Fiola Attila őrjöngését a templomba küldött csapattársával történtek is okozhatták + videó

Bár a Paksi FC öt vereséget követően szeret ismét pontot a szombati 0-0-s döntetlennel, Bognár György együttese a hajrában emberelőnyben rúghatott volna akár győztes gólt, ugyanis az Újpest magyar válogatott védője, Fiola Attila piros lapot kapott, miután egy ellene megítélt szabadrúgás után elvesztette a fejét. Mindez pár perccel azután történt, hogy a VAR segítségével a játékvezető érvénytelenítette Krajcsovics Ábel gólját – a télen Újpestre igazolt játékos már a harmadik NB I-es mérkőzésén járt úgy új csapatában, hogy a találatát utólag elvették. Csapattársa, Banai Dávid ennek kapcsán azt tanácsolta neki, hogy „menjen el templomba most már", de a Paks trénere is szóba hozta Krajcsovics visszavont gólját.

Bognár György Fiola Attila kiállításáról nem, Krajcsovics Ábel góljáról viszont beszélt az Újpest–Paks NB I-es mérkőzés után. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Bognár György Krajcsovics Ábel góljáról: Egyértelmű volt az a szabálytalanság

– Nem játszottunk rosszul, különösen az első félidőben. Sok lehetőséget alakítottunk ki, sajnálom, hogy ezek közül egyet sem sikerült gólra váltanunk. Közelebb jártunk a győzelemhez, de nem vagyok elégedetlen, mert volt tartása a csapatnak. Egyértelmű volt az a szabálytalanság az első pillanatban is. Örülök, hogy most nem a VAR vert meg minket – értékelt az M4 Sportnak Bognár György, visszautalva az egy héttel korábbi nyilatkozatára, amelyben a videobírós rendszert kritizálta.

Az Újpest edzője Fiola Attila Paks elleni piros lapjáról

Szélesi Zoltán is dicsérte csapatát, bár azt elismerte, hogy az első félidő inkább a Paksé volt, így örült az egy pontnak is. Az Újpest edzője Fiola kiállítására is kitért, szerinte az érvénytelenített gól is hatással lehetett rá: – A játékosoknak ez nem könnyű helyzet, felhevült állapotban vannak, de

sokkal inkább arra gondolok, hogy az a szituáció, ami le lett fújva, nem volt fault

– mondta a lila-fehéreket irányító Szélesi.

Az NB I-es tabellán hatodik Paks és nyolcadik Újpest között továbbra is hét pont a különbség. Jövő héten a zöld-fehérek a ZTE-t, a fővárosiak pedig a Kisvárdát fogadják.