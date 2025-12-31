Minden, mi körülvesz

„Minden bolyongás és kutatás dacára a boldogságot abban a közegben és azokban a tárgyakban leltem meg, amelyek mindig is körülvettek” – olvasta Rezeda Kázmér, és helyeslően bólogatott. Helyeslően bólogatott, bár nem nagyon szerette az ilyesféle idézeteket, bölcsességeket, kínosan feszengett olykor ilyesmi olvastán, aztán meg, ha kezébe akadt egy-egy füveskönyv, egészen belefeledkezett. Egyik „kedvence” A kommunizmus füveskönyve című kiadvány volt, Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2012, s benne például ez: „Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyával és traktorral!” (jelmondat a sztálini időkből). Ez annyira tökéletesen szovjet, hogy nem lehet semmit hozzátenni.
Ám térjünk vissza azokhoz a dolgokhoz, amelyek mindig is körülvettek.
Amit most Rezeda Kázmér olvasott, azt Edward Bulwer-Lytton vetette papírra, valamikor a napsugaras XIX. században, amikor még senki sem tudta elképzelni, hogy a férfiak is szülhetnek gyerekeket, így bár meglehetősen kemény és rideg volt az élet, ám mégis normális és emberi. S hogy ki volt Edward Bulwer-Lytton? Hát még ezt sem tudják? Akkor mondom…
1803-ban született és 1873-ban halt meg, volt a Brit Birodalom gyarmatügyi minisztere, volt konzervatív tory, ám a kukoricatörvény bevezetésének idején whig lett belőle. De lehet, hogy éppen fordítva. Tulajdonképpen teljesen mindegy is. Politikai karrierjénél ugyanis sokkal érdekesebb irodalmi ténykedése. Okkultista és sci-fi szerző volt a mi derék angolunk, megírta a Pelham, a Falkland és a Disowned című regényeket, majd fokozta a népszerűségét a Pompeii utolsó napjaival és a Harold, a szászok utolsója című műveivel. Az igazi halhatatlanságot azonban a Paul Clifford című műve hozta el számára, melyet ezzel a varázslatos mondattal kezdett: „Sötét és viharos éjszaka volt.”
Ezen felbuzdulva Scott Rice angol professzor már 1982-ben megalapította a Bulwer-Lytton Fiction Contest versenyt, amelyre a legrosszabb, legközhelyesebb, leghülyébb regénykezdő mondattal lehetett nevezni. És az is teljesen nyilvánvaló, hogy ez a mondat ihlette meg Stephen Leacock kanadai humoristát és írót, aki így kezdi Gertrúd, a nevelőnő című novelláját: „Vad, viharos éjszaka dühöngött Skócia nyugati partjai fölött. Ezen történetünk szempontjából ugyan ennek különösebb jelentősége nincsen, miután történetünk nem Skócia nyugati partjain játszódik, hanem Írország keleti partjain. De azért ott is elég rossz idő volt.”
