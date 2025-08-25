Elkezdődött a Keleti pályaudvar felújítása + videó

Ma elkezdődött a Keleti pályaudvar négy hétig tartó műszaki felújítása – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Hegyi Zsolt. A MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, ez a beavatkozás talán kevésbé látványos, műszaki szempontból azonban annál fontosabb: az állomás kritikus vasúti infrastruktúráját újítják meg. A beruházást úgy hajtják végre, hogy a menetrendi kínálat nem csökken, a felújítás hetei alatt is ugyanannyi vonat közlekedik, hasonló vagy nagyobb kapacitással, mint korábban.

Csupán az induló- és végállomások változnak ideiglenesen: a Keleti szerepét időlegesen a Nyugati, a Kelenföld és Kőbánya felső állomások, illetve további átszálló pontok veszik át, ahol a vasút és a főváros közlekedési csomópontjait a megszokott fővárosi járatok és új lehetőségek, MÁV-buszok, illetve expresszvillamosok is összekötik egymással.

Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet, hogy az első napokban senki ne induljon útnak anélkül, hogy az alternatív eljutási módokról tájékozódott volna.