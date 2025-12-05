szűrőprograméletmentőnemi betegségantibiotikumnappali

Új életmentő szűrőprogram indul

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) új országos szűrési programot indít a veleszületett szifilisz kockázatának felismerése és a fertőzött szülő nőkről a továbbterjedés megelőzése érdekében. Ennek részeként minden szülészeti osztályon kötelezővé válik a várandósok szifiliszgyorstesztes szűrése.

Takács Eszter
2025. 12. 05. 4:57
Illusztráció Fotó: Pexels
Magyarországon már évtizedek óta kötelező a várandósok első trimeszterbeli szifiliszszűrése. Hazánkban – más európai országokhoz hasonlóan – az elmúlt években emelkedett a szifiliszes megbetegedések száma, emiatt a várandós nők körében is gyakrabban fordul elő a fertőzés. Bár a szifilisz elsősorban felnőtteket érint, a várandósok megbetegedése miatt a veleszületett (congenitális) szifiliszes esetek száma is nőtt. November közepéig összesen 63 ilyen esetet igazoltak, elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest vármegyében és Budapesten. 

Idén 14 magzat halva született, hét újszülött a szülést követő pár napon, héten belül hunyt el méhen belüli szifiliszes fertőzés következtében.

Az elhunyt újszülöttek döntő része gondozatlan terhességből származott, ugyanakkor előfordult olyan eset is, amikor az első trimeszteri szűrés még negatív eredményt mutatott, tehát a fertőzés később következett be. Mindez arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi protokoll mellett több fertőzött várandós egyáltalán nem vagy túl későn kerül gondozásba – ami a születendő gyermek egészségét veszélyezteti.

Antibiotikummal kezelhető a betegség

A szifilisz jól gyógyítható nemi betegség, azonban a magzati fertőzés csak akkor előzhető meg, ha a várandós nőnél időben megtörténik a szükséges szűrés, és fertőzöttség esetén megkapja a megfelelő antibiotikum-kezelést.

A méhen belüli fertőződés mértéke többek között függ az anya aktuális szifiliszes stádiumától, azaz fertőzőképességétől, a magzat fejlődési állapotától; és ennek megfelelően nagyon sokféle kimenetele lehet. Ha nincs számottevő szervkárosodás és/vagy az édesanya időben megfelelő kezelést kapott, akár egészséges újszülött is világra jöhet. Előfordul azonban, hogy megkésett vagy teljesen elmarad a kezelés, ami súlyos egészségkárosodást (máj, agy, lép, idegrendszer, csontok, szív, tüdő, vese és egyéb szervek érintettsége) okozhat. Ezek legsúlyosabb formái magzati halálozást, halvaszületést vagy a születést követő elhalálozást idézhetik elő.

A tünetes kisbabák elváltozásai is lehetnek korai vagy késői típusúak, attól függően, hogy 2 éves kor alatt vagy utána jelentkeznek. Utóbbiakat az időben történő újszülöttkori kezeléssel jó eséllyel meg lehet előzni.

Ezért indítja az NNGYK az új szűrési programot, amely kiegészíti az első trimeszterbeli kötelező szűrővizsgálatot, és kulcsszerepe van abban, hogy a szülő nők esetleges fertőzöttsége kiderüljön, és a szükséges kezelés mind az újszülöttnél, mind az édesanyánál mielőbb megkezdődhessen. A vizsgálat fél óra elteltével ad eredményt, teljesen biztonságos, és nem jelent többletterhet a kismamának.

Ingyenesen elérhető a kórházakban a szűrés

A szűréshez szükséges gyorsteszteket az NNGYK térítésmentesen biztosítja az ország valamennyi szülészeti ellátást nyújtó intézményének. Pozitív eredmény esetén a kórház haladéktalanul megkezdi a szükséges célzott laboratóriumi vizsgálatokat és – indokolt esetben – a kezeléseket.

A szifiliszes betegek szervezetében többek között a kórokozó baktérium elleni, ún. specifikus ellenanyag termelődik. A gyorsteszt ezt mutatja ki, azaz pozitív eredménye azt jelzi, hogy az illető szifiliszben szenved vagy korábban átesett rajta. A betegség nem okoz védettséget, többször is meg lehet fertőződni, a specifikus ellenanyag pedig évtizedekig kimutatható marad. Pozitív gyorsteszteredmény esetén az azt követő hagyományos laboratóriumi vizsgálatok pontosítják, hogy friss vagy régebbi fertőzésről van-e szó.

Ezek a szifilisz tünetei

A szifilisz kezeletlenül többstádiumú, hullámzó lefolyású, hosszú tünetmentes szakaszokkal jellemezhető nemi betegség. A kezdeti tünet mindkét nemnél egy rendszerint fájdalmatlan fekély, ami többnyire a nemi szerveken jelenik meg, de ezeken kívül is utalhat a kórokozó behatolási helyére (ajkak, szájüreg, végbél stb.) A környéki nyirokcsomók fájdalmatlan duzzanata kíséri az első stádiumot. Az elsődleges fekély hetek alatt, kezelés nélkül is megszűnik. A betegség azonban nem gyógyul meg, a második stádiumában testszerte kiütések, bőr- és nyálkahártya-elváltozások jelennek meg, melyek rendkívül fertőzőek. Az általános tünetek, rossz közérzet, fejfájás, gyengeség, ízületi panaszok nem jellegzetesek. A betegek a fertőződéstől számított 2. év végéig tünetmentesen is erősen fertőznek. Kezeletlenül mintegy egyharmaduknál évek, évtizedek múlva késői, nem fertőző szifiliszes tünetek (központi idegrendszeri, érrendszeri, bőr, csont, belszervi elváltozások) alakulhatnak ki.

Megelőzhető ez a nemi betegség

Monogám partnerkapcsolat révén, illetve alkalmi partnernél következetes óvszerhasználattal. Ez utóbbi az orális és anális nemi kontaktus során is elengedhetetlen a nemi betegségek megelőzéséhez. A legkisebb gyanú esetén sürgősen szakemberhez, azaz nemigyógyászhoz kell fordulni, aki elvégezteti a szükséges vizsgálatokat, és a diagnózis ismeretében megfelelő kezelésben részesíti a beteget. Az időben felismert fertőzés antibiotikummal jól kezelhető.

 

