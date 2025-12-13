A FIFA azonnal állítsa le a labdarúgó-vb jegyeinek eladását - egyre nagyobb a botrány az őrült árak miatt

Ahogyan várható volt, nem csitul a botrány a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyáraival kapcsolatosan. Azok után, hogy kiderültek a belépők árai, egyre többen emelik fel a szavukat a FIFA árképzési politikája miatt. Az Európai Futballszurkolók Szövetsége egyenesen azt követeli, hogy a FIFA azonnal állítsa le a jegyek eladását és csökkentse a belépők árait. Erre azonban aligha kerül sor.

A FIFA kapzsi és nyerészkedik

A szövetség pénteken kiadott közleménye szerint ezek a jegyárak már annyira magasak, hogy a normális, hétköznapi szurkolókat egyszerűen kirekesztik a tornáról. Arra is rámutattak, hogy a mostani árak ötször drágábbak, mint a 2022-es katari világbajnokságon voltak. Arról nem is beszélve, hogy a FIFA és a szervezők azt követelik, hogy a szurkolók már 2026 januárjában fizessenek ki mindent, máskülönben törlik a foglalásukat.

A szervezet szerint botrányos, hogy a legolcsóbb jegyeket - ezek az úgynevezett 4-es kategóriában szereplő belépők - nem vásárolhatják meg azok a drukkerek, akik egy-egy résztvevő országból érkeznek a tornára. A szurkolói csoport szerint a FIFA minden határon túlment és egyszerűen elárulta azokat, akik még hajlandóak lennének fizetni egy-egy belépőért. Ronan Evain, az FSE ügyvezető igazgatója a Reutersnek azt mondta:

mindenki megdöbbent, senki sem számított arra, ami a jövő évi vb jegyeivel és azoknak az árképzésével történt.

Szerinte nincs másról szó, mint arról, hogy néhány ember nyerészkedése miatt tegyék tönkre azt az élményt, amit a drukkerek átélhetnek egy világbajnokságon. „Szükség van szurkolókra, szükség van életre a lelátókon, szükség van a színekre, szükség van a hangulatra. Ezekkel az árakkal semmi sem fog megtörténni” – mondta.

Az angolok is dühöngenek

Egy másik szervezet, a Football Supporters Association, vagyis az angol és walesi szurkolók képviseleti szerve felkérte az Angol Labdarúgó Szövetséget, hogy lobbizzon a FIFA-nál. „Az angol válogatott mérkőzéseinek jegyárai a legmagasabbak közé tartoznak” – áll a közleményben.

Támogatjuk a Football Supporters Europe jegyértékesítés leállítására irányuló felhívását, és felszólítjuk az Angol Labdarúgó Szövetséget, hogy működjön együtt más labdarúgó szövetségekkel a szégyenteljes árak letörésében.

A nyerészkedés melegágya a változó jegyár

Mindkét szervezet azt közölte, hogy a nem egységes jegyárak miatt az egész nem más, mint nyerészkedés. A világbajnokságok történetében most először fordul elő, hogy a FIFA nem egységes árakon adja a csoportmeccsek jegyeit, hanem az úgynevezett dinamikus árazást alkalmazza. Ezt amúgy a 2025-ös klubvilágbajnokságon már bevezették, s nem aratott osztatlan sikert.