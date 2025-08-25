közlekedésKeleti pályaudvarBKKvasút

Hétfőtől lezárják a Keleti pályaudvart: mutatjuk, hogy változik a közlekedés

A nyári szabadságolások legsűrűbb időszaka után folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25-én négy hétre bezár a központi állomás: a megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak. A forgalmi változások jelentősen érintik a győri, pécsi, hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalakon közlekedőket, ugyanakkor az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több átszállási pontot alakít ki Budapest-szerte, ezek a HÉV-, Volán-járataival és a BKK-járataival is könnyen elérhetők a főváros minden részéről.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba
A győri fővonal járatai a Keleti pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldről indulnak, és oda is érkeznek. Kelenföld vasútállomás és a Keleti pályaudvar között az M4-es metróval utazhatnak.

Közlekedés - Budapest - Keleti pályaudvar MTI/Jászai Csaba
A felújítás időszaka alatt a Keleti pályaudvar helyett más budapesti pályaudvarok fogadják majd az eredetileg onnan induló és oda érkező vonatokat Fotó: MTI/Jászai Csaba

A Budapest–Miskolc közötti intercityk, valamint a Tisza-tó sebesvonat a Keleti pályaudvar helyett a Nyugati pályaudvarról indul, és oda is érkezik. Az interrégiós és az S80-as vonatok a Keleti helyett Kőbánya felsőről indulnak, és oda is érkeznek. A belváros felé rugalmasabb eljutási lehetőségek biztosítására pótlóbuszok közlekednek Kőbánya felső és a Puskás Ferenc Stadion metróállomás között.

A pécsi és a kaposvári intercityk fővárosi végállomása Budapest-Kelenföldre kerül át. A korlátozás ideje alatt az S76-os vonatok egy része meghosszabbított útvonalon, Pilisvörösvár–Pécel között közlekedik, átszállási lehetőséget biztosítva az M3-as metróra. A Nyugati pályaudvar leterheltségének, forgalmának enyhítése érdekében az S21-es vonatok jellemzően Kőbánya-Kispest állomáson fordulnak.

A Keleti pályaudvar lezárása miatt számos belföldi vonat közlekedése is változik/Fotó: MÁV

A nemzetközi vonatok esetében is jelentős menetrendi változásokkal kell számolni, a korábban megvásárolt menetjegyek esetében is módosítások vannak az eredeti Keleti pályaudvari úti célhoz és indulási állomáshoz képest. A nyugati irányú, így többek közt a Bécsbe, Münchenbe, Zürichbe, Ljubljanába vagy Zágrábba közlekedő vonatok Kelenföldről indulnak és visszafelé oda is érkeznek. A kelet felé tartó járatok jellemzően a Nyugatiból indulnak, többek közt Kijevbe, Temesvárra, Bukarestbe vagy Kassára is innen utazhatunk.

A nemzetközi vonatok a Keleti helyett a Nyugatiból, Kelenföldről, illetve Kőbánya-Kispestről indulnak Forrás: MÁV

 

A BKK expresszvillamossal és járatsűrítésekkel segíti a közlekedőket

A felújítás időszakában számos fővárosi járaton a vonatokra érvényes jegyekkel, bérletekkel is lehet utazni.

A BKK vonatpótló expresszvillamost indít 37E jelzéssel a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső vasútállomás között, mert számos vonat, így például a hatvani és szolnoki személyvonatok, az Agria és Mátra IR vonatok a Keleti pályaudvar helyett csak Kőbánya felsőig közlekednek, illetve onnan indulnak. A 37E járat kizárólag a fontosabb megállóhelyeken áll meg, így 3-4 perccel rövidebb a menetidő, továbbá a 37-es, és a 37A jelzésű szerelvényekkel együtt 3-5 percenként közlekednek a járatok a vonalon.

A MÁV-csoport vonatpótló autóbuszokat indít a Puskás Ferenc Stadion és Kőbánya felső vasútállomás között, amelyek rendkívül gyakran közlekednek. 

Kőbánya felsőnél a pótlóbuszok az Albertirsai út felőli oldalra érkeznek, és onnan indulnak. Továbbá a Keleti pályaudvar lezárása miatt az M2-es metró szeptember 1-jétől hétköznapokon, a reggeli csúcsidőszakban sűrűbben közlekedik.

A BKK közlése szerint a Keleti pályaudvar lezárása alatt a következő BKK-járatokon és szakaszokon érvényesek a MÁV vasúti jegyek és bérletek: az M2-es metrón az Örs vezér tere és a Keleti pályaudvar között, az M3-as metrón a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között, illetve az M4-es metró teljes vonalán; a 37, 37A, 37E villamosokon a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső között, továbbá a 10-es autóbusz teljes vonalán.

A 97E, 161, 161A, 161E, 168E, 169E autóbuszokon Rákos vasútállomás és az Örs vezér tere között, a 901-es és a 918-as autóbuszon Kelenföld vasútállomás és a Puskás Ferenc Stadion között, a 956-os és a 990-es autóbuszon pedig a Keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között. A BKK arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt tájékozódjanak a BudapestGO alkalmazásban, valamint a MÁV-csoport weboldalán.

A rendőrség és a kormányablak a felújítás alatt is működik a Keleti pályaudvar épületében

A Keleti pályaudvar földszintjén csak a kormányablak és a rendőrség üzemel a csarnokban végzett munkálatok miatt. A belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés és az ügyfélszolgálat az Utascentrumban lesz, és az aluljárószint felől közelíthető meg a már kiépített biztonságos, fedett folyosón keresztül. Elérhető marad minden jelenlegi Utascentrum-szolgáltatás, így a csoportos utazások szervezése és a jegyátvétel is biztosított lesz.

A jegykiadó automaták és a 9. vágány melletti Prémium váró (Premium Lounge), valamint a csomagmegőrző automaták viszont ezen a négy héten át nem lesznek elérhetők.

