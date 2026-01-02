Zámbó Jimmyrendőrkapitánytitkosított aktákközvéleménynyilatkozat

Lejárt Zámbó Jimmy halála ügyében a huszonöt éves titkosítás, újabb részletek derülhetnek ki

Huszonöt éve hunyt el a „Király”, a magyar könnyűzene egyik legismertebb és legmegosztóbb alakja. A tragédia körülményei azóta is kérdéseket vetnek fel, most pedig egykori rendőri nyilatkozat erősíti meg, hogy valóban létezik egy, eddig nyilvánosság elől elzárt iratanyag Zámbó Jimmy halálának pontos részleteiről.

Munkatársunktól
2026. 01. 02. 16:53
Balázs Péter egy alkalommal Zámbó Jimmyvel is megosztotta a színpadot. Forrás: Zámbó Jimmy
Balázs Péter egy alkalommal Zámbó Jimmyvel is megosztotta a színpadot. Forrás: Zámbó Jimmy
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Negyedszázad telt el azóta, hogy elhallgatott a „Király”. Zámbó Jimmy halála nemcsak a magyar zenei életet rázta meg 2001 elején, hanem egy olyan történetet indított útjára, amely azóta is újra és újra visszatér a közbeszédbe. A csepeli családi házban történt tragédia körülményei hivatalosan lezárt ügynek számítanak, a nyilvánosságban azonban mindmáig élnek a kérdések – írta az Origo.

Zámbó Jimmy viaszszobra a budapesti Madame Tussauds múzeumbanFotó: Dömötör Csaba
Zámbó Jimmy viaszszobra a budapesti Madame Tussauds múzeumban
(Fotó: Dömötör Csaba)

A huszonötödik évforduló apropóján ismét előtérbe került az a feltételezés, miszerint Zámbó Jimmy haláláról létezik egy részben titkosított aktacsomó, amelyet eddig nem ismerhetett meg a közvélemény. Ezt nem rajongói találgatások, hanem egy, a helyszínen intézkedő egykori rendőri vezető nyilatkozata támasztja alá.

Az akkor szolgálatban lévő csepeli rendőrkapitány ugyanis megerősítette, hogy az ügy iratai között valóban találhatók olyan dokumentumok, amelyek nem kerültek nyilvánosságra. Ezek részben a nyomozás technikai részleteit, részben tanúvallomásokat és szakértői megállapításokat tartalmaznak. A titkosítás oka – mint arra a rendőri nyilatkozat is utal – elsősorban adatvédelmi és kegyeleti szempont volt.

Zámbó Jimmy halálának pontos körülményei nem tisztázottak a nyilvánosság előtt

A hivatalos vizsgálat annak idején egyértelműen kizárta az idegenkezűséget. A hatóságok megállapítása szerint Zámbó Jimmy halálát egy tragikus baleset okozta, amely egy szerencsétlen műszaki körülmény és egy félreértett helyzet következménye volt. A történtek idején a házban csak közeli hozzátartozók és egy családi barát tartózkodtak.

A vizsgálati anyagok szerint az énekes egy korábbi betörés után tartott otthon önvédelmi eszközöket. Egy ártatlannak induló beszélgetés során kerültek elő a fegyverek, ám egy ritka és végzetes technikai hiba miatt a helyzet tragédiába torkollott. A szakértők már akkor hangsúlyozták, hogy nem szándékosság, hanem súlyos tévedés történt.

Zámbó Jimmy halála után azonban azonnal elindultak a találgatások. A közvélemény egy része sosem tudta elfogadni a hivatalos magyarázatot, és az évek során újra meg újra felmerült egy „lezárt dosszié” létezése. A mostani nyilatkozat annyiban árnyalja a képet, hogy valóban vannak olyan iratok, amelyek eddig nem voltak hozzáférhetők, ám ezek tartalmáról egyelőre nem derült ki, hogy érdemben módosítanák-e a hivatalos álláspontot.

Hogy a titkosítás feloldása után Zámbó Jimmy halálának történetében lesz-e változás, az a közeljövőben derülhet ki.

(Borítókép: Zámbó Jimmy)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu