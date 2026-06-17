Jordánia is bemutatkozott, egy történelmi pillanat törte meg a vb-n

Jordánia története első labdarúgó-vb-meccsén 3-1-es vereséget szenvedett Ausztria ellen. Az ázsiai csapat sokáig jól tartotta magát, de története első vb-öngólja megtörte, a ráadásban, a 102. percben pedig Marko Arnautovic büntetőből állította be a végeredményt. Jordánia Algéria ellen folytatja, Ausztriára Argentína vár a második fordulóban.
A tíz perces hosszabbítás elején Arnautovic lövését védte Abu Laila kapus, aki aztán kis híján hamar elvette Iraktól az idei legkínosabb bekapott vb-gól címét, egy hazaadást nem tudott lekezelni, de szerencséjére nem a kapujába, csak szögletre pattant a lábáról a labda. Mégis volt még harmadik osztrák gól: VAR-vizsgálat után, kezezés miatt büntetőt lőhetett Arnautovic, aki a 102. percben beállította a 3-1-es végeremdényt.
Jordánia a második fordulóban az Algéria elleni arab rangadón javíthat, Ausztria pedig megpróbálja majd kordában tartani Messit.
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