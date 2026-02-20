thália színházvida péterblack comedybemutatószínházpremierszínész

A nácinak titulált apósjelölt, az eltitkolt feminista szerető és a túl közeli barát vaksötétben tapogatózik

Az ízléses és valóban szórakoztató bohózat igazi kincs, így mindenkit invitálunk a Thália Színházba, ha szeretne másfél órát felhőtlen szórakozással tölteni. A Black Comedy Vida Péter, a teátrum színművészének rendezésében került színpadra és nem volt egyszerű vállalkozás megvalósítani, hiszen a művészek saját ösztöneikkel is nagy harcot vívtak a hitelesség kedvéért.

Kató Lenke
2026. 02. 20. 5:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy örömünkre a Thália Színház az idei bemutatóival se tudott mellé nyúlni. Már három darabot is megnéztünk a friss repertoárjukból és mind remek. Láttuk Az utolsó vacsora című szatírát, a Sherlock Holmes és a Moriarty-rejtély című krimivígjátékot és pár napja volt szerencsénk a Black Comedy című vígjátékhoz is. A 90 perces, egyfelvonásos bohózat alaposan megdolgoztatta a rekeszizmainkat.

Thália Színház
Black Comedy a Thália Színház színpadán (Fotó: Kállai-Tóth Anett)

A Thália Színház új premierje neves szerző alkotását dolgozza fel

A darab szerzője nem kisebb név, mint a világhírű angol dráma- és forgatókönyvíró, Peter Shaffer. A többek között Oscar- és Golden Globe-díjas alkotó olyan műveket írt, mint az Amadeus vagy az Equus. 

A Black Comedyt 1965-ben mutatták be először, így érezhetők rajta a szexuális forradalom hatásai, mindamellett, hogy a szerző egyértelmű célja nem a polgárpukkasztás volt, hanem a nevettetés. 

Nyilvánvalóvá válik ez már a darab alapszituációjából is, amely olyan helyzetkomikumot teremt, aminek minden szegletét ki lehet és ki is kell aknázni. A Tháliában a darabot rendező Vida Péter színművész és Karinthy-gyűrűs humorista nem is hagyott ki egyetlen ziccert sem. Jól instruálta színészeit, hiszen ők mind alkotótársai is, mivel Vida több vígjátékban maga is színpadra lép a teátrumban.

Fotó: Kállai-Tóth Anett

Fordított világot teremtünk a színpadon, ahol a világos jelenti a sötétet, a sötét a világost. A színészeknek a saját ösztöneik ellenében kell létezniük ebben a térben; világosban sötétet játszani, a reflexeikkel szembemenni, miközben a ritmusnak és a fizikai komikumnak hajszálpontosan kell működnie. Ez minden egyes alkotótól fegyelmet, koncentrációt és egymásba vetett bizalmat igényelt. Hálás vagyok a társulatnak ezért a közös gondolkodásért és összhangért, és hogy ezt a folyamatot végigpróbálhattam velük

– nyilatkozta a rendező a darabbal kapcsolatban.

Az előadás sötétben indul, miközben a színpadon folynak az események, halljuk ahogy beszélget egymással a lakásban lakó művész és a menyasszonya: különleges este lesz a mai, hamarosan érkezik a lány katonatiszt apja, akinek bejelentik az eljegyzést, és jön a dúsgazdag műgyűjtő is, aki reményeik szerint megvásárol néhány alkotást a szegény szobrásztól. Hallani halljuk, de látni még mindig nem látunk semmit. Majd feltesznek egy lemezt, ami a teljes épületben lecsapja az áramot. Ekkor viszont fény gyúl a színpadon, és mi végre mindent látunk, míg a művészek eljátsszák, hogy semmit. 

Ahogy telnek a percek a „vaksötét” művészlakásban lassan teltház lesz, érkezik a kissé flúgos szomszédasszony, a nácinak titulált apósjelölt, az eltitkolt szerető és az ideggyenge meleg barát. Mire a nagyon várt villanyszerelő és a még jobban várt süket műgyűjtő is beteszi a lábát, a közönség már dől a nevetéstől és nagyon szurkol, hogy minden a helyére kerüljön a világosság és az áram visszajöttéig.

Fotó: Kállai-Tóth Anett

A szereplőgárda központi alakja a szobrász Brindsley Miller, akit a Thália fiatal és tehetséges művésze, Jámbor Nándor alakít kiválóan, aki egy interjúban úgy fogalmazott, hogy szerinte a darab akkor válik igazán humorossá, ha a színészek következetesen, jól és nagyon pontosan teremtik meg azt az illúziót mintha valóban sötétben lennének. 

Ezért azonban minden apróságra figyelniük kell és nem feledkezhetnek meg magukról egy másodpercre sem. A siker érdekében a próbafolyamat során ráadásul többféleképpen is imitálták a sötétet – derült ki a teátrum podcastjéből. 

A sok fáradság pedig megérte, mert a nézők valóban elhiszik, hogy a színészek nem látnak semmit.

A Black Comedy ugyan lezárta a Thália Színház nagyszínpadra tervezett bemutatóinak idei sorozatát, a teátrum falai között azonban nem áll meg az élet, várja továbbra is a közönséget.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekorbán viktor

Újra a magyarok lehetnek Európa megmentői

Horváth József avatarja

Brüsszel és Kijev aktív információs háborút folytat azért, hogy Orbán Viktort eltávolítsák a hatalomból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.