Jordánia is bemutatkozott, egy történelmi pillanat törte meg a vb-n

A tíz perces hosszabbítás elején Arnautovic lövését védte Abu Laila kapus, aki aztán kis híján hamar elvette Iraktól az idei legkínosabb bekapott vb-gól címét, egy hazaadást nem tudott lekezelni, de szerencséjére nem a kapujába, csak szögletre pattant a lábáról a labda. Mégis volt még harmadik osztrák gól: VAR-vizsgálat után, kezezés miatt büntetőt lőhetett Arnautovic, aki a 102. percben beállította a 3-1-es végeremdényt.

Jordánia a második fordulóban az Algéria elleni arab rangadón javíthat, Ausztria pedig megpróbálja majd kordában tartani Messit.