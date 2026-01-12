Észak és Európa meghódítására készülnek a magyar kézilabdázók a sportág csúcseseményén

Ha rápillantunk a sorsolásra, az első dolog, amit észreveszünk, hogy a férfikézilabda Európa-bajnokság második szakaszában, azaz a középdöntőben kialakul egy gyilkos és egy kevésbé rémisztő ág. Ami a magyaroknak jó hír, hogy Chema Rodríguez csapata nem a halálos folyosón menetelhet egy szép helyezés felé. Miről van szó? Arról, hogy a férfiszakágat uraló Dánia mellett a franciák, a norvégok, a németek, a portugálok és a spanyolok is a „felső” ágon tobzódnak majd, ezek az együttesek minden bizonnyal ott lesznek a középdöntőben, de ebből az hat csapatból csak kettő juthat be a legjobb négy közé. Az „alsó” ágon ehhez képest a svédek, a magyarok, az izlandiak, a feröeriek, a horvátok és a szlovénok csoportosulnak. Lássuk be, a két ág messze nem azonos erősségű együtteseket vonultat fel.

Rosta Miklós is ott lesz a magyar csapatban a férfikézilabda Európa-bajnokságon (Fotó: SVEN HOPPE / DPA)

A kaland a férfikézilabda Európa-bajnokság legkisebb csarnokában indul

A magyar válogatott az F-csoportba kapott besorolást. Az ellenfelek és a meccsek sorrendje a csoportban a következő lesz:

Január 16. péntek, 20.30: Magyarország–Lengyelország (Kristianstad)

Január 18. vasárnap, 20.30: Magyarország–Olaszország (Kristianstad)

Január 20. kedd, 20.30: Magyarország–Izland (Kristianstad)

Ránézve erre a csoportra, az előzetes esélylatolgatásokat és az erőviszonyokat felmérve a magyar és az izlandi együttes pályázik az első két helyre, azaz a középdöntőbe jutásra. A férfikézilabda Eb azért is rettenetesen nehéz verseny, mert azok a csapatok, amelyek a csoportkört nem élik túl, három mérkőzés után utazhatnak haza.

A lengyel csapat régóta keresi önmagát, az olasz pedig az úgynevezett feltörekvő válogatottak között található meg. Hogy némi fogalmunk legyen az erőviszonyokról, az olaszok a felkészülés elején Romániát verték meg idegenben, bár ettől még egyetlen magyarnak sem kell félnie. A lengyelek az elmúlt évek világversenyein nagyon gyengén szerepeltek. Lengyelország a 2015-ös katari világbajnokságon még bronzérmes volt – innen zuhantak hatalmasat.

A tavalyi világbajnokságon a 25. helyen végeztek.

De ez tényleg az abszolút mélypont lehetett azok után, hogy a 2017-es vb-n – tehát két évvel Katar után – a 17. helyen kötöttek ki. A 2018-as Európa-bajnokságra ki sem jutottak, mert a fehéroroszok a szerbek és a románok is megelőzték őket a selejtezőben. A sormintát azzal folytatták, hogy a 2019-es vb-t is Lengyelország nélkül rendezték meg, majd a 2020-as Európa-bajnokságon a 21. helyen zártak. Egy évvel később, a 2021-es világbajnokságon a 13. helyen kötöttek ki, s azóta sem jártak a legjobb nyolc között egyetlen világeseményen sem.