Nagy változások jönnek a vasúton, bezár a Keleti

Hétfőn indul az év legnagyobb karbantartási beruházása: a Keleti-program – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Hegyi Zsolt.

A vonatok közlekedése a Keleti pályaudvar lezárása idején. Forrás: MÁV

A MÁV vezérigazgatója emlékeztetett: az elmúlt évtizedekben a karbantartási munkáknál halmozódott fel a legtöbb elmaradás, pedig a vasúti pálya folyamatosan igényli a szinten tartó és javító beavatkozásokat, ezek hiányában menthetetlenül avul, ami lassújelekhez, növekvő menetidőhöz, több üzemzavarhoz és kiszámíthatatlansághoz vezet.

Amíg egy karbantartás tart, ahogy a Keletiben is a következő hetekben, addig

elkerülhetetlenek a lezárások, a kényelmetlenségek, az átszállások és a változó közlekedés.

Arra kérte az utasokat, hogy hétfőtől ne a megszokás alapján közlekedjenek, indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a MÁV honlapján a változásokról.

Teljesen megváltozik a közlekedés hétfőtől

A távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre kerül át, ezeken az állomásokon biztosítva az átszállást a metróhálózatra – ismertette a MÁV. A hatvani és újszászi vonal elővárosi járatai jellemzően rövidebb útvonalon, Kőbánya felsőig közlekednek, ahol új átszállópont létesül. Kőbánya felsőről a metróhálózat a Puskás Ferenc Stadionhoz csúcsidőben percenként induló MÁV-buszokkal vagy a II. János Pál pápa tér érintésével

a Blaha Lujza térre négypercenként járó 37-es villamoscsaláddal érhető el.

A BKK arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy a Keleti pályaudvar lezárása idején ők is segíteni fogják az érintett utasokat – többek között –expresszvillamossal, sűrűbben közlekedő járatokkal és azzal, hogy ebben az időszakban számos fővárosi járaton

a vonatokra érvényes jegyekkel, bérletekkel is lehet utazni.

Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az egy hónapos vasúti vágányzár ideje alatt az utasok továbbra is gyorsan, kényelmesen és biztonságosan eljussanak úti céljukhoz.