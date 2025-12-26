Hírszerzési adatokkal segítette Nigéria az Iszlám Állam elleni amerikai katonai akciót

A miniszter a helyi ChannelsTV televíziónak elmondta: kétszer konzultált az ügyben telefonon Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Az akció előtt 19 perces beszélgetést folytattak, majd újabb öt percet beszéltek közvetlenül a támadás megindítása előtt. Tuggar elmondta: Bola Tinubu nigériai államfő jóváhagyta az amerikai csapások végrehajtását.

Az Egyesült Államok katonai csapást mért az Iszlám Állam terrorszervezet célpontjaira. Az Iszlám Állam célpontnak tekinti a keresztényeket Nigériában. Fotó: NurPhoto

Az X-en Kimiebi Imomotimi Ebienfa, a nigériai külügyminisztérium szóvivője azt írta: a csütörtökön az északnyugat-nigériai Sokoto államban végrehajtott katonai akció az Iszlám Állam ellen közös amerikai–nigériai terrorellenes művelet volt, válaszul az erőszakos szélsőségesség és a terrorizmus állandó fenyegetésére.