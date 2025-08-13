Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

MÁVKeleti pályaudvarvasútfejlesztés

Figyelmeztetett a MÁV, a Keleti pályaudvar felújítása miatt mindenki tervezze meg előre az utazását

A Keleti pályaudvar felújítása fordulópont és egy új fejezet kezdete lehet a magyar vasúti közlekedésben – jelentette ki szerda délután tartott sajtótájékoztatóján Hegyi Zsolt. A MÁV vezérigazgatója rámutatott, egy ilyen forgalmú pályaudvar lezárása nem tud jókor jönni, de úgy látták: a nyár vége és az ősz eleje az időszak, ahol talán a legkevesebb utassérelemmel tudják ezt végrehajtani.

Kőházi János
2025. 08. 13. 14:43
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Olyan infrastruktúra elemeket újítunk fel, javítunk meg, vagy cserélünk ki, amelyek lassították, korlátozták, vagy rövid távon veszélyeztették is a Keleti pályaudvarnak a forgalmát – jelentette ki szerda délután tartott sajtótájékoztatóján Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. 

A felvétel illusztráció (Fotó: Jászai Csaba)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a nyári szabadságolások legsűrűbb időszaka után folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása. A rekonstrukció augusztus 25-én kezdődik, és négy héten keresztül tart majd. 

A megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak.

Hegyi Zsolt szerint sokakban merült fel a kérdés: miért most kezdik a felújítást, miért augusztus 25-én fog elindulni ez a vágányzár? – Több választ is tudok adni, az első és a legfontosabb, hogy egy ilyen forgalmú pályaudvarnak a lezárása nem tud jókor jönni, az mindenképpen olyan időszakban van, amikor érdeksérelmet vagy kényelmetlenséget okoz – mutatott rá.

Mint mondta, alapos vizsgálat után úgy látták, hogy a nyár vége és az ősz eleje az időszak, ahol talán a legkevesebb utassérelemmel tudják ezt végrehajtani. Elmondása szerint a legfontosabb feladat a vágányzár előkészítésével párhuzamosan az volt, hogy olyan forgalmi rendet alakítsanak ki, amelyik a lehető legtöbb utas számára az érdeksérelmet, a többlet utazási időt, a kényelmetlenséget a leginkább mérsékelni tudja. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Keleti pályaudvar felújítása része egy nagyobb karbantartási és fejlesztési törekvésnek. 

Mint mondta, az európai források felfüggesztése különösen súlyosan érinti a vasúti szektort, ezért alternatív források után kellet nézni, illetve az eleve meglévőket hatékonyabban használni. Rámutatott: ebbe a második kategóriába tartozik a vállalatcsoportnak az integrációja és ennek köszönhetően valósulhat meg idén nyár végén, ősz elején a Keleti program, ahol a következő négy hétben 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást tudnak végezni a vasúti infrastruktúrában. 

– Azt remélem, hogy a Keleti program egy fordulópont és egy új fejezet kezdete lehet a magyar vasúti közlekedésben, ahol tervezetten, a karbantartás felgyorsításával és a fejlesztések előirányzásával már rövid távon tudunk javítani a vasúti infrastruktúrán, a szolgáltatási színvonalon és a menetrendszerűségen – mondta a vezérigazgató. 

 

Hosszabb menetidővel kell számolni

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: ebben a négy hétben mindenki előre tervezze meg az utazását. Mint mondta, a Keleti pályaudvar felújítása miatt hosszabb eljutási időre kell számítani, adott esetben át kell szállni egy másik közlekedési eszközre. – De mindenki számára a lehetőségekhez mérten, a legkiszámíthatóbb, legsűrűbb eljutást biztosító, és jellemzően a hegyi közlekedésben és a kötött pályás járatokat, előnyben részesítő megoldásokat biztosítjuk – hangsúlyozta. 

 

Borítókép: Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

