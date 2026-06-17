portugál válogatottangol válogatottlabdarúgó-vb 2026ghánai válogatottkolumbiai válogatottüzbég válogatottpanamai válogatottKongói Demokratikus Köztársasághorvát válogatott

A vb-történelem legrosszabb csapata visszatér, de mi lesz az európai csoportrangadón?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Magyar idő szerint szerdáról csütörtökre virradóan lezárul a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének első fordulója. A K csoportban Portugália a Kongói Demokratikus Köztársaság, Kolumbia pedig az újonc Üzbegisztán ellen lép pályára. Az L jelű kvartettben a Ghána–Panama találkozó mellett a vb-csoportkör egyik legnagyobb rangadóját rendezik meg: Anglia Horvátország ellen játszik.

Wiszt Péter
2026. 06. 17. 5:45
Harry Kane (balra) és Luka Modric talán utolsó alkalommal lépnek pályára egymás ellen Fotó: AFP/Mladen Antonov
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Minden bizonnyal az idei Cristiano Ronaldo utolsó esélye, hogy Portugália válogatottjával világbajnok is legyen
Minden bizonnyal az idei Cristiano Ronaldo utolsó esélye, hogy Portugália válogatottjával világbajnok is legyen. Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

Üzbegisztán Kolumbia ellen debutál

Az ázsiai kontinensről az üzbég válogatott az elsők között, már tavaly júniusban kijutott. Az ázsiaiak legismertebb játékosa a Manchester City 22 éves védője, Abdukodir Husanov, de nem csupán miatta, hanem nagyrészt a következetes állami futball- és sportfejlesztési stratégiának is köszönhetően jött össze a vb-kijutás. Az aranylabdás Fabio Cannavaro által irányított Üzbegisztán újoncként szerepel a világbajnokságon, de nem teljesen váratlanul, hiszen nemrég még az övé volt a leghosszabb aktív veretlenségi sorozat a teljes világfutballban. Ezt az elsőséget akkor Kolumbiától vette át, és a két együttes éppen egymás ellen kezdi meg a vb-t Mexikóvárosban. Azóta mindkét válogatott többször botlott, majd a tornára Néstor Lorenzóék hangoltak jobban, és egyébként is inkább a Copa América ezüstérmese a találkozó esélyese. A kolumbiai keretből hatan a négy európai topbajnokság valamelyikében játszanak, és már nincs köztük a három legrutinosabb futballista: David Ospina, James Rodríguez és Davinson Sánchez.

Ghána–Panama: kiszámíthatatlan kimenetel?

Az üzbég–kolumbiai összecsapást a ghánai–panamai előzi meg. Ott egy döntetlen alighanem mindkét válogatottnak kiesést eredményezne, hiszen utána Horvátország vagy Anglia ellen a papírformát borítva nyerni kéne. Mindkét csapat tehát a győzelemre törekszik majd, és erre egyaránt meg is van az esélyük. Bár a tavaly Nemzetek Ligája-ezüstérmes Panama majdnem negyven hellyel előrébb áll a világranglistán, eddigi egyetlen vb-szereplésekor pont nélkül zárt, miközben az Antoine Semenyo-fémjelezte Ghána már kétszer is túlélte a csoportkört. Az afrikaiak a legutóbbi kontinenstornára nem jutottak ki, és Thomas Partey-t is elvesztették, így a múlt ellenére nem ők a torontói nyitány egyértelmű esélyesei.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 1. forduló:

  • szerda, K csoport: Portugália–Kongói Demokratikus Köztársaság 19.00
  • szerda, L csoport: Anglia–Horvátország 22.00
  • csütörtök, L csoport: Ghána–Panama 1.00
  • csütörtök, K csoport: Üzbegisztán–Kolumbia 4.00

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekeörsi mátyás

Kákán a csomót

Pilhál György avatarja

Még szerencse, hogy itt van Eörsi, a mindenhez is értő jogászember.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu