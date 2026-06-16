Mike Maignanlabdarúgó-vb 2026Kylian MbappéSadio Manéfrancia labdarúgó-válogatott

Mbappé már Messi előtt, övé a francia vb-csúcs is, pedig nem így kezdődött a meccs

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Franciaország, amely a legutóbbi két világbajnokságon egyaránt döntőt játszott, a 2026-os tornát Szenegál ellen kezdte. Az első félidőben az afrikai csapat játszott jobban, de nem született gól. A második játékrész már a franciákról szólt: Kylian Mbappé két gólt szerzett, ezzel már francia vb-gólcsúcstartó, 14. találatával Just Fontaine és Lionel Messi elé lépett. Két cserejátékos, Bradley Barcola és a Franciaország helyett Szenegál mellett döntő tinédzser, Ibrahim Mbaye is betalált, a franciák 3-1-ra nyertek.

Koczó Dávid
2026. 06. 16. 23:10
Kylian Mbappé első gólja már jelezte: Franciaország 2002-vel ellentétben a labdarúgó-vb 2026 során nem bukik el Szenegál ellen
Kylian Mbappé első gólja már jelezte: Franciaország 2002-vel ellentétben a 2026-os labdarúgó-vb-n nem bukik el Szenegál ellen Fotó: Getty Images via AFP/Darrian Traynor
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Maignan egy szenegáli szöglettel már a meccs első perceiben elbánt, furcsa módszerrel: összeesett, s szabadrúgást kapott, noha csapattársa, Tchouaméni lépett a francia kapus lábára.

Kétségtelen, ez is egy módja napjaink egyik legfontosabb védekező feladatának, a szögletek hatástalanításának.

Az első félidő legvégén Ismaila Sarr nagy helyzetben nem talált kaput, a franciák rendkívül pontatlanul játszottak a játékrészben.

Mbappé hiába akart büntetőt, a VAR mindenkit összezavart

A szünetben a negyedik vb-jén dirigáló szövetségi kapitány , Didier Deschamps ébresztőt fújhatott, a franciák gyorsabb és pontosabb játékra váltottak, de Olise és Mbappé helyzete is kimaradt.

Utóbbi aztán tizenegyest szeretett volna, amikor elesett a becsúszó Sadio Manéban, Faghani játékvezető azonban szögletet ítélt. A bírót kihívták a VAR-monitorhoz, a vizsgálat után azonban nem büntetőre, hanem kirúgásra módosította a döntését. Igaz, mivel Faghani bejelentését nem lehetett hallani, sokan néhány pillanatra tévesen úgy vélték, hogy tizenegyest ítélt.

Mbappé: 14 vb-gól, Messi és Fontaine előtt

A franciákat mindez nem vetette vissza, s Mbappé néhány perccel később meg is szerezte a vezetést. Ez a francia támadó 13. vb-gólja volt, amivel az örökranglista negyedik helyén utolérte egyrészt Lionel Messit, másrészt az eddigi egyedüli francia éllovast, Just Fontaine-t, aki mind a 13 gólját az 1958-as világbajnokságon szerezte.

Szenegál majdnem azonnal válaszolt, Jackson bombázott a kapuba, de lesen kapta a labdát, a VAR-ra sem volt szükség ahhoz, hogy érvénytelen legyen a gól.

A 82. percben az aranylabdás, de ezúttal gyengén játszó Ousmane Dembélé helyére beállt Bradley Barcola talált be Adrien Rabiot indítása után.

Szenegál a 95. percben a tizennyolc éves, Franciaország helyett Szenegál mellett döntő Ibrahim Mbaye góljával szépített, de Mbappé válaszolt, így gyorsan le is hagyta a fenn említett Fontaine-t és Messit.

Mbappé 14 vb-gólnál jár, Gerd Müllert utolérte, már csak Miroslav Klose (16) és Ronaldo (15) van előtte, nem biztos, hogy sokáig.

Franciaország a második félidőben már vb-esélyeshez méltó játékot mutatott, Szenegál nem tudta megismételni a 2002-es csodát.

Labdarúgó-vb 2026, I csoport

  • Franciaország–Szenegál 3-1 (0-0), gólszerzők: Mbappé (66., 90+6.), Barcola (82.), illetve Mbaye (90+5.)

 

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