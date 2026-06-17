idezojelek
Vélemény

Wass Albertet nem adjuk!

A rendszerváltásig alig tudtunk valamit Wass Albertről. Sokan még a nevét sem ismerték, regényeit, verseit az akkori kultúrpolitika gondosan elrejtette előlünk.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
wass albertungváry krisztiánmagyarélet 2026. 06. 17. 6:53
1
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Wass Albert szigorú indexen volt, mert nem félt kimondani a véleményét a kommunizmusról, a megcsonkított hazáról. Tetten ért, nevén nevezett mindent és mindenkit, ami/aki eltaposta az igazat. Sosem titkolt antikommunista nézetei miatt el kellett hagynia a másodjára is elcsatolt Erdélyt. Bár szűkebb hazája egész munkásságában nyomot hagyott, életének nagyobbik felét kényszerűségből idegenben töltötte. Távollété­ben Romániában halálra ítélték, amiért kendőzetlenül írt a történelmi Magyarországot megkurtító kleptomán hatalomról. Szülőföldjének hivatalossága ma is háborús bűnösnek tartja.

Az „antiszemita és nem túl értékes” Wass Albert szuggesztív látásmódja engem lenyűgözött. Úgy ír a havasok világáról, elmúlásról és megújulásról, saját fájdalmáról, hogy abban egyszerre van jelen a történelem és a históriát átélő ember. Szellemének gyújtóereje a szívekhez szól. Könny szökik az olvasó szemébe, mikor a Hargitáról mesél, a Mezőség tájait rajzolja. Maga Babits Mihály méltatta Baumgarten-díjjal 1934-ben, jóllehet könyvei idehaza csak a rendszerváltás után jelenhettek meg.

Másfél évtizeddel itthoni „amnesztiája” után már a legkedveltebb magyar írók közé sorolják, A funtineli boszorkány egy 2005-ös felmérés szerint a tizenkét legnépszerűbb honi regény egyike. Ebben írja: „Ne rázzuk a fejünket gőgös fölényességgel, s ne rángassuk közömbösen a vállunkat, hogy az önbírálat kellemetlen terhét lerázzuk: mi magunk is felelősek vagyunk ezért a világért…”

Élete alkonyán haza kívánt térni, állampolgársági bizonyítványt kért, ám Kuncze Gábor belügyminisztériumától csak egy megalázó ideiglenes fecnit kapott. Két évre rá negyedszázada – önkezével vetett véget életének. Idegen földön, kilencvenévesen. E verssorát talán búcsúnak szánta: „S utolsó jussomat, a Szót, / ezt a szent, tépett lobogót / kitűzöm fent az ormokon / s a csillagoknak meglobogtatom!”

Lassan mondom, hogy Ungváry Krisztián is megértse: Wass Albertet nem adjuk!

(Borítókép: Jelenet A funtineli boszorkány című előadásból. Fotó: Újszínház)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutball világbajnokság

A mitikus erő, avagy ki nyeri a labdarúgó-vb-t

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekEurópai Bizottság

Jó vonaton ül-e Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojeleknyugati együttműködés

A Nyugat totális szabadsága

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekmigráció

A valóság brüsszeli tagadása

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Munkatársunktól
idezojelekbrüsszel

Globál Nógrádi Györggyel - Síri csend Brüsszelből a migrációs paktumról + videó

Munkatársunktól avatarja

Korai a pezsgő a Közel-Keleten.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu