Hiába Trump bejelentése, nem indultak el a hajók a Hormuzi-szorosnál – ez az oka

A haditengerészeti aknakeresőknek nagyon lassan kell haladniuk, hogy feltérképezzék a medret. Nagy-Britannia és Franciaország már útnak indította a speciális egységeit – köztük a brit RFA Lyme Bay támogatóhajót –, hogy segítsenek megtisztítani a folyosót.

Jön az iráni vám?

A Hormuzi-szoros nemzetközi természeti vízi út, így a történelem során a hajók ingyen, szabadon közlekedhettek rajta. Irán azonban a konfliktus során létrehozta a „Perzsa-öböl Szoros Hatóságot”, amellyel megpróbálja saját ellenőrzése alá vonni a területet. Bár Trump azt állította, hogy a szoros vámmentes lesz, az iráni állami hírügynökségek szerint Teherán Ománnal közösen úgynevezett szolgáltatási díjakat akar kivetni az áthaladó hajókra. Ha bevezetnek egy ilyen fizetési és engedélyeztetési rendszert, az logisztikai rémálommá teszi a hajózást, és drasztikusan lelassítja a napi áthalom korábbi ütemét.

