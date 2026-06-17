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Folytatódott a keresetek növekedése áprilisban

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A bruttó átlagkereset kilenc, a nettó pedig több mint 11 százalékkal nőtt áprilisban az előző év áprilisához viszonyítva. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését

2026. 06. 17. 9:01
Illusztráció Forrás: Shutterstock
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Az év egészére vonatkozón az elemző úgy véli, azt – a fegyverpénz hatását is figyelembe véve – kétszámjegyű béremelkedés jellemezheti. 

A reálbérek idén, köszönhetően annak, hogy az infláció az elmúlt hónapok adatai alapján a korábban prognosztizáltnál alacsonyabban alakulhat, még nagyobb, akár 7 százalékot meghaladó ütemben is nőhetnek. 

Ez pedig, kiegészülve a háztartások javuló gazdasági közérzetével, továbbra is stabil alapot biztosíthat a fogyasztási dinamikának. 

– Előretekintve kulcskérdés lesz a magyar gazdaság jövőjét illetően, hogy a dinamikus béremelkedési ütem mennyire fenntartható, a szűk keresztmetszetet a versenyszféra alkalmazottainak kétharmadát foglalkoztató kkv-szektor jelenti majd, ahol érdemi hatékonyságnövekedésre van szükség a béremelések kigazdálkodásához. Társadalmi szempontból pedig azt lesz érdemes figyelni, hogy a bérnövekedés mennyire széles bázison nyugszik, mérséklődik-e tovább a bérolló, amiben a legkisebb keresetek emelésének mértékének is jelentős szerepe lesz – jegyezte meg Molnár Dániel.
 


 

 

 


 

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