24 óra alatt ötmillió jegyigénylés, még mindig Cristiano Ronaldo miatt őrülnek meg a legtöbben

Két nappal ezelőtt nyílt meg a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítési szakaszának harmadik része. Ez már az az időszak, amikor pontosan lehet tudni, hogy egyes csapatok hol és mikor játszanak majd vb csoportkörében. Két napja semmi másról nem szólnak a hírek, mint arról, mennyire drágák lettek a jegyek. A szurkolók tiltakoznak, a nemzetközi szaksajtó hüledezik, miközben a FIFA…

A FIFA dörzsöli a tenyerét, a portugál válogatott iránt óriási az érdeklődés (Fotó: AFP/Roberto Schmidt)

A FIFA máris dörzsöli a tenyerét

…a FIFA boldog, mert 24 óra alatt nem kevesebb, mint 5 millió jegyigénylés futott be. Az illetékesek máris dörzsölhetik a tenyerüket, hamarjában ki is adták a győzelmi jelentést. Azaz, lehet itt bármennyire is drága a jegy, a drukkereket nem lehet eltántorítani. Az értékesítés mostani, harmadik szakasza január 13-ig tart.

A győzelmi jelentés kiemelte, hogy 24 óra alatt több mint kétszáz országból futottak be az igények.

A FIFA közzétette, melyek azok az országok, amelyekből a legtöbb jegyigénylés érkezett. Azon nem lehet csodálkozni, hogy a listát a három rendező, azaz az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada vezeti. A további sorrend:

Kolumbia

Anglia

Ecuador

Brazília

Argentína

Skócia

Németország

Ausztrália

Franciaország

Panama

Még mindig Cristiano Ronaldo a legnépszerűbb

Érdemes azt is megnézni, melyek azok a csoportmérkőzések, amelyekre a legtöbb igénylés futott be. Szakmailag az angol és a horvát, valamint a francia és a norvég csapat egymás elleni összecsapása tűnik annak, de a szurkolók másképp látják ezt is.

A legnagyobb érdeklődés jelen pillanatban a június 27-i Portugália–Kolumbia összecsapást övezi,

azaz még mindig Cristiano Ronaldo a legvonzóbb név ezen a világbajnokságon.

A további sorrend:

Június 13.: Brazília–Marokkó

Június 18.: Mexikó–Dél-Korea

Június 25.: Ecuador–Németország

Június 24.: Brazília–Skócia

A FIFA szóvivője azt mondta, az ötmillió jegyigénylés nem egy virtuális szám, valóban ötmillió jegyigénylés. (Hogy ezt miért kellett külön hangsúlyozni, az rejtély.)

Ez persze nem jelenti azt, hogy valamennyi igénylő szerencsés jegytulajdonos lesz.

A FIFA nem árulta el, hogy a szurkolókat a csoportkörben vagy az egyenes kieséses szakaszban zajló mérkőzések érdeklik-e jobban, illetve hogyan oszlik meg a szurkolói érdeklődés. A FIFA szóvivője a The Athletic megkeresésére nem kívánt bővebben nyilatkozni ezekkel kapcsolatban.