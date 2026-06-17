Elmarad a JazzFest Budapest, igyekeznek kártalanítani a jegyvásárlókat

A JazzFest Budapesten idén tizenkét országból csaknem kétszáz zenész, köztük számos világsztár lépett volna színpadra. Június 27-től július 5-ig koncertet adott volna mások mellett Al Di Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd is, mellettük pedig külön szekciót szenteltek volna a dél-koreai előadóknak.