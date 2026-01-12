Többek között az is kiderül a héten, mekkora volt az éves infláció

A Központi Statisztikai Hivatal a héten több fontos adatot is közöl. A hét a novemberi ipari termelési adatok első becslésének közlésével indul – sőt ebből csütörtökön a második becslést is megismerhetjük – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Októberben az ipari termelés havi alapon 0,5 százalékkal bővült, ám ez éves összevetésben még mindig 2,7 százalékos csökkenést jelentett. A visszaesésben kiemelkedő a járműgyártás szerepe, azaz a kulcságazatnak szánt ágazat alacsony termelése továbbra is visszahúzza a gazdaságot.

Az árréscsökkentés jelentősen hozzájárult a kedvezőbb inflációs adatokhoz

Kedden a decemberi (és így a 2025 egészére vonatkozó) inflációs adatokat közli a KSH. Novemberben az infláció a várakozásoknál kedvezőbben alakult és ezzel visszatért a jegybanki célsávba – az előző hónapok 4,3 százalékos értékei után 3,8 százalékot tett ki. A csökkenő inflációs trendben elsősorban az erősebb forintárfolyamnak és az árrésstopoknak van szerepe – húzta alá Regős Gábor. Decemberben várakozásai szerint az infláció tovább mérséklődhetett, 3,4 százalék környékére. Ebben a további csökkenésben a bázishatások is szerepet játszanak.

Szerdán az építőipar novemberi számait teszik közzé. Bár az ágazat termelése októberben havi alapon 1,9 százalékkal csökkent, azonban ez éves szinten még mindig jelentős, 9,7 százalékos bővülést jelentett. Tekintettel arra, hogy az ágazat szerződésállományának volumene október végén az egy évvel korábbi másfélszerese volt, az ágazat termelése tovább bővülhet – húzta alá a vezető közgazdász.

Az Eurostat kedden a fizetési mérleg harmadik negyedéves adatait, míg csütörtökön az ipari termelés és a termék-külkereskedelem novemberi adatait közli. A második negyedévben az eurózóna külkereskedelmi többlete az előző negyedéves 113,8 milliárd euró és az egy évvel korábbi 120,8 milliárd euró után 81,0 milliárd euróra csökkent, ami az áruk 85,8 milliárd eurós és a szolgáltatások 38,4 milliárd eurós többletéből, valamint az elsődleges és másodlagos jövedelmek 14,7 és 28,5 százalékos hiányából állt össze. Ez GDP-arányosan 1,7 százalékos szufficitet jelent – ismertette Regős Gábor.