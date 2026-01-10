Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

MVM Zrtszámlafizetésföldgáz

Az MVM megszólalt: nem vész el az éves kedvezményes földgázmennyiség

Az éves szinten járó kedvezményes földgázmennyiség nem vész el, azt legkésőbb az éves elszámolószámlában minden ügyfél esetében elszámolja az MVM, közölte a társaság szombaton egy Facebook-bejegyzésében. Decemberben az enyhébb napok, és az átlagosat több fokkal felülmúló középhőmérséklet miatt mintegy 8 százalékkal maradt el a lakossági felhasználás az egy évvel korábbitól.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 15:44
Táugyanakkor a hivatalos, jogszabályban is rögzített fűtési időszak május 15-ig tart, ez egyben a távfűtési szolgáltatók rendelkezésre állási időszaka is 20210419 Szombathely Fotó: Unger Tamás UT Vas Népe
Az éves szinten járó kedvezményes földgázmennyiség nem vész el. Fotó: Vas Népe / Unger Tamás
A tájékoztatás szerint amennyiben az ügyfelek egy adott havi fogyasztási időszakban nem használták fel teljes mértékben a számukra járó kedvezményes mennyiséget, a korábban fel nem használt rész a későbbi elszámolás során jóváírásra kerül. Az MVM hangsúlyozta: ügyfeleik több mint 90 százaléka éves szinten belefér a kedvezményes fogyasztási sávba. A fogyasztók az mvmnext.hu/foldgaz/rogzitettkedvezmeny oldalon elérhető kalkulátorral kiszámolhatják a rendelkezésre álló kedvezményes mennyiséget - tájékoztattak.

földgáz,takarékos fűtés, komfortos otthon
A földgáz fogyasztás a hidegben nő, de a kedvezményes keretet a többség nem lépi át/Fotó: welovecatz.hu

Jelezték: az MVM a magasabb számlák befizetésére részletfizetési lehetőséget is biztosít, amit az ügyfelek telefonon vagy személyesen igényelhetnek és ennek részleteiről automatikusan küldenek tájékoztatót az érintetteknek.
Közölték azt is, hogy decemberben az enyhébb idő miatt a lakossági gázfogyasztás 8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Mint írták, a tartós hidegre tekintettel január 31-ig meghosszabbították az önkéntes kikapcsolási moratóriumot.

