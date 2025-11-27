Az év vége is erősnek ígérkezik a hazai turizmusban

Kiemelkedő számok jellemezték októberben is a hazai turizmust és a szálláshelyek forgalmát, a vendégéjszakák száma idén 10 százalékkal haladta meg a tavaly októberit, emellett 11 százalékkal több vendég érkezett.

A friss foglalások szerint év végén sem esik vissza a turizmus, a legtöbben Barcelonából, Madridból, Londonból, Koppenhágából és Varsóból érkeznek

Fotó: Magyar Nemzet

Tizedével erősödött a belföldi turizmus

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a forgalom bővüléséhez a külföldi és a belföldi utasok is hozzájárultak: a külföldi vendégek száma 11,7 és az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,7 százalékos növekedést mutatott, a belföldi vendég- és a vendégéjszakaszám tekintetében is 10,6 százalékos növekedés történt, amely minden turisztikai régióban érezhető erősödést hozott.

Budapest és környéke mellett több vidéki régió,

így Győr-Pannonhalma,

Mátra-Bükk,

Pécs-Villány

vagy Sopron-Fertő is több mint 10 százalékos forgalombővülést tapasztalhatott,

de a Balaton 8,8 százalékos növekedése is jelzi hazánk legnagyobb tavának népszerűségét a főszezonon túl is.

Folytatódott a külföldi turizmus erősödése is. Az adatokból az látszik: hazánk turistavonzó képessége immár nem csak a nyári hónapokban erős. A legnagyobb növekedést a külföldi vendégforgalomban, egy év alatt több mint 30 százalékos vendégéjszakaszám-bővüléssel, Ázsia hozta októberben, de kiemelendő Dél-Amerika is, ahonnan az érkezők negyedével több időt töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken. A fő küldő kontinens, Európa viszont csak visszafogottabb, 5,8 százalékos bővülést mutatott.

Budapest karácsonyi hangulata idén év végén a világ minden tájáról vonzza a látogatókat

A kiugró első tíz hónapos vendégforgalmat hasonlóan erős év vége zárhatja. Ezt támasztják alá a Kiwi.com foglalási adatai is, amely szerint

az idei ünnepi időszakban 37 százalékkal több turista érkezik Budapestre, mint tavaly. A legtöbben Spanyolországból és Olaszországból indulnak útnak, de látványosan nőtt az érdeklődés Lengyelországból, Brazíliából, Dél-Koreából és Finnországból is.

A Kiwi.com-on keresztül november utolsó hetéig leadott foglalások szerint a legtöbb utazó Barcelonából, Madridból, Londonból, Koppenhágából és Varsóból érkezik Budapestre november 28. és december 31. között. Nemzetiségek szerint a spanyol, az olasz és az angol turisták alkotják a toplistát, őket pedig a román, görög, francia, lengyel és portugál látogatók követik.