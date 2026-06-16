Bőkezű FIFA: százmilliókat kapnak a vb-n részt vevő játékosaik után a klubok

Curacao játékosainak klubjai is szép summát kapnak majd a FIFA-tól Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A katari vb-n a Manchester City kapta a legtöbb pénzt

A korábbi vb-k során (például 2018-ban és 2022-ben is) az olyan európai elitklubok, mint a Manchester City, a Real Madrid vagy a Bayern München zárták a legmagasabb profittal a tornákat, mivel nekik van a legtöbb válogatott szintű játékosuk. A 2022-es katari vb után például a Manchester City önmagában csaknem 4,6 millió dollárt kapott a FIFA-tól. A nemzetközi szövetség hivatalos jelentése szerint a katari világbajnokság után 440 klub részesült a teljes, 209 millió dolláros keretből. Az európai sztárcsapatok domináltak, mivel ők foglalkoztatják a legtöbb topválogatott labdarúgót.

A legtöbbet kaszáló 10 klub rangsora

Manchester City: 4 596 445 dollár

FC Barcelona: 4 538 955 dollár

FC Bayern München: 4 331 809 dollár

Real Madrid CF: 3 836 302 dollár

Paris Saint-Germain FC: 3 835 389 dollár

FC Ajax: 3 495 013 dollár

Manchester United FC: 3 326 194 dollár

Chelsea FC: 3 255 016 dollár

Atlético Madrid: 3 232 203 dollár

Juventus FC: 3 048 783 dollár

Mivel a 2026-os világbajnokságon a keret 355 millió dollárra ugrott, ezek a számok idén nyáron még radikálisabban fognak kinézni. Egy olyan csapat, amely sok játékost adott a válogatottnak, a torna végén akár a 6-7 millió dolláros bevételt is elérheti. Egy olyan játékos után, aki eljut a világbajnoki döntőig, a klubja megközelítőleg 285 000 – 300 000 dollár (mintegy 100-110 millió forint) kompenzációt kap a FIFA-tól.

A játékosok nem kapnak közvetlen kifizetést a FIFA-tól a világbajnoki szereplésért, amely a rekordösszegű, 655 millió dolláros összdíjazást a nemzeti labdarúgó-szövetségeknek utalja át, és a játékosok prémiuma teljes egészében az adott szövetséggel kötött egyedi megállapodásoktól függ. Ha egy válogatott megnyeri a világbajnokságot és a szövetség a bevett 30%-os modellt alkalmazza, az 50 millió dolláros fődíjból 15 millió dollár jut a 26 fős játékoskeretre. Ez fejenként nagyjából 575 000 dolláros (kb. 200 millió forintos) egyéni prémiumot jelent.