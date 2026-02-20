A nácinak titulált apósjelölt, az eltitkolt feminista szerető és a túl közeli barát vaksötétben tapogatózik

Nagy örömünkre a Thália Színház az idei bemutatóival se tudott mellé nyúlni. Már három darabot is megnéztünk a friss repertoárjukból és mind remek. Láttuk Az utolsó vacsora című szatírát, a Sherlock Holmes és a Moriarty-rejtély című krimivígjátékot és pár napja volt szerencsénk a Black Comedy című vígjátékhoz is. A 90 perces, egyfelvonásos bohózat alaposan megdolgoztatta a rekeszizmainkat.

Black Comedy a Thália Színház színpadán (Fotó: Kállai-Tóth Anett)

A Thália Színház új premierje neves szerző alkotását dolgozza fel

A darab szerzője nem kisebb név, mint a világhírű angol dráma- és forgatókönyvíró, Peter Shaffer. A többek között Oscar- és Golden Globe-díjas alkotó olyan műveket írt, mint az Amadeus vagy az Equus.

A Black Comedyt 1965-ben mutatták be először, így érezhetők rajta a szexuális forradalom hatásai, mindamellett, hogy a szerző egyértelmű célja nem a polgárpukkasztás volt, hanem a nevettetés.

Nyilvánvalóvá válik ez már a darab alapszituációjából is, amely olyan helyzetkomikumot teremt, aminek minden szegletét ki lehet és ki is kell aknázni. A Tháliában a darabot rendező Vida Péter színművész és Karinthy-gyűrűs humorista nem is hagyott ki egyetlen ziccert sem. Jól instruálta színészeit, hiszen ők mind alkotótársai is, mivel Vida több vígjátékban maga is színpadra lép a teátrumban.

Fotó: Kállai-Tóth Anett

Fordított világot teremtünk a színpadon, ahol a világos jelenti a sötétet, a sötét a világost. A színészeknek a saját ösztöneik ellenében kell létezniük ebben a térben; világosban sötétet játszani, a reflexeikkel szembemenni, miközben a ritmusnak és a fizikai komikumnak hajszálpontosan kell működnie. Ez minden egyes alkotótól fegyelmet, koncentrációt és egymásba vetett bizalmat igényelt. Hálás vagyok a társulatnak ezért a közös gondolkodásért és összhangért, és hogy ezt a folyamatot végigpróbálhattam velük

– nyilatkozta a rendező a darabbal kapcsolatban.

Az előadás sötétben indul, miközben a színpadon folynak az események, halljuk ahogy beszélget egymással a lakásban lakó művész és a menyasszonya: különleges este lesz a mai, hamarosan érkezik a lány katonatiszt apja, akinek bejelentik az eljegyzést, és jön a dúsgazdag műgyűjtő is, aki reményeik szerint megvásárol néhány alkotást a szegény szobrásztól. Hallani halljuk, de látni még mindig nem látunk semmit. Majd feltesznek egy lemezt, ami a teljes épületben lecsapja az áramot. Ekkor viszont fény gyúl a színpadon, és mi végre mindent látunk, míg a művészek eljátsszák, hogy semmit.