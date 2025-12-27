Slot szavait hallva retteghetnek az ellenfelek, Wirtz már régóta ezt akarta hallani

Rendkívüli

Botrányos beismerés: így játszaná ki Magyarország vétóját Ukrajna és az EU

Florian Wirtz betalált, a Liverpool labdarúgócsapata sorozatban hetedik mérkőzésén maradt veretlen, ráadásul mindezt egy 2-1-es győzelemmel a Wolverhampton ellen. A Liverpool-szurkolók valószínűleg ennél szebb mérkőzést nem is képzelhettek volna 2025 zárásának – mondjuk a hajrát biztos nyugodtabban nézték volna a drukkerek. Arne Slot vezetőedző a lefújás utáni rövid értékelésében Wirtz remek formájára is kitért.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 19:14
Arne Slot kitért a gólszerző Florian Wirtzre is a Wolves ellen megnyert PL-mérkőzés után
Arne Slot kitért a gólszerző Florian Wirtzre is a Wolves ellen megnyert PL-mérkőzés után (Fotó: AFP/Oli Scarff)
A Liverpool megszenvedett a sereghajtó Wolverhampton ellen hazai pályán a Premier League 18. fordulójában, de Florian Wirtz vezérletével a címvédő 2-1-re nyert . Wirtz a 42. percben betalált – ezzel megszerezve első bajnoki gólját a Liverpool színeiben –, majd a második félidőben is főleg neki köszönhetően voltak a csapatnak helyzetei. Arne Slot vezetőedző a lefújás után a német középpályást is méltatta a sajtótájékoztatón.

A mozdulat, amellyel Florian Wirtz megszerezte az első Premier League gólját a Liverpool színeiben, erről beszélt Arne Slot is
A mozdulat, amellyel Florian Wirtz megszerezte az első Premier League gólját a Liverpool színeiben, erről beszélt Arne Slot is (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Arne Slot biztos Florian Wirtz további góljaiban

– A csapatban korábban mindenki látta, hogy Wirtz mennyit tett már értünk, hogy milyen sok helyzetet alakított ki és milyen közel volt már ahhoz a bizonyos gólhoz. A futballban viszont mindenki tudja, ha nem jön a gól, akkor kívülről kapod a kritikákat. 

Biztos vagyok benne, hogy Wirtz még sok gólt fog nekünk szerezni. Florian ma elképesztő munkát végzett, és itt nem csak a góljára gondolok

kezdte Slot az értékelést. Ezt hallva pedig a következő ellenfelek sem nyugodhatnak meg, ugyanis az tényleg jól látszik, hogy Wirtz egyre jobb formában van: egy hete a Tottenham ellen gólpasszt osztott ki , most pedig be is talált. A Liverpool legközelebb január elsején, a Leeds United ellen játszik a PL-ben, akkor az eltiltását letöltő Szoboszlai Dominik is alighanem a keretben lesz. 

Az elhunyt Diogo Jota gyermekei is a helyszínen voltak

A holland ezt követően beszélt a mérkőzés előtt történekről is. Ugyanis a nyáron elhunyt Diogo Jota éppen a Wolvestól igazolt a Liverpoolba. A Farkasok játékosai pénteken már lerótták kegyeletüket volt játékosuk előtt az Anfield mellett található emlékhelyen. A szombati találkozó előtt pedig Jota két gyermeke vonult a pályára a Liverpool csapatkapitányával, Virgil van Dijkkal. 

– Ismét rendkívül megható volt. A szurkolóink ​​minden egyes meccsen a legnagyobb tiszteletet mutatták a családjának (a 20. percben az Anfield közönsége mindig állva tapsol Jota tiszteletére, aki korábban a 20-as mezt viselte a csapatban – a szerk.), ma is ugyanezt láttuk. Egy újabb különleges pillanat volt ez nekünk, és most helyszínen tartózkodó feleségének és gyermekeinek is. – mondta Slot.

Slot öröme nem volt teljes a Liverpool győztes meccsén

A vezetőedző egyébként csapata játékával maradéktalanul ismét nem lehet elégedett. A Wolves a Liverpool gyenge pontját kihasználva, szögletből volt eredményes a második félidő elején, ezután a Pool nem tudta lezárni a meccset, az utolsó percig izgulnia kellett a sereghajtó, 18 forduló után továbbra is nyeretlen Wolves ellen. A holland ezt finoman éreztette is az értékelésében, ahol azt mondta, hogy 

a mérkőzés nagy részén azt látta, amit elterveztek, de voltak olyan részek, amik nagyon nem tetszettek neki. 

Ezzel egyértelműen a második játékrészre utalt Slot. De azt a holland hozzátette, végső soron a három pont és a győzelem számít, amellyel átmenetileg fellépett a csapat a tabella negyedik helyére.

Wirtz gólja az első félidőben:

