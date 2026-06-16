Mbappé már Messi előtt, övé a francia vb-csúcs is, pedig nem így kezdődött a meccs

Maignan egy szenegáli szöglettel már a meccs első perceiben elbánt, furcsa módszerrel: összeesett, s szabadrúgást kapott, noha csapattársa, Tchouaméni lépett a francia kapus lábára.

Kétségtelen, ez is egy módja napjaink egyik legfontosabb védekező feladatának, a szögletek hatástalanításának.

Az első félidő legvégén Ismaila Sarr nagy helyzetben nem talált kaput, a franciák rendkívül pontatlanul játszottak a játékrészben.

Mbappé hiába akart büntetőt, a VAR mindenkit összezavart

A szünetben a negyedik vb-jén dirigáló szövetségi kapitány , Didier Deschamps ébresztőt fújhatott, a franciák gyorsabb és pontosabb játékra váltottak, de Olise és Mbappé helyzete is kimaradt.

Utóbbi aztán tizenegyest szeretett volna, amikor elesett a becsúszó Sadio Manéban, Faghani játékvezető azonban szögletet ítélt. A bírót kihívták a VAR-monitorhoz, a vizsgálat után azonban nem büntetőre, hanem kirúgásra módosította a döntését. Igaz, mivel Faghani bejelentését nem lehetett hallani, sokan néhány pillanatra tévesen úgy vélték, hogy tizenegyest ítélt.