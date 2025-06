Megduplázódott a szifilisszel fertőzöttek száma hazánkban

Védelmet adhat egy vakcina

A legújabb bizonyítékok arra utalnak, hogy a gonorrhoea fertőzés ellen keresztvédelmet nyújthatnak a meningococcus (gennyes agyhártyagyulladás) elleni külső membránvezikula (OMV) vakcinák (amilyen például a legszélesebb körben használt, gyermekeknek is adott oltóanyag). Ennek magyarázata, hogy a két betegségért felelős baktériumok közeli rokonok. A Semmelweis Egyetem kutatóinak a témában készült vizsgálatokat összehasonlító elemzése és metaanalízise alapján az OMV vakcina kankó ellen mérsékelt, 30-40 százalékos hatékonysággal véd. A kutatók szerint érdemes megfontolni a meningococcus B elleni védőoltás beadását a szexuális betegségek szempontjából magas kockázatú csoportoknak, kifejezetten a gonorrhoea fertőzés rizikójának csökkentésére. Szűrés jelenleg a HIV, a szifilisz, valamint a hepatitis B és C fertőzésekre érhető el. A HIV és szifilisz szűrés Budapesten és országszerte elérhető térítésmentesen is.