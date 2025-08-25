Keleti pályaudvarvasútfejlesztésMÁV

Elkezdődött a Keleti pályaudvar felújítása + videó

A Keleti pályaudvar felújítását úgy hajtják végre, hogy a menetrendi kínálat nem csökken, a felújítás hetei alatt is ugyanannyi vonat közlekedik, hasonló vagy nagyobb kapacitással, mint korábban – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Hegyi Zsolt. A MÁV vezérigazgatója emlékeztetett, a mai nappal kezdődnek el a munkálatok, amik várhatóan egy hónapig fognak tartani. Az utasok figyelmét felhívta arra, az első napokban senki ne induljon útnak anélkül, hogy az alternatív eljutási módokról tájékozódott volna.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 16:35
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ma elkezdődött a Keleti pályaudvar négy hétig tartó műszaki felújítása – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Hegyi Zsolt. A MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, ez a beavatkozás talán kevésbé látványos, műszaki szempontból azonban annál fontosabb: az állomás kritikus vasúti infrastruktúráját újítják meg. A beruházást úgy hajtják végre, hogy a menetrendi kínálat nem csökken, a felújítás hetei alatt is ugyanannyi vonat közlekedik, hasonló vagy nagyobb kapacitással, mint korábban. 

Csupán az induló- és végállomások változnak ideiglenesen: a Keleti szerepét időlegesen a Nyugati, a Kelenföld és Kőbánya felső állomások, illetve további átszálló pontok veszik át, ahol a vasút és a főváros közlekedési csomópontjait a megszokott fővárosi járatok és új lehetőségek, MÁV-buszok, illetve expresszvillamosok is összekötik egymással. 

Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet, hogy az első napokban senki ne induljon útnak anélkül, hogy az alternatív eljutási módokról tájékozódott volna.

 

Borítókép: A Keleti pályaudvar (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

