Új életmentő szűrőprogram indul

Magyarországon már évtizedek óta kötelező a várandósok első trimeszterbeli szifiliszszűrése. Hazánkban – más európai országokhoz hasonlóan – az elmúlt években emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma, emiatt a várandós nők körében is gyakrabban fordul elő a fertőzés. Bár a szifilisz elsősorban felnőtteket érint, a várandósok megbetegedése miatt a veleszületett (congenitális) szifiliszes esetek száma is nőtt. November közepéig összesen 63 ilyen esetet igazoltak, elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest vármegyében és Budapesten.

Idén 14 magzat halva született, hét újszülött a szülést követő pár napon, héten belül hunyt el méhen belüli szifiliszes fertőzés következtében.

Az elhunyt újszülöttek döntő része gondozatlan terhességből származott, ugyanakkor előfordult olyan eset is, amikor az első trimeszteri szűrés még negatív eredményt mutatott, tehát a fertőzés később következett be. Mindez arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi protokoll mellett több fertőzött várandós egyáltalán nem vagy túl későn kerül gondozásba – ami a születendő gyermek egészségét veszélyezteti.

Antibiotikummal kezelhető a betegség

A szifilisz jól gyógyítható nemi betegség, azonban a magzati fertőzés csak akkor előzhető meg, ha a várandós nőnél időben megtörténik a szükséges szűrés, és fertőzöttség esetén megkapja a megfelelő antibiotikum-kezelést.

A méhen belüli fertőződés mértéke többek között függ az anya aktuális szifiliszes stádiumától, azaz fertőzőképességétől, a magzat fejlődési állapotától; és ennek megfelelően nagyon sokféle kimenetele lehet. Ha nincs számottevő szervkárosodás és/vagy az édesanya időben megfelelő kezelést kapott, akár egészséges újszülött is világra jöhet. Előfordul azonban, hogy megkésett vagy teljesen elmarad a kezelés, ami súlyos egészségkárosodást (máj, agy, lép, idegrendszer, csontok, szív, tüdő, vese és egyéb szervek érintettsége) okozhat. Ezek legsúlyosabb formái magzati halálozást, halvaszületést vagy a születést követő elhalálozást idézhetik elő.