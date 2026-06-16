iraki válogatottlabdarúgó-vb 2026Szaddám Husszein

Második vb-jén már saját mezében szerepelhet a válogatott, de még lobbizik a FIFA-nál

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Irak válogatottja 1986 után másodszor szerepelhet labdarúgó-világbajnokságon, s nem lesz könnyű dolga, hogy megszerezze első vb-pontját az I csoportban, ahol sorrendben Norvégia, Franciaország és Szenegál lesz az ellenfele. Néhány apró győzelmet azért már a rajt előtt elkönyvelhetett Irak: a válogatott sztárja, Ajmen Husszein nagy nehezen bejutott az Egyesült Államokba, a csapat pedig a saját hagyományos mezében játszhat, miután az első vb-szerepléskor az akkor uralmon lévő Szaddám Husszein fia, az ország sportéletét irányító Udaj mást diktált.

Koczó Dávid
2026. 06. 16. 5:37
Ajmen Husszein rúgta ki a labdarúgó-vb-re Irak válogatottját, s nagy nehezen be is jutott az Egyesült Államokba, az még nem biztos, hogy a tornán is szerepel zöld mezben Fotó: AFP/Julio Cesar Aguilar
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Végül azonban Husszein játszhat, Irak pedig a saját mezében szerepelhet: Norvégia, majd Franciaország ellen fehérben játszik, Szenegál ellen pedig a FIFA előzetes tájékoztatása alapján zöldben. 

Az irakiak viszont változtatást kértek: mivel a Szenegál ellen meccs a síiták gyásznapjára (asúra) esik, szeretnének ez előtt fekete mezben tisztelegni.

De ha végül mégis zöld mez lesz belőle, az is ünnepre adhat okot Irakban. Arról már nem is beszélve, ha saját mezében még bravúrokat is bemutatna a válogatott a 2026-os világbajnokságon.

 

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