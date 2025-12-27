A műsor, amiért a rádió sportosai is ölni tudtak volna

1963. szeptember 29. A labdarúgó NB I. 8. fordulóját rendezték meg ezen a vasárnapon. És ezen a vasárnap délután 16.00-kor szólalt meg először a Kossuth rádióban a Körkapcsolás, amely akkoriban nem ezzel a címmel jelentkezett. Az újságban ez állt: II. félidő. Közvetítés bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről.

A Vasas Fáy utcai stadionja, ahonnan a Körkapcsolás is szólt a Magyar Rádióban

Fotó: Fortepan

A Körkapcsolás elindult hódító útjára

Nem volt nagy csinnadratta. Akik most kutatják ezt a témát, szinte semmit sem találnak róla. Az egészen biztos, hogy a műsor szerkesztője (egyben egyik kitalálója) Roska Miklós volt. Ennek a szigorú, akkurátus embernek minden olyan nap ünnepnek számított, amikor a rádió Körkapcsolást adott.

Roska otthon öltönyt és nyakkendőt húzott, kifényesítette a cipőjét, bement a rádióba és rendelkezett. Utasított.

Fegyelmezett. Eltiltott. Néha (nagyon ritkán) dicsért.

Jellemző a helyzetre, hogy miközben egy 1973-as rádióműsorban (ekkor volt a Körkapcsolás 10 éves) Roska határozottan azt állította, hogy az első klasszikus Körkapcsolást 1963 szeptember utolsó vasárnapján hallhatták, addig a Vitár Róbert szerkesztette Foglalkozásunk: sportriporter című könyvben már arról beszélt, hogy az első adásra 1963. október 4-én került sor. Nos, ez utóbbi azért nem lehetett igaz, mert 1963. október 4. pénteki napra esett és ezen a napon nem rendeztek bajnoki fordulót. És két nappal később, 1963. október 6-án sem, mert ezen a vasárnapon a magyar válogatott Jugoszlávia ellen lépett pályára a Népstadionban és nyert 2-0-ra.

Kik voltak az alapító atyák?

A helyes dátum tehát 1963. szeptember 29. Ez a Körkapcsolás születésének napja. Arra vonatkozóan azonban nincs vita, hogy ki voltak az alapító atyák. Illetve, itt is van egy kis hiba. Dobozy László, Gulyás Gyula, Horváth Kálmán (Miskolc), Kovács Imre (Pécs), Novotny Zoltán, Roska Miklós, Szepesi György, Szűcs Ferenc, Takáts Árpád (Győr).

Takáts Árpád, a Körkapcsolás győri alapító tagja

Fotó: Lantos Gábor

Ez a névsor áll minden könyvben és ez a névsor az, amelyet az emlékezet megőrzött. Csakhogy érdemes most átadni a szót a pécsi Kovács Imrének: „Nem voltam alapító tag, bár az emlékezet így őrzött meg, de tényleg nem voltam az. Én a negyedik adástól kezdve dolgoztam a műsornak. A karrieremet egy sajnos-nak köszönhetem, mert az első, Pécsről közvetített adásban Lengyel Zoltán volt a riporter Pécsről. 1963. október 13-án a Tatabánya játszott Pécsett és nyert 1-0-ra. Lengyel Zoltán meg bemondta a rádióban, hogy sajnos egy lesgóllal nyert a Tatabánya. Ilyen hibát nem lehetett elkövetni egy országos adón. Pártatlannak kellett volna maradnia.

Többet nem szerepelt a Körkapcsolásban. Utána jöttem én.

Tehát 1963. szeptember 29-én, vasárnap nem kevesebb, mint 6 mérkőzés kezdődött egyidőben, azaz 15.00-kor. Lássuk, melyek voltak ezek.

Hungária-körút: MTK–Diósgyőr

Üllői út: Ferencváros–Tatabánya

Béke tér: Csepel–Pécsi Dózsa

Komló: Komló–Debrecen

Dorog: Dorog–Győri Vasas ETO

Szeged: Szegedi EAC–Vasas

A korabeli rádióújságok sajnos nem őrizték meg az első Körkapcsolás beosztását. Azt biztosan lehet tudni, hogy Szepesi György benne volt a körben és azt is, hogy Novotny Zoltán is szerepelt az adásban.