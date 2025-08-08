Keleti pályaudvarfelújításoklezárásfelújításMÁV

Hamarosan lezárják a Keleti pályaudvart

Elkezdik a pályaudvar vágányainak felújítását, Interaktív térképekkel segíti a MÁV az utasokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 19:48
Utasok és vonatok a Keleti pályaudvaron. Jobbra egy kétszintes Stadler KISS típusú szerelvény (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)
A Keleti pályaudvari vágányok felújításának idején, augusztus 25-től egy hónapon át jelentősen módosul a közlekedési rend a Keleti pályaudvart érintő győri, pécsi, hatvani–miskolci és újszászi–békéscsabai vonalakon, továbbá a nemzetközi vonatok esetében. Az utasok számára tájékoztató aloldalt indítottak, amely mától interaktív térképekkel bővült, és már tervezhetők az augusztus végi, szeptemberi utazások a MÁV-csoport online utazástervező felületein (MÁV és MÁV+ applikáció, EMMA, jegy.mav.hu).

A mavcsoport.hu/keleti weboldalt folyamatosan frissítik azon információkkal, amelyek segítik az utasokat, hogy előre átgondolják utazásaikat a Keleti pályaudvar forgalmi szünetelésének idejére: július végétől már elérhetők a főbb menetrendi változások leírásai, alternatív eljutási javaslatok, jegyértékesítési, ügyfélszolgálati ügyek, valamint az utazás megtervezését segítő hálózati térképek. Mától olyan interaktív térképeket is elhelyeztek a weboldalon, melyeken az utasok által használt főbb kiindulási állomásokra kattintva felsorolják az utazási lehetőségeket, és kiemelik azokat az átszállási pontokat, ahonnan a fővároson belüli HÉV-, Volán- vagy BKK-járatokkal tovább lehet utazni a célállomás felé.

A módosított menetrendek is elérhetők már a vágányzári aloldalukon a megfelelő, Keleti pályaudvart érintő vonalakra kattintva vagy azokhoz legörgetve, továbbá az online felületeiken is, így már lehet a vonatokra keresni az új menetrendek alapján a MÁV és a MÁV+ applikáció, az EMMA vagy a jegy.mav.hu segítségével.  

Már a vágányzári időszak előtt két héttel minden térségre kiterjedő tájékoztatást összeállítottak az utasaik számára az ideiglenes forgalmi rend kínálta lehetőségek minél pontosabb megismerése és minél teljesebb kihasználása érdekében. Arra kérik az utasaikat, hogy ebben a néhány hétben tájékozódjanak a mavcsoport.hu/keleti weboldalon és kezdjék el időben megtervezni az augusztus végi, illetve a szeptemberi utazásukat.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

