Az év vége is erősnek ígérkezik a hazai turizmusban

Rekordbővülést produkált októberben a hazai turizmus. Jelentősen bővült a turisztikai szálláshelyek forgalma. A vendégek száma 11,1, míg a vendégéjszakáké 10,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Előzetes foglalási adatok szerint év végén is erős lehet a turizmus: 37 százalékkal több külföldi utazó érkezik a fővárosba, mint tavaly.

2025. 11. 27. 13:30
A turizmus az elmúlt időszakban igazi húzóágazatnak bizonyult Fotó: Vémi Zoltán
Kiemelkedő számok jellemezték októberben is a hazai turizmust és a szálláshelyek forgalmát, a vendégéjszakák száma idén 10 százalékkal haladta meg a tavaly októberit, emellett 11 százalékkal több vendég érkezett. 

A friss foglalások szerint év végén sem esik vissza a turizmus, a legtöbben Barcelonából, Madridból, Londonból, Koppenhágából és Varsóból érkeznek 
Fotó: Magyar Nemzet

Tizedével erősödött a belföldi turizmus

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a forgalom bővüléséhez a külföldi és a belföldi utasok is hozzájárultak: a külföldi vendégek száma 11,7 és az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,7 százalékos növekedést mutatott, a belföldi vendég- és a vendégéjszakaszám tekintetében is 10,6 százalékos növekedés történt, amely minden turisztikai régióban érezhető erősödést hozott.

  • Budapest és környéke mellett több vidéki régió, 
  • így Győr-Pannonhalma, 
  • Mátra-Bükk, 
  • Pécs-Villány 
  • vagy Sopron-Fertő is több mint 10 százalékos forgalombővülést tapasztalhatott, 
  • de a Balaton 8,8 százalékos növekedése is jelzi hazánk legnagyobb tavának népszerűségét a főszezonon túl is. 

Folytatódott a külföldi turizmus erősödése is. Az adatokból az látszik: hazánk turistavonzó képessége immár nem csak a nyári hónapokban erős. A legnagyobb növekedést a külföldi vendégforgalomban, egy év alatt több mint 30 százalékos vendégéjszakaszám-bővüléssel, Ázsia hozta októberben, de kiemelendő Dél-Amerika is, ahonnan az érkezők negyedével több időt töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken. A fő küldő kontinens, Európa viszont csak visszafogottabb, 5,8 százalékos bővülést mutatott.

Budapest karácsonyi hangulata idén év végén a világ minden tájáról vonzza a látogatókat

A kiugró első tíz hónapos vendégforgalmat hasonlóan erős év vége zárhatja. Ezt támasztják alá a Kiwi.com foglalási adatai is, amely szerint 

az idei ünnepi időszakban 37 százalékkal több turista érkezik Budapestre, mint tavaly. A legtöbben Spanyolországból és Olaszországból indulnak útnak, de látványosan nőtt az érdeklődés Lengyelországból, Brazíliából, Dél-Koreából és Finnországból is. 

A Kiwi.com-on keresztül november utolsó hetéig leadott foglalások szerint a legtöbb utazó Barcelonából, Madridból, Londonból, Koppenhágából és Varsóból érkezik Budapestre november 28. és december 31. között. Nemzetiségek szerint a spanyol, az olasz és az angol turisták alkotják a toplistát, őket pedig a román, görög, francia, lengyel és portugál látogatók követik.

Számos ország utazói részéről többszörösére nőtt a Budapestre szóló foglalások száma. Idén karácsonykor jó eséllyel sokkal több lengyel, koreai és finn hangot hallunk majd a belvárosban kürtőskalács-evés vagy korcsolyázás közben. 

  1. Lengyelország +389,
  2. Brazília +121, 
  3. Egyesült Királyság +99, 
  4. Olaszország +96,
  5. Dél-Korea +94,
  6. Finnország +90 százalékkal több utazót küld.

Az adatok szerint az utazók átlagosan két hónappal indulás előtt vásárolták meg repülőjegyüket, és átlagosan öt napot töltenek a magyar fővárosban.

Fejlesztések a versenyképesség fenntartásáért

Magyarország népszerűsége a hazai és a nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik és újabb rekordokat dönt: 

2025 első tíz hónapjában 16,8 millió vendég összesen 40,5 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. 

Az ágazat versenyképességének fenntartása érdekében a kormány október közepétől elindította a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontot, amelyen keresztül 2,5 százalékos, kedvező kamatozású hitelekkel segíti a szektor gerincét alkotó kisebb szereplőket, miközben több mint 1000 milliárd forintnyi fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, megépítve a 3-as terminált, valamint a légikikötőt Budapesttel összekapcsoló kötöttpályás gyorsvasutat és új kétszer háromsávos úthálózatot, hogy tovább erősítse hazánk turisztikai vonzerejét.

