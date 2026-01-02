Lejárt Zámbó Jimmy halála ügyében a huszonöt éves titkosítás, újabb részletek derülhetnek ki

Negyedszázad telt el azóta, hogy elhallgatott a „Király”. Zámbó Jimmy halála nemcsak a magyar zenei életet rázta meg 2001 elején, hanem egy olyan történetet indított útjára, amely azóta is újra és újra visszatér a közbeszédbe. A csepeli családi házban történt tragédia körülményei hivatalosan lezárt ügynek számítanak, a nyilvánosságban azonban mindmáig élnek a kérdések – írta az Origo.

Zámbó Jimmy viaszszobra a budapesti Madame Tussauds múzeumban

(Fotó: Dömötör Csaba)

A huszonötödik évforduló apropóján ismét előtérbe került az a feltételezés, miszerint Zámbó Jimmy haláláról létezik egy részben titkosított aktacsomó, amelyet eddig nem ismerhetett meg a közvélemény. Ezt nem rajongói találgatások, hanem egy, a helyszínen intézkedő egykori rendőri vezető nyilatkozata támasztja alá.

Az akkor szolgálatban lévő csepeli rendőrkapitány ugyanis megerősítette, hogy az ügy iratai között valóban találhatók olyan dokumentumok, amelyek nem kerültek nyilvánosságra. Ezek részben a nyomozás technikai részleteit, részben tanúvallomásokat és szakértői megállapításokat tartalmaznak. A titkosítás oka – mint arra a rendőri nyilatkozat is utal – elsősorban adatvédelmi és kegyeleti szempont volt.

Zámbó Jimmy halálának pontos körülményei nem tisztázottak a nyilvánosság előtt

A hivatalos vizsgálat annak idején egyértelműen kizárta az idegenkezűséget. A hatóságok megállapítása szerint Zámbó Jimmy halálát egy tragikus baleset okozta, amely egy szerencsétlen műszaki körülmény és egy félreértett helyzet következménye volt. A történtek idején a házban csak közeli hozzátartozók és egy családi barát tartózkodtak.

A vizsgálati anyagok szerint az énekes egy korábbi betörés után tartott otthon önvédelmi eszközöket. Egy ártatlannak induló beszélgetés során kerültek elő a fegyverek, ám egy ritka és végzetes technikai hiba miatt a helyzet tragédiába torkollott. A szakértők már akkor hangsúlyozták, hogy nem szándékosság, hanem súlyos tévedés történt.

Zámbó Jimmy halála után azonban azonnal elindultak a találgatások. A közvélemény egy része sosem tudta elfogadni a hivatalos magyarázatot, és az évek során újra meg újra felmerült egy „lezárt dosszié” létezése. A mostani nyilatkozat annyiban árnyalja a képet, hogy valóban vannak olyan iratok, amelyek eddig nem voltak hozzáférhetők, ám ezek tartalmáról egyelőre nem derült ki, hogy érdemben módosítanák-e a hivatalos álláspontot.