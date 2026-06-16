Koreai ritmusok a JazzFest Budapesten

Július 2-án ad koncertet a Near East Quartet feat. Gwanghyun Ahn. A Sungjae Sohn szaxofonos vezette formáció zenéjében a tradicionális koreai ritmusok, az elektronikus hangzások és az improvizatív jazz találkozik. – Nem modernizálni akarjuk a koreai zenét, hanem hagyjuk, hogy a hagyomány a mai zenei nyelven keresztül tovább lélegezzen – fogalmaztak. Elmondásuk szerint alkotásaik gyakran nem zenei szerkezetekből, hanem hangulatokból, emlékekből és vizuális képekből születnek. Ez adja koncertjeik filmszerű, atmoszférikus karakterét. – Nem valami egzotikus különlegességet szeretnénk bemutatni, hanem a zenét mint élő párbeszédet megosztani a kultúrák között – magyarázták.

A koreai programot tovább gazdagítja a műfaji határokat feszegető Yonglee & The Doltang július 3-i koncertje a Rákóczi téren, ahol a jazz, a rock és az elektronikus zene találkozik, valamint a One Mind Trio július 5-i fellépése a Jedermannban. Utóbbi formáció letisztult, akusztikus jazzével méltó lezárása lehet a dél-koreai fókusznak.

A JazzFest Budapest idei Korea Focus programja egy hosszabb folyamat újabb állomása. A magyar és a koreai jazzélet kapcsolata az elmúlt években folyamatosan erősödött: magyar zenekarok léptek fel a Jarasum Jazz Festivalon, míg koreai művészek rendszeresen vendégszerepeltek hazánkban. A jubileumi JazzFest Budapest annak is bizonyítéka, hogy a műfaj ma is képes hidakat építeni földrészek, kultúrák és hagyományok között. A koreai formációk meghívása a JazzFest Budapest alapítója, Kleb Attila és Yu Hye Ryong, a Koreai Kulturális Központ igazgatójának együttműködésével, valamint a Jarasum Jazz Festival támogatásával valósul meg.