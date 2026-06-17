Elmarad a JazzFest Budapest, igyekeznek kártalanítani a jegyvásárlókat

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A szervezők lemondták a JazzFest Budapest 2026 fesztivált, így elmarad a június 27-től július 5-ig tervezett idei rendezvény - közölte a fesztiváligazgató kedden Facebook-bejegyzésében.

Munkatársunktól
2026. 06. 17. 8:00
Terence Blanchard a kortárs jazz egyik meghatározó alakja, idén ő is fellépett volna a fesztiválon.
Forrás: JazzFest Budapest
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A JazzFest Budapesten idén tizenkét országból csaknem kétszáz zenész, köztük számos világsztár lépett volna színpadra. Június 27-től július 5-ig koncertet adott volna mások mellett Al Di Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd is, mellettük pedig külön szekciót szenteltek volna a dél-koreai előadóknak.

 

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