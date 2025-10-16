Charlie Kirk meggyilkolása megrázó aktualitást kölcsönöz egy új budapesti darabnak

Körülbelül egy hónappal ezelőtt Amerikát és a világ értelmesebb felét megrázta egy konzervatív médiaszemélyiség, a 32 éves Charlie Kirk meggyilkolása. Merénylőjének, Tyler James Robinsonnak az ügyészség szerint a politikai meggyőződésében gyökerezett az indítéka. Az elkövető családjának elmondása alapján Robinson az elmúlt években politikailag aktívabb lett, és kifejezetten meleg- és transzjogokat támogató beállítottságot vett fel. Így jutott el odáig a mindössze 22 éves vádlott, hogy megölt egy kétgyermekes családapát, mivel véleménye szerint „a gyűlölettel nem lehet megalkudni”. A Thália Színházban látható Az utolsó vacsora pont azért olyan megrázó, miközben fekete humorán azért tudtunk nevetni is, mert ezúttal az élet sajnos igazolta a deszkákon látható fantáziát.

Az utolsó vacsora című darab rávilágít a szélsőséges nézetek és tettek embertelenségére (Fotós: Juhász Éva)

A történet szerint egy amerikai kisvárosban élő fiatal, liberális és vegán társaság minden hétvégén vacsorát rendez, ahol egy-egy meghívott vendéggel a világ történéseiről vitáznak. Egy alkalommal a kiszemelt vendég helyett váratlanul más érkezik, így a békés vacsora hamarosan gyilkosságba fordul, majd az események láncolata elképesztő méreteket ölt.

Az elején békésnek, kiegyensúlyozottnak, nyitottnak tűnő társaság meggyőzi magát arról, hogy amit tettek és még tenni fognak, az mind jobbá teszi a világot. A vendégek, akik egyre ártatlanabbak, egymásnak adják a kilincset, ítészeik mégis egyre vérszomjasabbá válnak.

Az amerikai szerző, Dan Rosen eredetileg egy film forgatókönyveként írta meg a történetet, amit még 1995-ben mutattak be Az utolsó vacsora (The Last Supper) címmel, olyan ismert színészekkel a főbb szerepekben, mint Cameron Diaz és Ron Perlman. Ezt az eredeti művet dolgozta át színdarabbá, amit 2022-ben be is mutattak a tengerentúlon. A magyarországi egy ősbemutató, aminek jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy maga a szerző eljött a budapesti bemutatóra.

Bánovits Vivianne megmutatja egy vadabb oldalát is (Fotós: Kállai-Tóth Anett)

A magyar színészek mind hitelesen alakítják karakterüket az izgalmas előadásban. Külön kiemelnénk Szabó Győzőt, aki egy vérbeli médiaguruként reszketve ugyan, de kidumálja magát szorult helyzetéből, Bánovits Viviannét, aki igazi jellemleépülésen megy át a színpadon, jelentről jelentre válik szende fruskából vérszomjas gyilkossá, valamint a seriffet alakító Udvarias Annát, aki kiváló és emlékezetes karaktert alkotott meg.