Nem dőltem a kardomba az olimpia miatt

Tudatosan megtervezett visszavonulás

– Miért vonult vissza az athéni olimpia után?

– 2004-ben szinte biztos voltam abban, hogy az athéni lesz az utolsó olimpiám. A cukorbetegséggel tényleg nem lehetett viccelni, addig is nagy kockázatot vállaltam azzal, hogy folytattam az élsportot, miközben nem tudtam elképzelni, milyen az élet vívás nélkül. Fogalmam sem volt, mi lesz utána. Féltem, hogy lesznek nehéz pillanatok, de ezek is elkerültek. Klubigazgató lettem a Vasasban, az a tudatosság, ami az életben mindig jellemzett, a nehézségeken is átsegített.

Sokszor gondoltam a vívásra, de én tényleg befejeztem. Soha többé nem tértem vissza.

Idén voltam ötvenéves, üzlettársam, a Magyar Sportlövőszövetség elnöke, Nagy György szervezett egy meglepetésbulit. Ennek keretében jutottam el újra a Vasas vívótermébe, ahol Somlai Bélával iskolázhattam. Néhány pillanatra tényleg visszajöttek a régi szép idők, miközben nem vagyok az az ember, aki múlhatatlan vágyat érez a régmúlt után.

– Mit gondol a mai magyar élsportolók lehetőségeiről?

– Ha arra céloz, hogy van-e bennem irigység, akkor azt mondom, nincs. Tényleg örülök annak, mennyivel jobb dolguk van, mint ami anno nekünk volt. A mi időnkben például fel sem merült, hogy a csapat mellett pszichológus dolgozzon. Én ebben is különc voltam: nem pszichológushoz, hanem pszichiáterhez jártam. Nagyon sokat segített. Sajnos, néhány év múlva elvesztettem őt, de később is jó szakemberek foglalkoztak velem.

– A gyerekei az élsport felé fordultak?

– Nem. Nem is volt szándékom, ennek ellenére a nagyobbik fiam kosárlabdázó lett, majd a sorozatos sérülések miatt abba kellett hagynia, ma pedig pszichológiát tanul. A középső fiam egyelőre a művészetek iránt mutat érdeklődést, a lányom pedig még keresi az útját. Nekem szerencsém volt, mert élsportolóként elértem néhány olyan eredményt, amire ma is emlékeznek.

De hány olyan sporttársam van, aki ugyanannyit vagy többet edzett, mint én, s mégsem ért el semmi számottevő eredményt.

Az élsport ezért is kegyetlen világ, nem feltétlenül baj, hogy a gyermekeim nem vesznek ebben részt.

Boldog és elégedett ember lett belőle

– Félt attól, hogy ötvenéves lett?

– Nem. Nem az járt a fejemben, hogy feltesszük a B oldalt a lemezjátszóra. Három gyermekem van, most ők vannak a fókuszban, a nevelésükben nélkülözhetetlen segítséget nyújt a feleségem. Egyensúlyban vagyok a sport, a munka és a magánélet terén. Igaz, néha nem könnyű ezt megtalálni, de nekem sikerült. Egy pénzügyi befektetésekkel foglalkozó holding ügyvezetője vagyok. Nagyon élvezem. Rengeteg céggel állunk kapcsolatban, a munka változatos, húsz éve dolgozom itt. Az Excel-táblák bűvölete mellett rengeteg emberi kapcsolatot alakítottam ki. Nekem tényleg nem hiányzik már a sok utazás, a reptéri várakozások, a vívózsákok húzása.

Nem akarom átélni azt, amit versenyzőként, hogy megérkeztünk a világ egyik legszebb helyére, amiből semmit sem láttunk, mert azonnal mentünk a szállodába, hogy másnap reggel egy büdös, hideg csarnokban elkezdjem a versenyzést.

Az élsportnak ez a része egyáltalán nem móka és kacagás. A sportot ugyanakkor nem zártam ki az életemből. Az új kedvencem a padel, amire sokan sokfélét mondanak, de nem érdekel. Nem lehet állandóan a konditerembe járni, és a vasakat bűvölni.

– Anno mennyire rendítette meg, hogy cukorbeteg lett?

– Nagyon. 1996-ban, 21 éves koromban diagnosztizálták ezt. Egy évvel korábban, az 1995-ös fukuokai Universiadén találkoztam egy tőrvívó sráccal, aki a szemem előtt szúrta combon magát. Akkor mesélte el, mi történt vele.

Megdöbbentem. Egy évvel később pedig én is szúrhattam magam. Akkor sok minden megváltozott bennem, talán más személyiség is lettem.

A bennem ösztönösen kialakuló bizonyítási vágy egyszeriben óriásira nőtt. Akkoriban egyéni szponzorok segítségével sportoltam. Kiderült, hogy beteg vagyok, erre az egyik támogató megkérdezte, mi lesz most. Számolhatnak egyáltalán velem? A betegségem senkit nem érdekelt, csak az, mire megy a pénz. Üzletemberként ma már ezt is megértem, akkor nehéz volt felfogni.

Ferjancsik Domonkos: a boldog és elégedett ember

Fotó: Havran Zoltán

Ráadásul el is könyvelték, hogy belőlem soha nem lesz semmi, mert cukorbeteg vagyok. Ezek után lettem világbajnok, jutottam el két olimpiára és nyertem összetett világkupát. Mindenkinek megmutattam, hogy engem nem lehet leírni. Ha mindent mérlegre teszek: elégedett ember vagyok. Tudom, vannak olyan sporttársak, akik mély depresszióba esnek, ha arra gondolnak, hogy elkerülte őket a siker. Búsulhatnék a két olimpiai ötödik helyemen, de kit érdekelne? Ezzel csak magamat rántanám le a mélybe. Tudom, hülyén hangzik, de annak is örültem, hogy időben abba tudtam hagyni a sportot. Ez teremtette meg annak a lehetőségét, hogy az életem második része is sikeres legyen.

– Milyen vágyai vannak még?

– Az a „baj”, hogy már a maratont is lefutottam. A sorsot semmiképp nem akarom kísérteni, ezért tízezer méter magasból nem fogok kiugrani ejtőernyővel. Egyszerűen csak boldog szeretnék lenni. Tudom, hogy ennek megteremtése sem egyszerű feladat. Dolgozni kell rajta – minden nap.