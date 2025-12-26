iszlám államegyesült államoknigéria

Hírszerzési adatokkal segítette Nigéria az Iszlám Állam elleni amerikai katonai akciót

Nigéria biztosította azokat a hírszerzési információkat a dzsihadistákról, amelyek alapján az Egyesült Államok katonai csapást mért az Iszlám Állam terrorszervezet célpontjaira – közölte pénteken Yusuf Tuggar nigériai külügyminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 12. 26. 22:43
Nigéria zászlaja Fotó: SOPA Images Forrás: LightRocket
A miniszter a helyi ChannelsTV televíziónak elmondta: kétszer konzultált az ügyben telefonon Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Az akció előtt 19 perces beszélgetést folytattak, majd újabb öt percet beszéltek közvetlenül a támadás megindítása előtt. Tuggar elmondta: Bola Tinubu nigériai államfő jóváhagyta az amerikai csapások végrehajtását. 

Az Egyesült Államok katonai csapást mért az Iszlám Állam terrorszervezet célpontjaira. Az Iszlám Állam célpontnak tekinti a keresztényeket Nigériában Fotó: ADEKUNLE AJAYI / NurPhoto
Az Egyesült Államok katonai csapást mért az Iszlám Állam terrorszervezet célpontjaira. Az Iszlám Állam célpontnak tekinti a keresztényeket Nigériában. Fotó: NurPhoto

Az X-en Kimiebi Imomotimi Ebienfa, a nigériai külügyminisztérium szóvivője azt írta: a csütörtökön az északnyugat-nigériai Sokoto államban végrehajtott katonai akció az Iszlám Állam ellen közös amerikai–nigériai terrorellenes művelet volt, válaszul az erőszakos szélsőségesség és a terrorizmus állandó fenyegetésére. 

 

Nigéria: az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre 

Donald Trump a közösségi oldalán jelentette be, hogy az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam ellen a keresztények védelmében. 

Az Egyesült Államok erőteljes és halálos csapást hajtott végre az Iszlám Állam terrorista söpredéke ellen Északnyugat-Nigériában, azok ellen, akik célpontnak tekintik és könyörtelenül gyilkolnak, mindenekelőtt ártatlan keresztényeket évek, sőt évszázadok óta nem látott mértékben

– fogalmazott Donald Trump, felidézve, hogy korábban már figyelmeztette a terrorszervezetet: amennyiben nem hagynak fel a keresztények elleni mészárlással pokollal kell fizetniük, és ma éjjel ez történt. 

Boldog karácsonyt mindenkinek, a halott terroristáknak is, akiknek a száma növekedni fog, ha folytatják a keresztények gyilkolását

– írta az amerikai elnök a Truth Social oldalon.

 

 A nigériai külügyminiszter pénteki nyilatkozatában azt mondta, hogy a műveletet nem egy bizonyos vallás határozta meg. A külügyi tárca közleménye szerint Nigéria terrorizmus elleni küzdelmét nem befolyásolja, hogy milyen vallásúak az áldozatok. 

A nigériai kormány elítéli a terrorista erőszak minden formáját, függetlenül attól, hogy az keresztény, muszlim vagy más közösségek ellen irányul

– emelték ki. Az amerikai hadsereg afrikai parancsnoksága az X-en azt közölte, hogy Sokoto államban az Iszlám Állam számos terroristájával végeztek a műveletben, amelyet a nigériai hatóságok kérésére hajtottak végre.

 

Borítókép: Nigéria zászlaja (Fotó: Getty Images)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

