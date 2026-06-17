Marko Arnautovicosztrák labdarúgáslabdarúgó-vb 2026jordánia

Jordánia is bemutatkozott, egy történelmi pillanat törte meg a vb-n

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Jordánia története első labdarúgó-vb-meccsén 3-1-es vereséget szenvedett Ausztria ellen. Az ázsiai csapat sokáig jól tartotta magát, de története első vb-öngólja megtörte, a ráadásban, a 102. percben pedig Marko Arnautovic büntetőből állította be a végeredményt. Jordánia Algéria ellen folytatja, Ausztriára Argentína vár a második fordulóban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 8:25
Arnautovic később maga is betalált, de itt Al-Arabról pattant Jordánia kapujába a labda
Arnautovic később maga is betalált, de itt Al-Arabról pattant Jordánia kapujába a labda Fotó: Getty Images via AFP/Stu Forster
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A tíz perces hosszabbítás elején Arnautovic lövését védte Abu Laila kapus, aki aztán kis híján hamar elvette Iraktól az idei legkínosabb bekapott vb-gól címét, egy hazaadást nem tudott lekezelni, de szerencséjére nem a kapujába, csak szögletre pattant a lábáról a labda. Mégis volt még harmadik osztrák gól: VAR-vizsgálat után, kezezés miatt büntetőt lőhetett Arnautovic, aki a 102. percben beállította a 3-1-es végeremdényt.

Jordánia a második fordulóban az Algéria elleni arab rangadón javíthat, Ausztria pedig megpróbálja majd kordában tartani Messit.

Labdarúgó-vb 2026, 1. forduló

J csoport

  • Ausztria–Jordánia 3-1 (1-0), San Francisco, 68 527 néző, jv.: Beida (mauritániai). Gólszerzők: Schmid (21.), Al-Arab (77., öngól), Arnautovic (90+12., 11-esből), illetve Olvan (50.)
  • Argentína–Algéria 3-0 (1-0), Kansas City, 69 045 néző, jv.: Marciniak (lengyel). Gólszerző: Messi (17., 60., 76.)

I csoport

  • Franciaország–Szenegál 3-1 (0-0), New York/New Jersey, 80 545 néző, jv.: Faghani (ausztrál). Gólszerzők: Mbappé (66., 90+6.), Barcola (82.), illetve Mbaye (90+5.)
  • Irak–Norvégia 1-4 (1-2), Boston, 63 106 néző, jv.: Atcho (gaboni). Gólszerzők: Husszein (39.), illetve Haaland (29., 43.), Östigaard (76.), Husszein (90+6., öngól)

 

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