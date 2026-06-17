Csempésztrükkök és egyezkedés – így alakul az iráni–amerikai béke

Irán katonai parancsnoksága, a Khatam al-Anbiya központi parancsnoksága arra figyelmeztetett, hogy Izraelnek kemény válaszra kell számítania, ha nem állítja le a Dél-Libanon elleni támadásait.
Egy magas rangú amerikai tisztviselő elmondta, hogy a megállapodás lehetővé teszi Irán számára, hogy azonnal megkezdje az olaj és az üzemanyag értékesítését, és banki, szállítási és biztosítási szolgáltatásokat is tartalmaz az értékesítés elősegítése érdekében.
Az amerikai és iráni tisztviselők szerint a megállapodás végül jelentős gazdasági előnyökkel járhat Irán számára a szankciók feloldásával és a külföldi eszközök befagyasztásának feloldásával. Létrehozhat egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alapot is, amelyet a szomszédos öböl menti államok fizetnének, amelyek amerikai katonai bázisoknak adnak otthont, és amelyeket a háború alatt iráni támadások értek, ha Irán eleget tesz a többi feltételnek.
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