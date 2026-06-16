Második vb-jén már saját mezében szerepelhet a válogatott, de még lobbizik a FIFA-nál

Végül azonban Husszein játszhat, Irak pedig a saját mezében szerepelhet: Norvégia, majd Franciaország ellen fehérben játszik, Szenegál ellen pedig a FIFA előzetes tájékoztatása alapján zöldben.

Az irakiak viszont változtatást kértek: mivel a Szenegál ellen meccs a síiták gyásznapjára (asúra) esik, szeretnének ez előtt fekete mezben tisztelegni.

De ha végül mégis zöld mez lesz belőle, az is ünnepre adhat okot Irakban. Arról már nem is beszélve, ha saját mezében még bravúrokat is bemutatna a válogatott a 2026-os világbajnokságon.