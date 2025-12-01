Óriási a baj Németországban: lemondják az ünnepi kivilágítást – tömegesen jelentenek csődöt a cégek

A magas energiaárak okozta pénzügyi problémák miatt, komoly válságban van Németország. A pénzügyi problémák miatt a városok lemondják a karácsonyi ünnepi kivilágítást – közötle a Bild. A lap szeirnt több német város is lemondott a hagyományos karácsonyi kivilágításról a pénzügyi válság miatt.

– A városok és önkormányzatok szűkös költségvetése miatt a város ünnepi fénye veszélyben van. Egyes helyeken a karácsonyi világítás már megfizethetetlenné vált – mondta Stefan Gent, a Német Kereskedelmi Szövetség vezérigazgatója.

A lap szerint számos önkormányzat és szakmai szövetség nem engedheti meg magának az ünnepi kivilágítások költségeit a helyi költségvetések súlyos helyzete miatt. Drezdában a barokk negyedben található tekintélyes Königstrasse kivilágítását, ahol általában 80 hársfát díszítenek fel, teljesen lemondták.

Az újság arról számol be, hogy hasonló intézkedéseket hoznak országszerte, mivel az önkormányzatok küzdenek az ünnepi dekorációk megfizethetetlen költségeinek viselésével a gazdasági visszaesés közepette.

A magas energiaárak és a bénító bürokrácia kulcsfontosságú terheket jelentenek a német gazdaság számára. a szövetségi kormány sokat hangoztatott, adósságfinanszírozású beruházási offenzívája eddig csekély hatást mutatott a magánberuházásokra. Egy dolog biztos: a gazdasági trendek jelenleg nagyon eltérők. A kormányzati kiadások több mint 25 százalékkal nőttek 2015 óta. Ezzel szemben a gazdasági kibocsátás (bruttó hazai termék) 2018 óta stagnál. A magánberuházások, például a vállalatok beruházásai új gépekbe, zuhantak, és visszatértek a 2015-ös szintre.

Csődhullám a német gazdaságban

Két év recesszió után az idei növekedés várhatóan mindössze 0,2 százalék körül lesz. A német vállalatoktól érkező rossz hírek pedig jól mutatják, mennyire súlyos a helyzet, sorra jelenenek csődöt olyan cégek is, amelyek már több mint száz éve a piacon voltak. Januártól augusztusig 16 185 vállalat jelentett fizetésképtelenséget – tizenkét százalékkal több mint az előző év azonos időszakában.