Észak és Európa meghódítására készülnek a magyar kézilabdázók a sportág csúcseseményén

Semmi újat nem mondunk azzal, hogy a férfikézilabda Európa-bajnokságok ennek a sportágnak a csúcseseményei. Ez még akkor is így van, ha az EHF évekkel ezelőtt megemelte a létszámot, idén is 24 csapat indul a Svédországban, Dániában és Norvégiában rendezendő Eb-n. Köztük ott lesz a magyar válogatott is, amely 2024-ben s a szenzációs ötödik helyen zárta a németországi kontinenstornát. Ezt a teljesítményt megismételni nagyon nehéz lesz, de semmiképp sem lehetetlen. Január 15-én rajtol a férfikézilabda Európa-bajnokság.

Lantos Gábor
2026. 01. 12. 5:40
A 2024-es férfikézilabda Európa-bajnokságon ötödik helyen végzett magyar válogatott Fotó: SVEN HOPPE Forrás: DPA
Ha rápillantunk a sorsolásra, az első dolog, amit észreveszünk, hogy a férfikézilabda Európa-bajnokság második szakaszában, azaz a középdöntőben kialakul egy gyilkos és egy kevésbé rémisztő ág. Ami a magyaroknak jó hír, hogy Chema Rodríguez csapata nem a halálos folyosón menetelhet egy szép helyezés felé. Miről van szó? Arról, hogy a férfiszakágat uraló Dánia mellett a franciák, a norvégok, a németek, a portugálok és a spanyolok is a „felső” ágon tobzódnak majd, ezek az együttesek minden bizonnyal ott lesznek a középdöntőben, de ebből az hat csapatból csak kettő juthat be a legjobb négy közé. Az „alsó” ágon ehhez képest a svédek, a magyarok, az izlandiak, a feröeriek, a horvátok és a szlovénok csoportosulnak. Lássuk be, a két ág messze nem azonos erősségű együtteseket vonultat fel.

férfikézilabda Európa-bajnokság
Rosta Miklós is ott lesz a magyar csapatban a férfikézilabda Európa-bajnokságon (Fotó: SVEN HOPPE / DPA)

A kaland a férfikézilabda Európa-bajnokság legkisebb csarnokában indul

A magyar válogatott az F-csoportba kapott besorolást. Az ellenfelek és a meccsek sorrendje a csoportban a következő lesz:

  • Január 16. péntek, 20.30: Magyarország–Lengyelország (Kristianstad)
  • Január 18. vasárnap, 20.30: Magyarország–Olaszország (Kristianstad)
  • Január 20. kedd, 20.30: Magyarország–Izland (Kristianstad)

Ránézve erre a csoportra, az előzetes esélylatolgatásokat és az erőviszonyokat felmérve a magyar és az izlandi együttes pályázik az első két helyre, azaz a középdöntőbe jutásra. A férfikézilabda Eb azért is rettenetesen nehéz verseny, mert azok a csapatok, amelyek a csoportkört nem élik túl, három mérkőzés után utazhatnak haza.

A lengyel csapat régóta keresi önmagát, az olasz pedig az úgynevezett feltörekvő válogatottak között található meg. Hogy némi fogalmunk legyen az erőviszonyokról, az olaszok a felkészülés elején Romániát verték meg idegenben, bár ettől még egyetlen magyarnak sem kell félnie. A lengyelek az elmúlt évek világversenyein nagyon gyengén szerepeltek. Lengyelország a 2015-ös katari világbajnokságon még bronzérmes volt – innen zuhantak hatalmasat. 

A tavalyi világbajnokságon a 25. helyen végeztek.

De ez tényleg az abszolút mélypont lehetett azok után, hogy a 2017-es vb-n – tehát két évvel Katar után – a 17. helyen kötöttek ki. A 2018-as Európa-bajnokságra ki sem jutottak, mert a fehéroroszok a szerbek és a románok is megelőzték őket a selejtezőben. A sormintát azzal folytatták, hogy a 2019-es vb-t is Lengyelország nélkül rendezték meg, majd a 2020-as Európa-bajnokságon a 21. helyen zártak. Egy évvel később, a 2021-es világbajnokságon a 13. helyen kötöttek ki, s azóta sem jártak a legjobb nyolc között egyetlen világeseményen sem. 

Örök barátság Izlanddal

Ami Izlandot illeti, nos, a skandinávokról lassan ki lehet jelenteni, hogy a magyarok örök ellenfelei a kézilabda-világversenyeken. Érdemes megnézni az utóbbi éveket, hol, mikor és hányszor játszottunk velük.

  • Eb, 2024: Magyarország–Izland 33-25 (csoportmérkőzés)
  • vb, 2023: Magyarország–Izland 30-28 (csoportmérkőzés)
  • Eb, 2022: Magyarország–Izland 30-31 (csoportmérkőzés)
  • Eb, 2020: Magyarország–Izland 24-18 (csoportmérkőzés)
  • Eb, 2014: Magyarország–Izland 27-27 (csoportmérkőzés)
  • olimpia, 2012: Magyarország–Izland 34-33 (negyeddöntő)
  • Eb, 2012: Magyarország–Izland 21-27 (középdöntő)
  • vb, 2011: Magyarország–Izland 26-32 (csoportmérkőzés)
  • Eb, 2008: Magyarország–Izland 28-36 (középdöntő)
  • Eb, 2006: Magyarország–Izland 35-31 (csoportmérkőzés)
  • Eb, 2004: Magyarország–Izland 32-29 (csoportmérkőzés)

Ez lesz tehát a hetedik olyan Európa-bajnokság, amelyen a két csapat már a csoportkörben összecsap. Ebből a hét meccsből ötször mi győztünk, csupán a rossz emlékű 2022-es budapesti Eb-n elszenvedett vereség az, amely után mindenki nagyon csalódott volt. Szintén fenékig üríthettük a méregpoharat a 2012-es Európa-bajnokságon, amelyen hiába vertük meg álomjátékkal az olimpiai bajnok franciákat, a középdöntőben elvéreztünk Izland ellen. 

