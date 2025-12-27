Cristiano Ronaldo előre ivott a medve bőrére, egyetlen esélye maradt

Az Arab Kupának is köszönhetően az elmúlt egy hónapban szünetet tartottak és a 10. fordulót el is halasztották a szaúdi ligában, így az éllovas al-Nasszr november 23. óta először szombat délután lépett pályára bajnokin. A rijádi együttes az öt ponttal kieső helyen álló al-Ohdud csapatát fogadta, és Cristiano Ronaldo vezérletével meg is szerezte a győzelmet.

Cristiano Ronaldo már örült a mesterhármasnak, végül „csak” két szabályos gólt szerzett az al-Nasszr szaúdi bajnokiján (Fotó: Anadolu/Waleed Zein)

Cristiano Ronaldo VAR miatt meghiúsult mesterhármasa

Az ötszörös aranylabdás portugál futballista a 31. percben egy szöglet után közvetlen közelről szerzett vezetést, majd még az első félidő hosszabbításában megszerezte pályafutása 956. gólját is: ekkor egy jobb oldali beadást sarokkal, a háta mögött továbbított a vendégek kapujába. A negyvenéves klasszis a 66. percben ismét betalált, a bal lábbal lőtt gólja után már ünnepelt is a szurkolók előtt, ám videózás után egy korábbi, néhány centiméteres les miatt érvénytelenítették a gólt – pedig 2024 májusa óta ez lehetett volna Ronaldo első mesterhármasa tétmérkőzésen.

Így azonban 2025-ben továbbra is mesterhármas nélkül maradt – hiszen a folytatásban ő már nem, csupán a ráadásban Joao Félix szerzett újabb találatot –, és már csak egy esélye van javítani: kedden az al-Ettifak otthonában zárja az évet az al-Nasszr.

Cristiano Ronaldo 2010 óta minden évben szerzett legalább egy mesterhármast, összesen 66 ilyennél jár a karrierje során.

A fővárosi együttes a 3-0-s győzelmével tíz mérkőzés után is hibátlanul, az al-Hilal előtt négypontos előnnyel vezeti a szaúdi bajnokság tabelláját.