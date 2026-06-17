Lionel Messilabdarúgó-vb 2026argentin fociválogatottpiros lapErling Haaland

Messi mesterhármast lőtt, de a vb-gólrekord beállítása előtt piros lapot követeltek neki

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Lionel Messi mesterhármasával a címvédő Argentína 3-0-ra nyert Algéria ellen. Messi az első futballista lett, aki a hatodik világbajnokságán is pályára lépett, s ez megünnepelve a vb-gólok örökrangsorában is az élre állt, beállítva a német Miroslav Klose csúcsát. Voltak vitatott jelenetek is: a meccs első perceiben mindkét csapat lesgólt lőtt, 1-0-s állásnál pedig Messi követett el olyan szabálytalanságot, amiért sokak szerint piros lapot kellett volna kapnia.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 6:43
Lionel Messi a legidősebb futballista lett, aki mesterhármast ért el labdarúgó-vb-n Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Takuya Matsumoto
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Haaland-dupla, sima norvég siker

Győzelemmel rajtolt a magyar idő szerint éjszakai órákban Norvégia is, amely a kétgólos Erling Haaland vezérletével 4-1-re nyert Irak ellen. Az ázsiaiak sztárja, Ajmen Husszein mindkét kaput bevette a meccsen.

 

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