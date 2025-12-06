Rendkívüli

Minden második beteg életét veszti a lappangó kór miatt

A méhnyakrák még mindig nők százezreinek az életét követeli világszerte, miközben védőoltással és szűréssel csaknem százszázalékosan megelőzhető, illetve ha a kezdődő elváltozást időben felismerik, kezeléssel gyógyítható. Szőnyi György szülész-nőgyógyász, orvosigazgató válaszolt a témában lapunk kérdéseire.

Takács Eszter
2025. 12. 06. 6:50
Illusztráció Fotó: Pexels
Magyarországon a fiatalabb korosztályban, a 15 és a 44 éves nők közt a harmadik legtöbbször előforduló halálok a méhnyakrák – mondta Szőnyi György szülész-nőgyógyász, orvosigazgató a Magyar Nemzet megkeresésére. Hazánkban évente 1200-1250 nő esetében diagnosztizálnak méhnyakrákot és közel ötszázan vesztik életüket a betegség következtében. Világviszonylatban éves szinten 650-660 ezer esetben diagnosztizálják a kórt és a páciensek felének az életét nem tudják megmenteni.

A HPV-fertőzés az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő betegség

A méhnyakrákos eseteknek a 99 százalékában kimutatják a magas kockázatú HPV-t, azaz a humán papilloma vírus valamelyikét. A HPV egy szexuális úton terjedő betegség és több mint 150 típusa ismert. Ezek a vírusok a hámszövettel borított szerveket támadják meg. Egyes fajtái jóindulatú elváltozásokat okoznak, például nemi szervi szemölcsöt vagy más néven kondilómát, de a vírus agresszív típusai hosszú távon akár „rákmegelőző” állapotot és rosszindulatú daganatokat is előidézhetnek. A vírussal ötből négy ember találkozik legalább egyszer az élete folyamán, de az immunrendszer általában le tudja győzni a fertőzést. A baj akkor van, ha ellenállóbbnak bizonyul a fertőzés és elhatalmasodik.

Férfiakat is veszélyeztet a HPV

A HPV nemcsak a nőknél okozhat daganatos megbetegedést, hanem a férfiknál is. Sok hímvesszőrák, végbélrák vagy szájüregi rák hátterében is ez a vírusfertőzés áll.

A legveszélyesebb HPV vírus a 16-os és a 18-as. Mindkettő olyan magas kockázatú, hogy nagy eséllyel alakul ki miatta méhnyakrák – mondta a szakember. Fontos kiemelni, hogy vannak rákmegelőző állapotok, ahol a nőgyógyászok még időben észlelhetik a bajt. Emiatt nagyon fontos lenne, hogy minden nő járjon rendszeresen szűrővizsgálatra, mert ha nem ismerik fel időben a méhnyakrák megelőző állapotot, akkor fatális kimenetele lehet. Amennyiben valaki nem vesz részt rendszeresen szűrővizsgálaton és tüneteket észleli magán, az sajnos sok esetben egy késői stádiumú állapot lehet, ahol már nincsen orvosi segítség.

Hazánkban kétféle prevenciós lehetőség is van: az egyik a HPV elleni védőoltás beadatása, a másik pedig a szűrővizsgálat, ahol a hámsejtek vizsgálata mellett lehetőség van a HPV szűrésére is. Az utóbbi esetében vizsgálhatják, hogy fennáll-e a HPV-fertőzöttség és ha igen, melyik törzs van jelen a szervezetben. A tudományt jelenleg megosztja – magyarázta Szőnyi doktor, hogy melyik vizsgálat a hatékonyabb: a HPV szűrése vagy a méhnyak hámsejtseinek a vizsgálata, de véleménye szerint a méhnyakrákszűrés alapvetően megfelelő, mert ennek a vizsgálatnak a keretében azt is nézik, hogy jelen van-e a HPV-vírus a mintában. Ha igen, akkor további vizsgálattal, úgynevezett HPV tipizálással nem csak azt tudják megmondani, hogy jelen van-e a vírus, hanem azt is, hogy melyik típus.

Fontos a rendszeres szűrővizsgálat

Az első méhnyakkenetvételt tanácsos a szexuális élet megkezdése után néhány hónappal megcsináltatni. Ez egy fájdalommentes vizsgálat, amikor a méhnyak nyálkahártyájáról sejteket távolítanak el egy speciális, kefeszerű eszközzel, amit aztán a citológus mikroszkóppal megvizsgál. A kamasz és a fiatal felnőtt életkorban gyakori a partnerváltás, ezért lényegesen gyakrabban fordul elő a fertőzés ebben a korosztályban. A méhnyakrákszűrést minimum 3 évente ajánlatos elvégeztetni, de Szőnyi György szerint a legbiztosabb az, ha évente felkeresik a nők a nőgyógyászukat és kérik a vizsgálatot. Ha valakinél kimutatták a HPV jelenlétét a szervezetben, ott 3-6 hónaponkénti kontrollra is szükség lehet.

Tizenkét éves kor felett mindenkinek ajánlott a védőoltás

A leghatékonyabb megelőzés a HPV elleni oltás – hangsúlyozta Szőnyi doktor. A tizenkét életévüket betöltött hetedik osztályosok 2004 óta ingyenesen igényelhetik a HPV elleni védőoltást. Fiúknak és lányoknak egyaránt ajánlott az oltás felvétele. 

Ma egy 9 komponensű vakcinát használnak a fiatalok oltására, amivel gyakorlatilag 100 százakban kivédhető a HPV-fertőzés. 

A problémát az okozza, hogy az átoltottság bár elég jó, 70 százalék körül van jelenleg hazánkban, de még mindig nem teljes. Sok szülő oltásellenes vagy különböző tévhitekre hagyatkozik és ezért nem kéri a térítésmentesen elérhető vakcinát a gyermekének. Egy 90 százalék feletti átoltottság mellett gyakorlatilag meg lehetne szüntetni a méhnyakrákot.

Az oltást az idősebb nők is kérhetik, nincs felső korhatára a vakcina beadásának – mondta el Szőnyi György. Akik évtizedek óta monogám kapcsolatban élnek ugyanazzal a partnerrel, esetükben kicsi az esély rá, hogy kialakuljon a fertőzés, de napjainkban sok párkapcsolat ér véget 40–55 éves kor közt, és az új pár kapcsán ismét veszélyeztetetté válhat az ember ezzel a fertőzéssel szemben. Az idősebb korosztályban 3 oltást kell egy éven belül beadni és ez nagy hatékonysággal véd a méhnyakrák kialakulásától. Évente néhány ezren kérik az idősebb korosztályból az oltóanyag beadását, de Szőnyi György ajánlja az oltás beadását, hiszen ez a rákmegelőzés leghatékonyabb jelenleg ismert módja.

A védőoltás biztonságos

Az oltóanyag nem tartalmaz élő vírust. Az elmúlt időszakban világszerte nők milliói kapták meg, és csak enyhe mellékhatások fordultak el, mint bőrpír, duzzanat az oltás beadásának helyén, esetenként fejfájás. Fontos hangsúlyozni, hogy a védőoltással járó kellemetlenség jóval kisebb kockázatot jelent, mint egy, a védőoltás hiányában esetlegesen kialakuló rákos megbetegedés – tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

 

