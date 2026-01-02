Érkezik a mozikba a KGB által kivégzett kárpátaljai püspök története

Romzsa Tódor 1911-ben született a kárpátaljai Nagybocskón, egy olyan világban, ahol a határok gyorsabban változtak, mint az emberek élete. Gyermekkorától fogva fegyelmezett, visszahúzódó alkat volt, akit sokkal inkább érdekelt a tanulás és az elmélyülés, mint a látványos érvényesülés. Kortársai szerint már fiatalon volt benne valami megmagyarázhatatlan nyugalom, ami nem harsány, hanem szinte észrevétlenül hat másokra.

Dér Zsolt formálja meg a kárpátaljai püspök alakját

Pappá szentelése után Rómában tanult, kiváló nyelvtudással, széles látókörrel tért haza. Nem volt naiv. Pontosan látta, hogy milyen történelmi erők feszülnek egymásnak Kárpátalján. Amikor 1944-ben, mindössze 33 évesen püspökké nevezték ki, már tudta, hogy a sors nehéz feladatot mért ki rá. A háború után a szovjetek gyorsan és könyörtelenül láttak munkához: a görögkatolikus egyházat meg akarták szüntetni, beolvasztani, eltörölni.

Romzsa nem volt látványosan lázadó. Nem kiáltványokat írt, nem konfrontálódott nyíltan. Egyszerűen nem írta alá azt, amit nem tudott vállalni. Nem volt hajlandó áttérni, nem volt hajlandó megtagadni közösségét. Apró, emberi gesztusai – egy látogatás, egy csendes bátorító szó, egy el nem mondott, de érezhető „itt vagyok” – többet jelentettek híveinek, mint bármilyen beszéd.

A film plakátja

A hatalom azonban nem felejtett. 1947 őszén egy balesetnek álcázott támadás érte, majd nem sokkal később a munkácsi kórházban álruhás KGB-ügynök jutott be hozzá, aki halálos adag mérget, kuráre injekciót adott be neki. Romzsa Tódor 1947. november 1-jén hunyt el.

Halála nem volt nyilvános, nem volt drámai. Éppen ez benne a legmegrázóbb. Egy élet, amelyet csendben éltek, csendben is próbáltak eltüntetni, de ez mégsem sikerült.

A nyolc nyelven beszélő, rendkívül intelligens, a közösségért minden áldozatra kész püspököt a filmben Dér Zsolt formálja meg, mellette a további figurákat Lux Ádám, Bezerédi Zoltán, Kakasy Dóra, Magyar Attila, Jakab Tamás, Péteri Lilla, Quintus Konrád, Gere Dénes és Cserna Antal alakítja.

Romzsa Tódor története túlélte a rendszereket, az ideológiákat, a hallgatást. Ma már boldoggá avatott püspökként tisztelik, de emberi arca talán most kerül igazán közel hozzánk. 2026. január 15-én érkezik a mozikba az a magyar film, amely az életének utolsó szakaszát dolgozza fel. A Romzsa Tódor egy esendő, mégis rendíthetetlen pap portréját tárja a közönség elé. Egy olyan emberét, aki nem akart hős lenni, csak hűséges a hitéhez, közösségéhez és akinek a története éppen ezért ma is fájón aktuális.