni. Rómában már évek óta problémát jelentenek a hasonló esetek, a hatóságok pedig nagyon komolyan is vették az ügyet, a férfi egy ötszáz eurós csekkel lett gazdagabb.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 21:18
Fotó: ANDREAS SOLARO Forrás: AFP
A kiérkező rendőrök egyébként láthatóan nem voltak meglepődve a mutatványtól, miután már több alkalommal is ki kellett halászni olyanokat, akik összekeverték a műemléket egy strand medencéjével. 

A probléma gyökere az Olaszországot kiemelten sújtó turizmus. Habár az iparág maga óriási bevételeket termel és munkahelyeket teremt, azonban a világ számos pontján bebizonyosodott már, hogy a kevesebb néha több. 

A tér, ahol a Trevi-kút található, egyébként már jegy ellenében látogatható csak, amivel az Örök Város vezetése a tér és a látványosság élhetőségét, megőrzését és az emberek védelmét szeretné elérni. 

Velencében azonban még ennél is rosszabb a helyzet, ott a város vezetése úgy döntött, hogy az egész óváros területét belépőkötelessé teszi, ezzel felvéve a harcot a tömegturizmus ellen, amely már a helyiek életét is megkeseríti. Már akik még a városban maradtak, hiszen a legutóbbi adatok szerint egyre többen döntenek úgy, hogy elhagyják a turisták által elfoglalt várost. Ez a jelenség a szakértők szerint hosszú távon Európa történelmi helyeinek az elnéptelenedését okozhatja. 

Borítókép: A Trevi-kút előtt szelfizik egy pár (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
