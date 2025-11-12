NémetországSzövetségi Munkaügyi Ügynökségsegély

Ömlik a német adófizetők pénze a bevándorlók segélyezésére

Drasztikusan nő Németországban a szociális segélyt igénybe vevő bevándorlók száma, négy szövetségi tartományban – Hessenben, Baden-Württembergben, Bajorországban és a Saar-vidéken – már meghaladja az ötven százalékot a nem német állampolgárságúak aránya a Bürgelgeldben részesülők között. A szakhatóság adataiból az is kiderül, hogy az összes németországi munkanélküli segélyezett csaknem fele már nem német állampolgár.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 6:34
A hívők imádkoznak a Jalsa Salana-n, az Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) éves gyűlésén, a nyugat-németországi Mendig városán kívüli Mendig repülőtér vásártéren Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
A berlini székhelyű Nius online újság a Bundesagentur für Arbeit (BA) – Szövetségi Munkaügyi Ügynökség – júliusi állapotot tükröző adatait vizsgálva arról számolt be, hogy országos összevetésben Hessenben a legmagasabb a külföldi állampolgárságú szociális segélyben részesülők aránya. 

Ebben a tartományban az összes támogatott közül 223 210, azaz körülbelül 55,4 százalék külföldi. Baden-Württembergben ez az arány 55,3 százalék, Bajorország 54,5 míg a Saar-vidéken 50,8 százalék.

A munkanélküliek csaknem fele külföldi állampolgár

Az említett négy német tartományban összesen mintegy 1,4 millióan kapják az alanyi jogon járó Bürgelgeldet, ez a teljes németországi érintett valamivel több mint egynegyedének felel meg. A Nius cikke szerint országszerte 

5,3 millió ember részesül munkanélküli segélyben, és 47 százalékuk nem rendelkezik német útlevéllel, vagyis ebben a körben is csupán 53 százalékuk német állampolgár.

A keletnémet tartományokba jobb a helyzet

Hasonlóan a migrációs hátterű lakosság arányaihoz, a szociális segélyezettek esetében is kirajzolódik a térképen az egykor ketté osztott Németország, hiszen a volt keletnémet tartományok – Szászország, Türingia, Brandenburg, Szász-Anhalt és Mecklenburg-Előpomeránia a BA listáján az utolsó helyeket foglalják el. Ezekben a tartományokban a külföldi lakosok aránya is lényegesen alacsonyabb, mint a nyugatnémet tartományokban. Az öt keleti tartományban együttesen csak feleannyi alapjövedelem-támogatásban részesülő van (750 ezer), mint Észak-Rajna-Vesztfáliában (1,5 millió).

Sokan visszakerülnek a munka világából a szociális ellátórendszerbe

A statisztikák mellett az is lesújtó tény, hogy a szociális juttatást élvező személyek közül sokan már nem tudnak tartósan a munkaerőpiacon maradni. A Bild arról számolt be, hogy 

2024-ben az elhelyezkedők több mint 52 százaléka körülbelül három hónap után visszatért a szociális ellátások rendszerébe. 

A probléma különösen súlyos a külföldiek körében: közülük csak 44,7 százaléknak sikerült véglegesen kikerülnie a szociális ellátásból.

