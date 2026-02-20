semmelweis egyetemgreff dorinanemi úton terjedő betegségnappali

Dagantos megbetegedést előzhet meg a megfelelő védekezés

Több olyan nemi úton terjedő fertőzés is van, ami súlyos megbetegedéshez, rákos elváltozáshoz vagy meddőséghez vezethet. A Semmelweis Egyetem készített egy kisfilmet, amit minden szexuálisan aktív korban lévő ember figyelmébe ajánl.

Takács Eszter
2026. 02. 20. 5:15
Illusztráció Fotó: Pexels
Többféle módszer és lehetőség érhető el a piacon a szexuális úton terjedő betegségek és a nem kívánt terhesség megelőzésére, a Semmelweis Egyetem kisfilmje azzal foglalkozik, hogy az adott eszköz kinek javasolt, illetve mikor ellenjavallt.

A nemi úton terjedő betegségek, úgy mint a chlamydia, a HPV vagy a gonorrhoea sokszor tünetmentesek, ám kezeletlenül nagyon komoly szövődményeket, köztük kismedencei gyulladást, meddőséget, vagy akár daganatos elváltozást is okozhatnak – mondja dr. Greff Dorina. A Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szakorvosa hozzáteszi: a megelőzés mindig az első lépés az egészségünk védelme érdekében, ennek megfelelően a szexuálisan aktív emberek számára – akár tartós, akár új párkapcsolatban élnek – érdemes megfontolni valamilyen védekezési módszer alkalmazását.

A chlamydia például nőknél kismedencei gyulladást méhen kívüli terhességet, meddőséget okozhat, míg férfiaknál mellékhere-gyulladást. A HPV fertőzésről lapunk is írt, ezt a fertőzést is tanácsos a megfelelő védekezéssel és védőoltás beadatásával megelőzni, mert a méhnyakrákos esetek többségének a hátterében az a vírus mutatható ki.

A Semmelweis Egyetem legújabb oktatóvideójából kiderül, hogy a védekezésre többféle lehetőség létezik az óvszertől a hormonális és hormonmentes fogamzásgátló eszközökig, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb módszert. A szakértő ezek ismertetése mellett a kisfilmben arra is kitér, hogy az adott eszköz kinek javasolt, illetve kinek ellenjavallt.

Dr. Greff Dorina hangsúlyozza: válasszunk tudatosan a lehetőségek közül és bízzunk orvosunkban, aki segít megtalálni azt a módszert, ami a legjobban illeszkedik egészségi állapotunkhoz, élethelyzetünkhöz biztonságosan, hosszú távon. Emellett az is fontos, hogy évente egyszer akkor is menjenek el a hölgyek nőgyógyászati ellenőrzésre, ha nincs panaszuk.

 

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

