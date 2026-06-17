IránEgyesült ÁllamokHormuzi-szoros

Csempésztrükkök és egyezkedés – így alakul az iráni–amerikai béke

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kedden kezdtek napvilágra kerülni az Egyesült Államok és Irán közötti, a közel-keleti háború lezárásáról szóló ideiglenes megállapodás részletei. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a megállapodás kizárja, hogy Teheránnak atomfegyvere legyen, egy amerikai tisztviselő pedig arról beszélt, hogy az aláírást követően lehetővé válik Irán számára az olajeladást. Az egyezkedések közben amerikai hajók csempésztrükkökkel kerülik meg a Hormuzi-szoros blokádját.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 7:39
A Hormuzi-szoros Fotó: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI Forrás: ISNA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Irán katonai parancsnoksága, a Khatam al-Anbiya központi parancsnoksága arra figyelmeztetett, hogy Izraelnek kemény válaszra kell számítania, ha nem állítja le a Dél-Libanon elleni támadásait.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő elmondta, hogy a megállapodás lehetővé teszi Irán számára, hogy azonnal megkezdje az olaj és az üzemanyag értékesítését, és banki, szállítási és biztosítási szolgáltatásokat is tartalmaz az értékesítés elősegítése érdekében.

Az amerikai és iráni tisztviselők szerint a megállapodás végül jelentős gazdasági előnyökkel járhat Irán számára a szankciók feloldásával és a külföldi eszközök befagyasztásának feloldásával. Létrehozhat egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alapot is, amelyet a szomszédos öböl menti államok fizetnének, amelyek amerikai katonai bázisoknak adnak otthont, és amelyeket a háború alatt iráni támadások értek, ha Irán eleget tesz a többi feltételnek. 

Egy fontos kérdés, amelyet Trump és Netanjahu a háború igazolására használt fel, úgy tűnik, nincs napirenden: Irán regionális fegyveres milíciacsoportoknak nyújtott támogatásának megszüntetése és rakétaprogramjának korlátozása. Trump nyilvánosan bírálta Netanjahut, és csalódottságát fejezte ki Izrael katonai kampánya miatt, kedden azt mondva, hogy „nem elégedett” azzal, ahogyan Izrael kezelte a helyzetet.

Irán el akarja intézni 

– mondta Trump újságíróknak az Iránnal folytatott tárgyalások következő szakaszáról, ezt a véleményt a háború kezdeti napjai óta fenntartja.

Iráni csempésztaktikát alkalmazott az Egyesült Államok

A Reuters arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok hadserege számos titkos hajóról hajóra történő olajszállítást felügyelt a Perzsa-öbölbeli energiaexport folyamatosságának biztosítása érdekében, légi és vízi drónokat, valamint helikoptereket használva, hogy konvojokat irányítsanak a várakozó tartályhajókhoz.

Az amerikaiak a Hormuzi-szoros peremén végrehajtott hadműveletben olyan ingajárat-technikát alkalmaznak, amelyet Irán régóta alkalmaz a szankciók megkerülésére.

A Reutersnek tizenegy, a művelethez közel álló személy azonosított két konkrét helyszínt, ahol az olajátrakodások történnek – az egyiket az Egyesült Arab Emírségekben található Fujairah partjainál, a másikat pedig Omán kikötője, Szohár közelében. Az átrakodások május elején kezdődtek, és legalább 116 hajó vett részt az szállításokban.

A Reuters által áttekintett műholdképek szerint még kedd reggel is 12 hajópárt láttak egymás mellett az Ománi-öbölben: nyolcat az ománi Sohar partjainál és négyet Fujairah közelében. Múlt héten, június 11-én látszott a legtöbb, 17 hajópár, amelyek egyszerre végeztek olajszállítást a két helyszínen, az aznap készült képek szerint.

Borítókép: A Hormuzi-szoros (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekwass albert

Wass Albertet nem adjuk!

Pilhál György avatarja

A rendszerváltásig alig tudtunk valamit Wass Albertről. Sokan még a nevét sem ismerték, regényeit, verseit az akkori kultúrpolitika gondosan elrejtette előlünk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu