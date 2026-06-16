Az ország legnépszerűbb embere lett a vb hőse, akinek anyja nem juthatott be Amerikába

A világ 2026. június 15-én figyelt fel rá, nemzetközileg elismert szakértők és a pontvesztésnek túl nagy jelentőséget nem tulajdonító spanyol lapok is kiemelten dicsérték őt a hétfői teljesítményéért.

Vozinha nem is bírta könnyek nélkül, lefújás után megindokolta, milyen érzelmek árasztották el őt: – Azért sírtam, mert a nagyszüleimmel nőttem fel, és ők sajnos már nincsenek közöttünk. Az édesanyám sem tudott eljönni, a vízum és a költségek miatt nem sikerült, pedig nagyon szerettem volna, ha itt van – mondta a mérkőzés emberének is megválasztott kapus. – Ez egy gyerekkori álom beteljesülése. Ez nem csak az én teljesítményem, hanem az egész csapaté és az egész országé. Az erőnk az egységünk. Mindegy, ki érkezik, mindannyian egy család vagyunk. Mi nem csak részt venni jöttünk, hanem küzdeni és versenyezni is – nyilatkozta.

A csoportbeli eddigi másik, Uruguay–Szaúd-Arábia (1-1) mérkőzést látva nem kizárt, hogy nem a hétfői volt a Zöld-foki-szigetek utolsó pontszerzése az idei világbajnokságon. Vasárnap Miamiban az uruguayiak, jövő pénteken Houstonban a szaúdiak lesznek Stopiráék ellenfelei. Meglepő lenne, ha azokon a találkozókon nem Vozinhával kezdődne az afrikai együttes összeállítása.