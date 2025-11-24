Balatonturizmusturisták

Balaton télen? Na ezt korábban senki sem gondolta volna!

Elképesztő korcsolyapályák várják a látogatókat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 14:12
A téli hónapok forgalma sem elhanyagolható: a balatoni vendégéjszakák mintegy fele a főszezonon kívül realizálódik Fotó: MTI/Varga György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Balaton egyre népszerűbb télen is, a rövid látogatások kedvelői, nemzetközi turisztikai terminológiával élve a „mikroturisták” lepik el most a legnagyobb magyar tavat. Ők azok, akik csupán pár órára vagy egy rövid napra érkeznek, és akik egyre gyakrabban keresik fel a tó partját, különösen most, amikor hó borítja a tájat. A friss hó és a fagyos, fehér táj látványa új életet lehel a tó környékére, és vonzó célponttá teszi a Balatont a közeli települések lakói számára – olvasható a Balatoni Turizmus Szövetség gyorselemzésében, melyről a Világgazdaság számolt be. 

A téli időszak forgalma sem elhanyagolható

A balatoni vendégéjszakák mintegy fele a főszezonon kívül realizálódik, ami jól mutatja, hogy a téli, őszi, tavaszi és minden évszakra jellemző, rövid látogatások is egyre fontosabb szerepet játszanak a régió turizmusában.

A gyorselemzés szerint a trend a következő hetekben is folytatódik, hiszen az időjárás-előrejelzések szerinti hideg idő és havazás idején a part különösen festői látványt nyújt. A téli panoráma mellett a korcsolyázás is egyre népszerűbb program a látogatók körében: idén eddig kilenc balatoni település jelentette be, hogy náluk nyílik műjégpálya. Ezek közül a legnagyobb forgalom Balatonfüreden, Siófokon, Fonyódon, Balatonbogláron, Balatonalmádiban és Keszthelyen várható.

A korcsolyapályák térnyerése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a látogatók tömegesen több száz kilométert utaznának a tóhoz: az attrakciók száma és eloszlása miatt a közeli régiókból, főként fiataloktól, a helyi családoktól várható a legnagyobb érdeklődés, de ez a célközönség is több százezer embert jelent.

Azok a pályák lesznek igazán sikeresek, amelyek a korcsolyázást egyéb, minőségi szolgáltatásokkal és programokkal egészítik ki – például meleg italok, helyi gasztronómiai kínálat, kulturális események vagy családi programok.

Ennek oka egyszerű: 

a mikroturisták rövid tartózkodásuk alatt szeretnének komplex élményt kapni. Ha a jégpálya körül nincs lehetőség a kikapcsolódásra, étkezésre vagy egyéb szabadidős programokra, gyorsan továbbállnak. 

Azok a helyek viszont, ahol a korcsolyázás és a minőségi kiegészítő szolgáltatások együtt jelennek meg, hosszabb időre meg tudják tartani a látogatókat, növelve ezzel a helyi vendéglátás és turizmus bevételét.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.