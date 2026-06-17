A vb-történelem legrosszabb csapata visszatér, de mi lesz az európai csoportrangadón?

Minden bizonnyal az idei Cristiano Ronaldo utolsó esélye, hogy Portugália válogatottjával világbajnok is legyen. Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

Üzbegisztán Kolumbia ellen debutál

Az ázsiai kontinensről az üzbég válogatott az elsők között, már tavaly júniusban kijutott. Az ázsiaiak legismertebb játékosa a Manchester City 22 éves védője, Abdukodir Husanov, de nem csupán miatta, hanem nagyrészt a következetes állami futball- és sportfejlesztési stratégiának is köszönhetően jött össze a vb-kijutás. Az aranylabdás Fabio Cannavaro által irányított Üzbegisztán újoncként szerepel a világbajnokságon, de nem teljesen váratlanul, hiszen nemrég még az övé volt a leghosszabb aktív veretlenségi sorozat a teljes világfutballban. Ezt az elsőséget akkor Kolumbiától vette át, és a két együttes éppen egymás ellen kezdi meg a vb-t Mexikóvárosban. Azóta mindkét válogatott többször botlott, majd a tornára Néstor Lorenzóék hangoltak jobban, és egyébként is inkább a Copa América ezüstérmese a találkozó esélyese. A kolumbiai keretből hatan a négy európai topbajnokság valamelyikében játszanak, és már nincs köztük a három legrutinosabb futballista: David Ospina, James Rodríguez és Davinson Sánchez.

Ghána–Panama: kiszámíthatatlan kimenetel?

Az üzbég–kolumbiai összecsapást a ghánai–panamai előzi meg. Ott egy döntetlen alighanem mindkét válogatottnak kiesést eredményezne, hiszen utána Horvátország vagy Anglia ellen a papírformát borítva nyerni kéne. Mindkét csapat tehát a győzelemre törekszik majd, és erre egyaránt meg is van az esélyük. Bár a tavaly Nemzetek Ligája-ezüstérmes Panama majdnem negyven hellyel előrébb áll a világranglistán, eddigi egyetlen vb-szereplésekor pont nélkül zárt, miközben az Antoine Semenyo-fémjelezte Ghána már kétszer is túlélte a csoportkört. Az afrikaiak a legutóbbi kontinenstornára nem jutottak ki, és Thomas Partey-t is elvesztették, így a múlt ellenére nem ők a torontói nyitány egyértelmű esélyesei.