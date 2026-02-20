Dagantos megbetegedést előzhet meg a megfelelő védekezés

Többféle módszer és lehetőség érhető el a piacon a szexuális úton terjedő betegségek és a nem kívánt terhesség megelőzésére, a Semmelweis Egyetem kisfilmje azzal foglalkozik, hogy az adott eszköz kinek javasolt, illetve mikor ellenjavallt.

A nemi úton terjedő betegségek, úgy mint a chlamydia, a HPV vagy a gonorrhoea sokszor tünetmentesek, ám kezeletlenül nagyon komoly szövődményeket, köztük kismedencei gyulladást, meddőséget, vagy akár daganatos elváltozást is okozhatnak – mondja dr. Greff Dorina. A Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szakorvosa hozzáteszi: a megelőzés mindig az első lépés az egészségünk védelme érdekében, ennek megfelelően a szexuálisan aktív emberek számára – akár tartós, akár új párkapcsolatban élnek – érdemes megfontolni valamilyen védekezési módszer alkalmazását.

A chlamydia például nőknél kismedencei gyulladást méhen kívüli terhességet, meddőséget okozhat, míg férfiaknál mellékhere-gyulladást. A HPV fertőzésről lapunk is írt, ezt a fertőzést is tanácsos a megfelelő védekezéssel és védőoltás beadatásával megelőzni, mert a méhnyakrákos esetek többségének a hátterében az a vírus mutatható ki.