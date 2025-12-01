turizmusfoglalási adatkarácsonyvendégszám

Budapest az ünnep környékén megtelik külföldiekkel – vonzó lett a biztonság is

A külföldi utazókat évek óta érezhetően vonzza a magyar főváros, a karácsonyi vásárok forgataga, nem utolsósorban a Magyarország kapcsán rendre megemlített közbiztonság. Friss foglalások szerint 37 százalékkal több külföldi vendég érkezhet karácsony környékén Budapestre, mint tavaly, mutatjuk honnan.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 15:00
Vonzó lett a biztonság is Fotó: Ladóczki Balázs
Az eddigi adatok szerint kiemelkedő számokat produkált idén ősszel a turizmus, amely várhatólag az év utolsó két hónapjában is töretlen bővül majd. Ez annál inkább valószínű, hiszen nem csak a magyarok kelnek útra ilyenkor, a külföldiek is szép számban érkeznek Magyarországra, többségében Budapestre. Sokan kimondottan a karácsonyi vásárokra érkeznek, ahol békében, biztonságban ünnepelhetnek – írja az Origo.

Karácsony Szent István Bazilika
Rengeteg külföldi látogat el évente az egyik legkedveltebb helyszínre, a Szent István-bazilika előtti karácsonyi vásárra (Fotó: Visit Hungary)

A karácsony is békében, biztonságban jó

Erre hívta fel a figyelmet advent első vasárnapján a miniszterelnök is. Orbán Viktor 

Európa legbiztonságosabb országának nevezte hazánkat, ahol, ahogy fogalmazott: békében és biztonságban tarthatjuk meg ünnepeinket.

A portál emlékeztetett, hogy a kormányfő állítását alátámasztja több, külföldi utazók körében végzett felmérés is. 

Ennek is köszönhető, hogy az adventi hetekben olyan nagy számban érkeznek külföldiek, hiszen nálunk a karácsonyi vásárokat minden évben biztonságosan látogathatják.

A foglalások is ezt igazolják

Ezt tükrözik vissza egyebek mellett a Kiwi.com foglalási adatai is a következő hetekre: amely szerint

az idei ünnepi időszakban 37 százalékkal több külföldi utazó érkezhet Budapestre, mint tavaly. A legnagyobb számban Spanyolországból és Olaszországból várhatóak, de jelentősen megnőtt az érdeklődés Lengyelországból, Brazíliából, Dél-Koreából és Finnországból is. 

Mint megtudtuk, számos ország utazói részéről egyenesen többszörösére nőtt a Budapestre szóló foglalások száma. Idén karácsonykor jó eséllyel sokkal több lengyel, koreai és finn hangot hallunk majd a belvárosban kürtöskalácsevés vagy korcsolyázás közben. Lengyelország 389, Brazília 121, az Egyesült Királyság 99, Olaszország 96, Dél-Korea 94, Finnország kilencven százalékkal több utazót küld.

A portál nyolc budapesti karácsonyi vásárt emel ki, ahol az adventi időszakban, sőt némelyikben még azon túl is békében, biztonságban élvezhetik az ünnepi hangulatot  a magyarok és a külföldi vendégek egyaránt. Magyarországon ilyenkor ünnepi fénydíszbe öltöznek a kisebb-nagyobb városok, települések, de nem mindenhol ilyen szerencsések Európában:

Óriási a baj Németországban: lemondják az ünnepi kivilágítást – tömegesen jelentenek csődöt a cégek

A drezdai Königstrasse elsötétülése csak jelképe annak, milyen súlyos pénzügyi válsággal néznek szembe a német önkormányzatok: a magas energiaárak, a bénító bürokrácia, a stagnáló gazdaság, a növekvő szociális kiadások és a csődhullám együtt kényszerítik őket az ünnepi fények lekapcsolására.

 

