Csempésztrükkök és egyezkedés – így alakul az iráni–amerikai béke

Egy fontos kérdés, amelyet Trump és Netanjahu a háború igazolására használt fel, úgy tűnik, nincs napirenden: Irán regionális fegyveres milíciacsoportoknak nyújtott támogatásának megszüntetése és rakétaprogramjának korlátozása. Trump nyilvánosan bírálta Netanjahut, és csalódottságát fejezte ki Izrael katonai kampánya miatt, kedden azt mondva, hogy „nem elégedett” azzal, ahogyan Izrael kezelte a helyzetet.

Irán el akarja intézni

– mondta Trump újságíróknak az Iránnal folytatott tárgyalások következő szakaszáról, ezt a véleményt a háború kezdeti napjai óta fenntartja.

Iráni csempésztaktikát alkalmazott az Egyesült Államok

A Reuters arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok hadserege számos titkos hajóról hajóra történő olajszállítást felügyelt a Perzsa-öbölbeli energiaexport folyamatosságának biztosítása érdekében, légi és vízi drónokat, valamint helikoptereket használva, hogy konvojokat irányítsanak a várakozó tartályhajókhoz.

Az amerikaiak a Hormuzi-szoros peremén végrehajtott hadműveletben olyan ingajárat-technikát alkalmaznak, amelyet Irán régóta alkalmaz a szankciók megkerülésére.

A Reutersnek tizenegy, a művelethez közel álló személy azonosított két konkrét helyszínt, ahol az olajátrakodások történnek – az egyiket az Egyesült Arab Emírségekben található Fujairah partjainál, a másikat pedig Omán kikötője, Szohár közelében. Az átrakodások május elején kezdődtek, és legalább 116 hajó vett részt az szállításokban.

Exclusive: The US is using an Iranian smuggling tactic to sneak oil out of the Gulf https://t.co/7wwgEzGENE https://t.co/7wwgEzGENE — Reuters (@Reuters) June 16, 2026

A Reuters által áttekintett műholdképek szerint még kedd reggel is 12 hajópárt láttak egymás mellett az Ománi-öbölben: nyolcat az ománi Sohar partjainál és négyet Fujairah közelében. Múlt héten, június 11-én látszott a legtöbb, 17 hajópár, amelyek egyszerre végeztek olajszállítást a két helyszínen, az aznap készült képek szerint.