A karácsonyi időszakban is imádják a külföldi turisták Magyarországot

Magyarország a biztonságáról is híres, friss nemzetközi rangsor alapján a világ 17. legbékésebb országa. A kiwi.com online utazási platform és repülőjegy-kereső adataiból pedig kiderül: idén az ünnepi ráhangolódás keretében akár 37 százalékkal több utazó érkezhetett hazánkba.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 12:06
Fotó: Ladóczki Balázs
A budapesti karácsonyi vásárokban számos külföldi turistával találkozhatunk. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján december az a hónap, amelyben a külföldi vendégek száma markánsabban meghaladja a belföldiekét. A nyári időszakban például fordított az összefüggés, magasabb a magyar vendégek aránya a hazai szálláshelyeken. Az év egészét tekintve közel azonos a két relációból érkező látogatók aránya Magyarországon.

karácsonyi vásár
Az Advent Bazilika karácsonyi vásár az ünnepélyes megnyitó napján, az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása után a Szent István-bazilika előtti téren 2025. november 30-án. MTI/Kocsis Zoltán

A KSH 2024. decemberre vonatkozó adatai alapján több volt a külföldi utazó, 724 ezer fő, miközben 550 ezer magyar látogatott meg itthoni helyszíneket. A számok azt mutatják, hogy ilyenkor a főváros a legkedveltebb úti cél, különösen a külföldiek körében. A magyarországi turisztikai célpontok közül Budapest általánosságban is a külföldi, különösen a légi úton érkező turisták célpontja, de a decemberi időszakban még nagyobb a különbség – derül ki az Oeconomus elemzéséből.

Az év egészét tekintve a külföldi és belföldi vendégéjszakák nagyjából harmada kötődik Budapesthez, míg decemberben a vendégéjszakák fele is a fővárosé volt, a KSH 2024-es adatai alapján. Ez a szám mutatja azt is, hogy a budapesti adventi vásárok mekkora vonzerőt jelentenek a külföldi turisták számára, illetve annak nemzetközi hírét is.

A budapesti karácsonyi vásárok vonzereje

Az idei első tíz hónap dinamikusan növekvő külföldi vendégszáma várhatóan az év végi statisztikákban is tükröződni fog.  A budapesti Szent István téri Bazilika előtti rendezvény miután 2023-ban egymás után negyedszer lett a legjobb európai karácsonyi vásár, 2024-ben „Minden idők legjobb európai karácsonyi vására” címmel díjazta a European Best Destinations. A legmagasabb látogatószámmal rendelkező vásárok rangsorában is szerepeltek, így többek között az EnjoyTravel ötven városra kiterjedő listájára is felkerült. A magyarországi karácsonyi vásár vonzerejét erősíti az is, hogy a Global Peace  Index 2025 rangsora szerint Magyarország a 17. legbékésebb állam a világon.

Honnan érkeznek a külföldi látogatók?

A kiwi.com foglalási adatai szerint 37 százalékkal több külföldi vendég érkezhetett 2025 karácsony környéki időszakában Budapestre, mint ahányan 2024 azonos időszakában. A portál adatbázisa alapján 

  • Lengyelország 389 százalékkal, 
  • Brazília 121 százalékkal, 
  • az Egyesült Királyság 99 százalékkal, 
  • Olaszország 96 százalékkal, 
  • Dél-Korea 94 százalékkal, 
  • Finnország 90 százalékkal több utazót érkeztetett.

A magyarországi légi utasforgalom nőtt a legnagyobb arányban Európában

Az Eurostat friss adatközlése alapján kiugróan magas, 19,2 százalékos bővüléssel a magyarországi légi utasforgalom növekedett a legnagyobb arányban éves szinten az európai összehasonlításban, 2024-ben. Az európai uniós országok átlaga 8,3 százalék volt ugyanebben az időszakban. A 2025-ös évre is látványos bővülés várható, az utasforgalom elérheti a 20 millió főt. 2025. december elején már teljesült a 19 millió fős álomhatár. A legutóbbi lezárt időszakra vonatkozó adatközlés alapján 12 százalékos bővülés mutatkozott 2025 októberéig.

 

