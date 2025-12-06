Minden második beteg életét veszti a lappangó kór miatt

Magyarországon a fiatalabb korosztályban, a 15 és a 44 éves nők közt a harmadik legtöbbször előforduló halálok a méhnyakrák – mondta Szőnyi György szülész-nőgyógyász, orvosigazgató a Magyar Nemzet megkeresésére. Hazánkban évente 1200-1250 nő esetében diagnosztizálnak méhnyakrákot és közel ötszázan vesztik életüket a betegség következtében. Világviszonylatban éves szinten 650-660 ezer esetben diagnosztizálják a kórt és a páciensek felének az életét nem tudják megmenteni.

A HPV-fertőzés az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő betegség

A méhnyakrákos eseteknek a 99 százalékában kimutatják a magas kockázatú HPV-t, azaz a humán papilloma vírus valamelyikét. A HPV egy szexuális úton terjedő betegség és több mint 150 típusa ismert. Ezek a vírusok a hámszövettel borított szerveket támadják meg. Egyes fajtái jóindulatú elváltozásokat okoznak, például nemi szervi szemölcsöt vagy más néven kondilómát, de a vírus agresszív típusai hosszú távon akár „rákmegelőző” állapotot és rosszindulatú daganatokat is előidézhetnek. A vírussal ötből négy ember találkozik legalább egyszer az élete folyamán, de az immunrendszer általában le tudja győzni a fertőzést. A baj akkor van, ha ellenállóbbnak bizonyul a fertőzés és elhatalmasodik.

Férfiakat is veszélyeztet a HPV

A HPV nemcsak a nőknél okozhat daganatos megbetegedést, hanem a férfiknál is. Sok hímvesszőrák, végbélrák vagy szájüregi rák hátterében is ez a vírusfertőzés áll.

A legveszélyesebb HPV vírus a 16-os és a 18-as. Mindkettő olyan magas kockázatú, hogy nagy eséllyel alakul ki miatta méhnyakrák – mondta a szakember. Fontos kiemelni, hogy vannak rákmegelőző állapotok, ahol a nőgyógyászok még időben észlelhetik a bajt. Emiatt nagyon fontos lenne, hogy minden nő járjon rendszeresen szűrővizsgálatra, mert ha nem ismerik fel időben a méhnyakrák megelőző állapotot, akkor fatális kimenetele lehet. Amennyiben valaki nem vesz részt rendszeresen szűrővizsgálaton és tüneteket észleli magán, az sajnos sok esetben egy késői stádiumú állapot lehet, ahol már nincsen orvosi segítség.