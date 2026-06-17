Globál Nógrádi Györggyel - Síri csend Brüsszelből a migrációs paktumról + videó
Európa történelmi válaszúthoz érkezett: életbe lépett az uniós migrációs paktum. A Közel-Keleten pedig Donald Trump és Irán friss, elvi megállapodása alapjaiban forgatja fel a világot. Nógrádi György elemzi az elmúlt hetek eseményeit.
2026. 06. 17. 8:12
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!