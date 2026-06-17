Erling Haalandnorvég labdarúgáslabdarúgó-vb 2026potyagól

Haaland meghökkentő nyilatkozatot tett a vb legkínosabb potyagóljáról

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Erling Haaland két gólt lőtt, a hagyományos esélyeseken túl a 2026-os labdarúgó-vb egyik legerősebb csapatának tartott Norvégia magabiztos, 4-1-es győzelemmel nyitott Irak ellen. Haaland a norvégokat bulira szólította fel, s érdekes módon a második gólja tetszett neki jobban, amely a világbajnokság eddigi legkínosabb potyagólja volt. Ajmen Husszein mindkét kaput bevette.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 7:22
Erling Haaland könyörtelenül lecsapott az iraki védelem kapitális hibájára Fotó: Getty Images via AFP/Justin Setterfield
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A két találat között Irak még egyenlíteni tudott legnagyobb sztárja, Ajmen Husszein révén, aki aztán a 96. percben öngóllal állította be a 4-1-es végeredményt. Husszein ezzel minden idők legkésőbbi vb-öngólját szerezte, s egyben a harmadik futballista lett a holland Ernie Brandts (1978, Olaszország ellen) és a horvát Mario Mandzukic (2018, Franciaország ellen, a döntőben) után, aki ugyanazon a világbajnoki meccsen mindkét csapat kapuját bevette.

Haaland és Husszein még Leo Östigaard talált be a meccsen.

Mit mondott Haaland a vb-duplája után?

Erling Haaland két találatával rövid ideig az idei vb-góllövőlista élén állt, mielőtt a több csúcsot is megdöntő Lionel Messi megelőzte a duplázókat. A norvég támadó meglepő nyilatkozatot tett a potyagólról.

– Az első gólom szép volt, a második még szebb. Fantasztikus, büszke vagyok mindenkire, hogy jól rajtoltunk. Tudjuk, hogy a következő mérkőzések még nehezebbek lesznek, és még ennél is jobban kell játszanunk. Ma győzelmet vártak tőlünk, és szerencsére nyertünk is. Most Norvégiában mindenki boldog lehet, remélem, buliznak az emberek – mondta a meccs legjobbjának megválasztott norvég gólvágó.

Norvégia egy forduló után vezeti az I csoportot, de ahogy Haaland is utalt rá, a folytatásban nehezebb dolga lehet Szenegál, majd Franciaország ellen.

 

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