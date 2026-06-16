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Bőkezű FIFA: százmilliókat kapnak a vb-n részt vevő játékosaik után a klubok

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A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség rekordot jelentő 355 millió dollárt oszt szét a válogatott játékosok klubjai között a jelenleg zajló világbajnoksággal összefüggésben. A FIFA a kompenzációs díjat hetven százalékkal növelte meg a 2022-es katari vb-hez képest. A klubok kártalanítási programját a 2010-es dél-afrikai világbajnokság előtt vezették be, ráadásul a részt vevő országok szövetségei sem járnak rosszul.

Molnár László
2026. 06. 16. 4:50
A FIFA a 2026-os világbajnokságon szerepelt játékosok miatt 355 millió dollárt fizet a kluboknak
A FIFA a 2026-os világbajnokságon szerepelt játékosok miatt 355 millió dollárt fizet a kluboknak Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Curacao játékosainak klubjai is szép summát kapnak majd a FIFA-tól
Curacao játékosainak klubjai is szép summát kapnak majd a FIFA-tól     Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A katari vb-n a Manchester City kapta a legtöbb pénzt

A korábbi vb-k során (például 2018-ban és 2022-ben is) az olyan európai elitklubok, mint a Manchester City, a Real Madrid vagy a Bayern München zárták a legmagasabb profittal a tornákat, mivel nekik van a legtöbb válogatott szintű játékosuk. A 2022-es katari vb után például a Manchester City önmagában csaknem 4,6 millió dollárt kapott a FIFA-tól. A nemzetközi szövetség hivatalos jelentése szerint a katari világbajnokság után 440 klub részesült a teljes, 209 millió dolláros keretből. Az európai sztárcsapatok domináltak, mivel ők foglalkoztatják a legtöbb topválogatott labdarúgót.

A legtöbbet kaszáló 10 klub rangsora

  • Manchester City: 4 596 445 dollár
  • FC Barcelona: 4 538 955 dollár
  • FC Bayern München: 4 331 809 dollár
  • Real Madrid CF: 3 836 302 dollár
  • Paris Saint-Germain FC: 3 835 389 dollár
  • FC Ajax: 3 495 013 dollár
  • Manchester United FC: 3 326 194 dollár
  • Chelsea FC: 3 255 016 dollár
  • Atlético Madrid: 3 232 203 dollár
  • Juventus FC: 3 048 783 dollár

Mivel a 2026-os világbajnokságon a keret 355 millió dollárra ugrott, ezek a számok idén nyáron még radikálisabban fognak kinézni. Egy olyan csapat, amely sok játékost adott a válogatottnak, a torna végén akár a 6-7 millió dolláros bevételt is elérheti. Egy olyan játékos után, aki eljut a világbajnoki döntőig, a klubja megközelítőleg 285 000 – 300 000 dollár (mintegy 100-110 millió forint) kompenzációt kap a FIFA-tól.

A játékosok nem kapnak közvetlen kifizetést a FIFA-tól a világbajnoki szereplésért, amely a rekordösszegű, 655 millió dolláros összdíjazást a nemzeti labdarúgó-szövetségeknek utalja át, és a játékosok prémiuma teljes egészében az adott szövetséggel kötött egyedi megállapodásoktól függ. Ha egy válogatott megnyeri a világbajnokságot és a szövetség a bevett 30%-os modellt alkalmazza, az 50 millió dolláros fődíjból 15 millió dollár jut a 26 fős játékoskeretre. Ez fejenként nagyjából 575 000 dolláros (kb. 200 millió forintos) egyéni prémiumot jelent.

 

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