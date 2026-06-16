Lövöldözéssel ünnepelt az iráni futballista: ez történt éjjel a labdarúgó-vb-n

Irán azonban így is pontot szerzett: a meccs legjobbjának megválasztott Ramin Rezaijan az első félidőben maga egyenlített – ezzel az első iráni futballista lett, aki két világbajnokságon is gólt szerzett, miután négy éve Wales kapuját vette be –, majd a második játékrészben tökéletesen ívelte Mohammad Mohebi fejére a labdát, az orosz Rosztov légiósa pedig az új-zélandi kapuba fejelt.

Mohebi gólöröme a finoman szólva is érzékeny politikai helyzetben meghökkentő volt: az iráni futballista az Egyesült Államokban rendezett összecsapáson pisztolyt formázott a kezéből és lövöldözést imitált.

No se entendió el festejo de Mohebi en el gol de Iran pic.twitter.com/69TFmSaQyd — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) June 16, 2026