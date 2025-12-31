Minden, mi körülvesz

– Honnan futja még türelemre? – kérdem.

– Ahonnan minden egyébre! – mondja apám meggyőződéssel, s a vitát lezártnak tekintve, előszedi a kopácsoló szerszámait.”

Na most mondd… Le kellett volna önteni paradicsomlével a kaptárt meg a templomot, vagy odaragasztani magukat csirizzel a pityókaföldre vezető földút közepére. Csak nem volt paradicsomlé. Meg idő, meghülyülni. Ilyen világok nyíltak ki nekünk, egy szőnyegen ülve, ’79 vagy ’80 táján, amikor pedig úgy tűnt, minden mozdulatlan marad, örökre.

Na, hát ilyen volt a ’79-es meg a ’80-as is, de mi ültünk egy szőnyegen, és mást gondoltunk. Mást gondoltunk a világról, mint amit szabad volt gondolni. S persze egy dolgot nem tudtunk, mert nem tudhattunk még: Hogy ezek lesznek majd egyszer azok az örökkévaló dolgok, amelyek mindig is körülvettek. A Horváth-kert, abban pedig a hajdanvolt Philadelphia kávéház, s annak törzsvendégei, Ady és Szabó Dezső. Az elsodort falu. No meg persze az Ős kaján. És a Haza a magasban, igen, és Illyés. Neki még ott kellett volna ülnie, azon az estén, Czine Mihály és Sütő András között. Hogy már akkor és ott elmondja nekünk:

„[…] Ha új tatárhad, ha kufárhad / özönli el a tiszta tájat, / ha útaink megcsavarodnak, / mint giliszta, ha rátapodnak: // te mondd magadban, behunyt szemmel, / csak mondd a szókat, miktől egyszer / futó homokok, népek, házak / Magyarországgá összeálltak.”

Semmi baj, kicsit később, de még időben elmondta helyette a Czine Böske. Sőt, meg is kellett tanuljuk, kívülről. És most, hogy itt az új tatárhad, s vállát az új kufárhadnak veti, akkor mi tudjuk és mondjuk a szókat, miktől egyszer futó homokok, népek, házak, Magyarországgá összeálltak. S az új tatárhad meg az új kufárhad nem is tud mit kezdeni velünk, csak várja, hogy elballagjunk örökre. S jöjjenek végre azok, akiknek kétszáz szó elég egy egész nyomorult életre. És nem fogják belekiáltani az éjbe Berzsenyinket, mert Berzsenyi nem az övék, ugyanis fogalmuk sincs róla, ki az.

„Jöhet idő, hogy emlékezni / bátrabb dolog lesz, mint tervezni – / bátrabb új hont a mult időkben / fürkészni, mint a jövendőben –?”

Íme hát, eljött ez az idő. Talán már akkor eljött. Amikor Tímár György egy Karinthy-féle Így írtok ti gyengécske utánzataként megírta a maga irodalmi paródiáit, s a Weöresről szóló így végződött:

„Üszkös a fa dereka, csiribiri, sármány, / Bóbita játszik Sanyi panyigáján, / Psychén játszik Mikola, az álnok, / „Aber, Fráulein, maga mitsinál ott?” / Gyuri, Vica tekereg, nyilaz a kis Ámor, / kétpupu zivatar leesik az ágyról, / szótagok és zene, ütem idekushad… / Mi a magyar aja-baja? / Hagyom a Gyulusnak.”

„Mi a magyar aja-baja? Hagyom a Gyulusnak.” Hát ez az. Minden világos. Már csak az a kérdés, lesz-e még egy Gyulus. És még egy Németh Lacus és Nagy Lacus – megleljük-e még egyszer a hazánkat?

Íme hát…

S ideje erősen eltöprengenünk azon is, vajon van-e még emberi arcunk egyáltalán. S ekkor Rezeda Kázmér levette a polcról Márai Sándor Füves könyvét, és előkereste benne ezt:

„A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is.”

– Ezért nem mindegy, hogy vannak-e az életedben örökkévaló dolgok, amelyek mindig is körülvettek – gondolta még Rezeda Kázmér, s aztán azon kezdett el töprengeni, mit is főzzön a gyerekeinek, akik hamarosan jönnek vacsorálni…

Borítókép: Szerényi Gábor rajza