csődválságNémetországbankarácsonyi fényekbürokrácia

Óriási a baj Németországban: lemondják az ünnepi kivilágítást – tömegesen jelentenek csődöt a cégek

A drezdai Königstrasse elsötétülése csak jelképe annak, milyen súlyos pénzügyi válsággal néznek szembe a német önkormányzatok: a magas energiaárak, a bénító bürokrácia, a stagnáló gazdaság, a növekvő szociális kiadások és a csődhullám együtt kényszerítik őket az ünnepi fények lekapcsolására.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 13:27
A német gazdasági válság miatt, lemondanak a karácsonyi fényárról. Fotó: Cavan-Images Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magas energiaárak okozta pénzügyi problémák miatt,  komoly válságban van Németország. A pénzügyi problémák miatt a városok lemondják a karácsonyi ünnepi kivilágítást – közötle a Bild. A lap szeirnt több német város is lemondott a hagyományos karácsonyi kivilágításról a pénzügyi válság miatt.

– A városok és önkormányzatok szűkös költségvetése miatt a város ünnepi fénye veszélyben van. Egyes helyeken a karácsonyi világítás már megfizethetetlenné vált – mondta Stefan Gent, a Német Kereskedelmi Szövetség vezérigazgatója.

A lap szerint számos önkormányzat és szakmai szövetség nem engedheti meg magának az ünnepi kivilágítások költségeit a helyi költségvetések súlyos helyzete miatt. Drezdában a barokk negyedben található tekintélyes Königstrasse kivilágítását, ahol általában 80 hársfát díszítenek fel, teljesen lemondták.

Az újság arról számol be, hogy hasonló intézkedéseket hoznak országszerte, mivel az önkormányzatok küzdenek az ünnepi dekorációk megfizethetetlen költségeinek viselésével a gazdasági visszaesés közepette.

A magas energiaárak és a bénító bürokrácia kulcsfontosságú terheket jelentenek a német gazdaság számára. a szövetségi kormány sokat hangoztatott, adósságfinanszírozású beruházási offenzívája eddig csekély hatást mutatott a magánberuházásokra. Egy dolog biztos: a gazdasági trendek jelenleg nagyon eltérők. A kormányzati kiadások több mint 25 százalékkal nőttek 2015 óta. Ezzel szemben a gazdasági kibocsátás (bruttó hazai termék) 2018 óta stagnál. A magánberuházások, például a vállalatok beruházásai új gépekbe, zuhantak, és visszatértek a 2015-ös szintre.

Csődhullám a német gazdaságban

Két év recesszió után az idei növekedés várhatóan mindössze 0,2 százalék körül lesz. A német vállalatoktól érkező rossz hírek pedig jól mutatják, mennyire súlyos a helyzet, sorra jelenenek csődöt olyan cégek is, amelyek már több mint száz éve a piacon voltak. Januártól augusztusig 16 185 vállalat jelentett fizetésképtelenséget – tizenkét százalékkal több mint az előző év azonos időszakában. 

Migránshelyzet kezelése viszi a pénzt

Drasztikusan nő Németországban a szociális segélyt igénybe vevő bevándorlók száma, négy szövetségi tartományban – Hessenben, Baden-Württembergben, Bajorországban és a Saar-vidéken – már meghaladja az ötven százalékot a nem német állampolgárságúak aránya a Bürgelgeldben részesülők között. Erről részleteket korábbi cikkünkben közöltünk.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.