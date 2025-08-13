Figyelmeztetett a MÁV, a Keleti pályaudvar felújítása miatt mindenki tervezze meg előre az utazását

Olyan infrastruktúra elemeket újítunk fel, javítunk meg, vagy cserélünk ki, amelyek lassították, korlátozták, vagy rövid távon veszélyeztették is a Keleti pályaudvarnak a forgalmát – jelentette ki szerda délután tartott sajtótájékoztatóján Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

A felvétel illusztráció (Fotó: Jászai Csaba)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a nyári szabadságolások legsűrűbb időszaka után folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása. A rekonstrukció augusztus 25-én kezdődik, és négy héten keresztül tart majd.

A megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak.

Hegyi Zsolt szerint sokakban merült fel a kérdés: miért most kezdik a felújítást, miért augusztus 25-én fog elindulni ez a vágányzár? – Több választ is tudok adni, az első és a legfontosabb, hogy egy ilyen forgalmú pályaudvarnak a lezárása nem tud jókor jönni, az mindenképpen olyan időszakban van, amikor érdeksérelmet vagy kényelmetlenséget okoz – mutatott rá.

Mint mondta, alapos vizsgálat után úgy látták, hogy a nyár vége és az ősz eleje az időszak, ahol talán a legkevesebb utassérelemmel tudják ezt végrehajtani. Elmondása szerint a legfontosabb feladat a vágányzár előkészítésével párhuzamosan az volt, hogy olyan forgalmi rendet alakítsanak ki, amelyik a lehető legtöbb utas számára az érdeksérelmet, a többlet utazási időt, a kényelmetlenséget a leginkább mérsékelni tudja.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Keleti pályaudvar felújítása része egy nagyobb karbantartási és fejlesztési törekvésnek.

Mint mondta, az európai források felfüggesztése különösen súlyosan érinti a vasúti szektort, ezért alternatív források után kellet nézni, illetve az eleve meglévőket hatékonyabban használni. Rámutatott: ebbe a második kategóriába tartozik a vállalatcsoportnak az integrációja és ennek köszönhetően valósulhat meg idén nyár végén, ősz elején a Keleti program, ahol a következő négy hétben 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást tudnak végezni a vasúti infrastruktúrában.

– Azt remélem, hogy a Keleti program egy fordulópont és egy új fejezet kezdete lehet a magyar vasúti közlekedésben, ahol tervezetten, a karbantartás felgyorsításával és a fejlesztések előirányzásával már rövid távon tudunk javítani a vasúti infrastruktúrán, a szolgáltatási színvonalon és a menetrendszerűségen – mondta a vezérigazgató.