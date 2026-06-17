Messi mesterhármast lőtt, de a vb-gólrekord beállítása előtt piros lapot követeltek neki

Haaland-dupla, sima norvég siker
Győzelemmel rajtolt a magyar idő szerint éjszakai órákban Norvégia is, amely a kétgólos Erling Haaland vezérletével 4-1-re nyert Irak ellen. Az ázsiaiak sztárja, Ajmen Husszein mindkét kaput bevette a meccsen.
Győzelemmel rajtolt a magyar idő szerint éjszakai órákban Norvégia is, amely a kétgólos Erling Haaland vezérletével 4-1-re nyert Irak ellen. Az ázsiaiak sztárja, Ajmen Husszein mindkét kaput bevette a meccsen.
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