Slot szavait hallva retteghetnek az ellenfelek, Wirtz már régóta ezt akarta hallani

A Liverpool megszenvedett a sereghajtó Wolverhampton ellen hazai pályán a Premier League 18. fordulójában, de Florian Wirtz vezérletével a címvédő 2-1-re nyert . Wirtz a 42. percben betalált – ezzel megszerezve első bajnoki gólját a Liverpool színeiben –, majd a második félidőben is főleg neki köszönhetően voltak a csapatnak helyzetei. Arne Slot vezetőedző a lefújás után a német középpályást is méltatta a sajtótájékoztatón.

A mozdulat, amellyel Florian Wirtz megszerezte az első Premier League gólját a Liverpool színeiben, erről beszélt Arne Slot is (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Arne Slot biztos Florian Wirtz további góljaiban

– A csapatban korábban mindenki látta, hogy Wirtz mennyit tett már értünk, hogy milyen sok helyzetet alakított ki és milyen közel volt már ahhoz a bizonyos gólhoz. A futballban viszont mindenki tudja, ha nem jön a gól, akkor kívülről kapod a kritikákat.

Biztos vagyok benne, hogy Wirtz még sok gólt fog nekünk szerezni. Florian ma elképesztő munkát végzett, és itt nem csak a góljára gondolok

– kezdte Slot az értékelést. Ezt hallva pedig a következő ellenfelek sem nyugodhatnak meg, ugyanis az tényleg jól látszik, hogy Wirtz egyre jobb formában van: egy hete a Tottenham ellen gólpasszt osztott ki , most pedig be is talált. A Liverpool legközelebb január elsején, a Leeds United ellen játszik a PL-ben, akkor az eltiltását letöltő Szoboszlai Dominik is alighanem a keretben lesz.

Az elhunyt Diogo Jota gyermekei is a helyszínen voltak

A holland ezt követően beszélt a mérkőzés előtt történekről is. Ugyanis a nyáron elhunyt Diogo Jota éppen a Wolvestól igazolt a Liverpoolba. A Farkasok játékosai pénteken már lerótták kegyeletüket volt játékosuk előtt az Anfield mellett található emlékhelyen. A szombati találkozó előtt pedig Jota két gyermeke vonult a pályára a Liverpool csapatkapitányával, Virgil van Dijkkal.

– Ismét rendkívül megható volt. A szurkolóink ​​minden egyes meccsen a legnagyobb tiszteletet mutatták a családjának (a 20. percben az Anfield közönsége mindig állva tapsol Jota tiszteletére, aki korábban a 20-as mezt viselte a csapatban – a szerk.), ma is ugyanezt láttuk. Egy újabb különleges pillanat volt ez nekünk, és most helyszínen tartózkodó feleségének és gyermekeinek is. – mondta Slot.