Nagy változások jönnek a vasúton, bezár a Keleti

Hétfőn lezárják a Keleti pályaudvart, és elkezdődnek a karbantartási munkálatok. A MÁV figyelmeztette az utasokat a változásokra, és a BKK is besegít a munkálatok idején.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 12:58
Közlekedés - Budapest - Keleti pályaudvar MTI/Jászai Csaba
Hétfőn indul az év legnagyobb karbantartási beruházása: a Keleti-program – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Hegyi Zsolt.

A vonatok közlekedése a Keleti pályaudvar lezárása idején (Forrás: mavcsoport.hu)
A vonatok közlekedése a Keleti pályaudvar lezárása idején. Forrás: MÁV

A MÁV vezérigazgatója emlékeztetett: az elmúlt évtizedekben a karbantartási munkáknál halmozódott fel a legtöbb elmaradás, pedig a vasúti pálya folyamatosan igényli a szinten tartó és javító beavatkozásokat, ezek hiányában menthetetlenül avul, ami lassújelekhez, növekvő menetidőhöz, több üzemzavarhoz és kiszámíthatatlansághoz vezet.

Amíg egy karbantartás tart, ahogy a Keletiben is a következő hetekben, addig

elkerülhetetlenek a lezárások, a kényelmetlenségek, az átszállások és a változó közlekedés.

Arra kérte az utasokat, hogy hétfőtől ne a megszokás alapján közlekedjenek, indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a MÁV honlapján a változásokról.

 

Teljesen megváltozik a közlekedés hétfőtől

A távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre kerül át, ezeken az állomásokon biztosítva az átszállást a metróhálózatra – ismertette a MÁV. A hatvani és újszászi vonal elővárosi járatai jellemzően rövidebb útvonalon, Kőbánya felsőig közlekednek, ahol új átszállópont létesül. Kőbánya felsőről a metróhálózat a Puskás Ferenc Stadionhoz csúcsidőben percenként induló MÁV-buszokkal vagy a II. János Pál pápa tér érintésével

a Blaha Lujza térre négypercenként járó 37-es villamoscsaláddal érhető el.

A BKK arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy a Keleti pályaudvar lezárása idején ők is segíteni fogják az érintett utasokat – többek között –expresszvillamossal, sűrűbben közlekedő járatokkal és azzal, hogy ebben az időszakban számos fővárosi járaton

a vonatokra érvényes jegyekkel, bérletekkel is lehet utazni.

Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az egy hónapos vasúti vágányzár ideje alatt az utasok továbbra is gyorsan, kényelmesen és biztonságosan eljussanak úti céljukhoz.

 

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Jászai Csaba)

