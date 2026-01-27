Koreai Kulturális Központkézműveskiállítás

Távoli gyökerek, közös történetek – Korea élő öröksége Budapesten

A Korea visszhangja magyar kézműves alkotásokban című tárlat azt mutatja meg, miként találkozik a koreai tradicionális művészet szellemisége a magyar alkotók kreativitásával, és hogyan válik egy távoli kultúra bemutatásán túl egy élő, fejlődő közösség történetévé, ahol a tanítványokból mesterek lesznek, a hagyomány pedig személyes élményeken keresztül formálódik tovább. Az alkotások március 13-ig tekinthetők meg a Koreai Kulturális Központban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 14:00
A koreai tradicionális művészet szellemisége a magyar alkotók kreativitásával találkozik Forrás: Koreai Kulturális Központ
Az elmúlt években erőteljesen nőtt az érdeklődés a koreai kultúra iránt: ma már évente több mint 1600 foglalkozáson, közel 15 000 résztvevő ismerkedik meg a távoli ország kulturális sokszínűségével. A Korea visszhangja tárlat nem csupán vizuális élmény, arra hívja a látogatót, hogy ne csak nézzen, hanem érezzen, értelmezzen és legyen részese egy közös kulturális utazásnak. A bemutatott művek történetek, személyes elköteleződés és kreatív energia – mindaz, ami a kultúrák találkozásából születhet. 

Korea
A Korea visszhangja tárlat nem csupán vizuális élmény. Fotó:  Koreai Kulturális Központ

Korea visszhangja Budapesten

A kézműves kurzus a tradicionális koreai díszcsomózás, a medup, valamint a kézzel készített koreai papírművészet, a handzsi világába vezeti be az érdeklődőket. 

A medup dekoratív technikája szimbolikus jelentéssel is bír, az egyes csomók az örök kötelékeket, az időtlenséget és a szerencsét jelképezik. A handzsi különleges, természetes rostokból készült koreai papír, amely rendkívüli tartóssága és szépsége miatt nemcsak írásra, hanem dísztárgyak és használati eszközök készítésére is alkalmas.

Jakab Krisztina vezetésével az alkotók nemcsak a technikák elsajátításában mélyedhetnek el, hanem a koreai kultúra praktikus, hétköznapi filozófiáját is felfedezhetik. A koreai foltvarrás, a dzsogakbo a takarékosság művészetéből nőtt ki, mára azonban a kreatív önkifejezés eszközévé vált. A maradék anyagokból készülő, aprólékosan összeállított geometrikus minták a koreai népi gondolkodás sajátosságait jelenítik meg. A kurzus vezetői, Gold Mariann és Molnár Edit olyan alkotásokat mutatnak be, amelyek mögött mély kulturális jelentések, családi történetek és hagyományok húzódnak meg.
 

A minhva, vagyis a koreai népi festészet a mindennapi élet vágyait, a szerencsét, a jólétet és a hosszú életet jeleníti meg élénk színekkel és gazdag szimbolikával. 

A Szumdamcse csoport diákjai Kim Dasom és Szabó Dóra irányításával nemcsak technikai alapokat sajátítanak el, hanem a minhva mögött rejlő kulturális és spirituális világot is megismerik.
A koreai kalligráfia, a szoje jóval több mint írásmód, a belső harmónia és az önkifejezés egyedülálló formája, ahol az ecset minden egyes mozdulata a művész személyiségét és pillanatnyi érzelmeit tükrözi. A Koreai Kulturális Központ kalligráfia kurzusa 2013-ban indult Moon Changseok mester irányításával, mára pedig egykori tanítványai, Bertalan Nóra, Bukta Zoltán, Csajka Edit, Fekete-Preszmayer Zsófi és Rónai Éva vezetik a hét különböző tanfolyamot, a több mint hetven hallgató munkái pedig most a kiállításon is megcsodálhatók.


 

