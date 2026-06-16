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Lövöldözéssel ünnepelt az iráni futballista: ez történt éjjel a labdarúgó-vb-n

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A labdarúgó-világbajnokság ötödik játéknapja négy meccsen négy döntetlent hozott. A magyar idő szerint már kedden rendezett összecsapások eredményei: Szaúd-Arábia–Uruguay 1-1, Irán–Új-Zéland 2-2. Uruguay és Új-Zéland is azzal vezeti a csoportját, hogy nem kapott sárga lapot. Irán második egyenlítő góljának szerzője, Mohammad Mohebi a találatát úgy ünnepelte, hogy kezével pisztolyt imitált, mintha lövöldözne.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 6:41
Mohammad Mohebi ennél provokatívabb mozdulatokat is tett az ujjával, lövöldözést imitált, miután megszerezte Irán második gólját Új-Zéland ellen a 2026-os labdarúgó vb-n Fotó: Anadolu via AFP/Tayfun Coskun
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Irán azonban így is pontot szerzett: a meccs legjobbjának megválasztott Ramin Rezaijan az első félidőben maga egyenlített – ezzel az első iráni futballista lett, aki két világbajnokságon is gólt szerzett, miután négy éve Wales kapuját vette be –, majd a második játékrészben tökéletesen ívelte Mohammad Mohebi fejére a labdát, az orosz Rosztov légiósa pedig az új-zélandi kapuba fejelt.

Mohebi gólöröme a finoman szólva is érzékeny politikai helyzetben meghökkentő volt: az iráni futballista az Egyesült Államokban rendezett összecsapáson pisztolyt formázott a kezéből és lövöldözést imitált.

Labdarúgó-vb 2026, 1. forduló

G csoport

  • Belgium–Egyiptom 1-1
  • Irán–Új-Zéland 2-2

H csoport

  • Szaúd-Arábia–Uruguay 1-1
  • Spanyolország–Zöld-foki szigetek 2-2

 

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