Az izlandi csapatot amúgy egészen biztosan fűti a visszavágás vágya.

Négy éve ugyanabban a svéd városban, Kristianstadban úgy kaptak ki tőlünk, hogy szinte végig vezettek. Két éve, Münchenben viszont tényleg agyonvertük őket, mert az az Eb-csoportmeccs, amelyen a magyarok 33-25-re nyertek, soha nem látott magyar klasszisjátékot hozott – már ami a férfikézilabda Eb-ket illeti.

Megint furcsa lett az Eb időrendje

A csoportból tehát az első két helyezett utazhat tovább Malmőbe, ahol a középdöntő mérkőzéseit rendezik. Ide csatlakozik be a D és az E-csoport első két helyezettje, azaz a magyarokra a csoportból való továbbjutás esetén újabb négy mérkőzés vár. Ám az időrendet nézve máris észrevehetünk egy furcsaságot. Az Izland elleni utolsó csoportmeccset január 20-án játsszuk le, az első középdöntőt viszont január 23-án. 

A középdöntők utolsó két mérkőzésére viszont két egymást követő napon kerül sor, ami nem biztos, hogy szerencsés. Sem nekünk, sem a csapatoknak. Ez amúgy megint egy olyan helyzet, amely miatt a játékosok évek óta szót emelnek és panaszkodnak: ne legyen egymás után két napon mérkőzés a kézilabda-világversenyeken. 

A szervezőknek ezt most sem sikerült megvalósítani, ami azért érthetetlen, mert a csoportmeccsek befejezése után semmi nem indokolja a két teljes szünnapot. 

16 January 2024, Bavaria, Munich: Handball: European Championship, Iceland - Hungary, preliminary round, Group C, match day 3 in the Olympic Hall. The fans of Hungary cheer after the game. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Ennyi magyar drukker egészen biztosan nem utazik Svédországba (Fotó: SVEN HOPPE / DPA)

Ezek után lássuk, kikkel vág neki Chema Rodríguez szövetségi kapitány a 2026-os Európa-bajnokságnak:

Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen), Palasics Kristóf (MT Melsungen), Andó Arián (Tatabánya)
Jobbszélsők:  Imre Bence (Kiel), Szilágyi Benjámin (Szeged), Rodríguez Pedro ( Tatabánya) 
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Wisla Plock), Ónodi-Jánoskúti (Nimes)
Irányítók:  Fazekas Gergő (Wisla Plock), Hanusz Egon (Rennes), Lukács Péter (Elverum), Pergel Andrej (La Rioja)
Beállók:  Bánhidi Bence (Szeged), Papp Tamás (Tatabánya), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, Sipos Adrián (MT Melsungen)
Balátlövők:  Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)

Ami az erőviszonyokat illeti: a dán férfi-kézilabdaválogatott jelenleg uralja a világot. Ők az olimpiai bajnokok. 2019-től minden világbajnokságot (sorozatban négyet) megnyertek. 

Ami az Eb-ket illeti, ott nem ennyire fényes a kép, mert legutóbb ebben a sorozatban 2012-ben lettek aranyérmesek. 

Talán pont az hajtja őket most, hogy elérjék azt, amit a norvég női együttes a világbajnokságon: az abszolút egyeduralkodó címet. Ha az idei Eb-t Dánia nyeri, akkor minden jelentős versenynek ők lesznek a címvédői.

Sokan szeretnének Dániával cserélni

Azonban jó néhány olyan válogatott van, amely az első helyre pályázik. A francia, a spanyol és a svéd csapat is bombaerős, egy hajszálnyival gyengébbek náluk a portugálok és a németek. Norvégia szintén óriási csapattal rendelkezik, de neki az elmúlt években többször nem jött ki a lépés. 

Denmark's players celebrate during the podium ceremony of the men's EHF Euro 2012 Handball Championship on January 29, 2012 at the Beogradska Arena in Belgrade. Denmark won the tournament ahead of Serbia and Croatia. AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Dánia nagyon régen, 2012-ben nyert legutóbb a férfikézilabda Eb-n (Fotó: KISBENEDEK ATTILA/AFP)

Ha van olyan együttes, amely szenzációt okozhat, akkor az egy újabb skandináv csapat: Feröer.

Sokan azt várják, hogy a kis szigetország válogatottja ezen az Eb-n hajtja végre az áttörést. Néhányan azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy a legjobb hat közé kerülnek.

Ehhez azonban olyan sorozatot kell produkálniuk, amelyre eddig nem voltak képesek. El ne feledjük: ha minden a papírformának megfelelően alakul, akkor a malmöi középdöntőben összejöhet a magyar és a feröeri csapat párharca. Ha ez így lesz, fel kell arra készülni, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár a mieinkre. Feröert muszáj nagyon komolyan venni.

Ahogyan azt a bevezetőben is említettük, ezt az Európa-bajnokságot három ország rendezi meg. Dánia, Norvégia és Svédország. Az északi rendezés „hegemóniája” most sem szakad meg. A rendező városok:

  • Oslo (Norvégia)
  • Kristianstad (Svédország)
  • Malmö (Svédország)
  • Herning (Dánia)

Ez az Európa-bajnokság még nem kvalifikál a 2028-as olimpiára és az olimpiai selejtezőre sem. Ez azonban semmit sem von le a torna értékéből. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy az Eb számos felejthetetlen mérkőzéssel ajándékozza meg a sportág szerelmeseit.

 

