A legdrágább csobbanást választotta egy férfi Rómában

A kiérkező rendőrök egyébként láthatóan nem voltak meglepődve a mutatványtól, miután már több alkalommal is ki kellett halászni olyanokat, akik összekeverték a műemléket egy strand medencéjével.

A probléma gyökere az Olaszországot kiemelten sújtó turizmus. Habár az iparág maga óriási bevételeket termel és munkahelyeket teremt, azonban a világ számos pontján bebizonyosodott már, hogy a kevesebb néha több.

A tér, ahol a Trevi-kút található, egyébként már jegy ellenében látogatható csak, amivel az Örök Város vezetése a tér és a látványosság élhetőségét, megőrzését és az emberek védelmét szeretné elérni.

Velencében azonban még ennél is rosszabb a helyzet, ott a város vezetése úgy döntött, hogy az egész óváros területét belépőkötelessé teszi, ezzel felvéve a harcot a tömegturizmus ellen, amely már a helyiek életét is megkeseríti. Már akik még a városban maradtak, hiszen a legutóbbi adatok szerint egyre többen döntenek úgy, hogy elhagyják a turisták által elfoglalt várost. Ez a jelenség a szakértők szerint hosszú távon Európa történelmi helyeinek az elnéptelenedését okozhatja.

Borítókép: A Trevi-kút előtt szelfizik egy pár (Fotó: AFP)