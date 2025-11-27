turizmusKSH kereskedelmi szálláshelyekszálláshelyek

Jócskán megdobta a hosszú hétvége az októberi vendégforgalmat

Októberben a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 10 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál, amelyhez az október 23-ai ünnepnaphoz kötődő hosszú hétvége is hozzájárult. 2025. január–októberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,0, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 8:34
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vendégek száma összességében 11, a vendégéjszakáké 10 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken októberben az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 9,8, a vendégéjszakáké 6,9 százalékkal bővült 2024 októberéhez képest. A vendégek 70 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 9,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 15 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban – jelezte friss közlésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). 

A belföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 11 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 5,7 százalékkal bővült 2024 októberéhez képest.

Minden turisztikai térségben nőtt a vendégszám 

A 821 ezer belföldi vendég közel 1,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 596 ezer vendéget és csaknem 1,3 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 79 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 10 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 12 százalékkal meghaladta a 2024. októberit. 

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest mindegyik turisztikai térségben nőtt, a legnagyobb mértékben (19 százalékkal) a Győr–Pannonhalma térségben. Budapesten 20, a Balatonnál 11 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 12, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,7 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,6 százalékkal nőtt 2024 októberéhez képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 833 ezer külföldi vendég 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 569 ezer vendéget és közel 1,4 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 7,5 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. 

A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 18 százalékkal meghaladta a 2024. októberit. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben bővült a legnagyobb mértékben (24 százalékkal), a leginkább pedig Gyulán és térségében csökkent (17 százalékkal). Budapesten 15, a Balatonnál 1,4 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 26 460 turisztikai szálláshely, ezen belül 2494 kereskedelmi, illetve 23 966 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 977 szálloda és 1034 panzió volt nyitva október egy részében vagy egészében. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 104,2 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 11 százalékkal többet, 3,1 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2025. január–októberben az előző év azonos időszakához képest:

  • a turisztikai szálláshelyeken 6,8 százalékkal több, összesen közel 16,8 millió vendéget regisztráltak,
  • a belföldi vendégek száma 3,0, a külföldieké 11 százalékkal több (közel 8,5 millió, illetve 8,3 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.

Ősszel is dübörög a hazai turizmus, októberben 11 százalékkal nőtt a vendégforgalom

– kommentálta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben a friss adatokat. 

Magyarország népszerűsége a hazai és a nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik. Kiemelik: a hazai turizmus idén újabb és újabb rekordokat dönt: 2025 első tíz hónapjában 16,8 millió vendég összesen 40,5 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. 

A kormány annak érdekében, hogy az ágazat növekedése tartósan fennmaradjon, új intézkedésekről döntött: a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, kedvező kamatozású hitelekkel fokozza a legkisebb turisztikai szolgáltatók versenyképességét, miközben több mint 1000 milliárd forintnyi fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, hogy tovább erősítse hazánk turisztikai vonzerejét.

Kimagasló teljesítményével a turizmus idén is a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, amely a GDP több mint 13 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést. Az új kormányzati intézkedésekkel tovább folytatódik a turisztikai ágazat versenyképességének erősítése és hazánk nemzetközi vonzerejének fokozása – írja a tárca.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu