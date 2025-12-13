FIFAszurkolóklabdarúgó-világbajnokság

A FIFA azonnal állítsa le a labdarúgó-vb jegyeinek eladását - egyre nagyobb a botrány az őrült árak miatt

Tovább gyűrűzik az a botránysorozat, amely a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyáraival kapcsolatban robbant ki. Egyre többen azt követelik, hogy a FIFA azonnal állítsa le a jegyek eladását. Erre azonban aligha kerül sor.

2025. 12. 13.
A FIFA magasról letojta a szurkolókat, csak a nyerészkedéssel van elfoglalva Fotó: KEITA IIJIMA Forrás: Yomiuri
Ahogyan várható volt, nem csitul a botrány a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyáraival kapcsolatosan. Azok után, hogy kiderültek a belépők árai, egyre többen emelik fel a szavukat a FIFA árképzési politikája miatt. Az Európai Futballszurkolók Szövetsége egyenesen azt követeli, hogy a FIFA azonnal állítsa le a jegyek eladását és csökkentse a belépők árait. Erre azonban aligha kerül sor.

A FIFA kapzsi és nyerészkedik

A szövetség pénteken kiadott közleménye szerint ezek a jegyárak már annyira magasak, hogy a normális, hétköznapi szurkolókat egyszerűen kirekesztik a tornáról. Arra is rámutattak, hogy a mostani árak ötször drágábbak, mint a 2022-es katari világbajnokságon voltak. Arról nem is beszélve, hogy a FIFA és a szervezők azt követelik, hogy a szurkolók már 2026 januárjában fizessenek ki mindent, máskülönben törlik a foglalásukat.

A szervezet szerint botrányos, hogy a legolcsóbb jegyeket - ezek az úgynevezett 4-es kategóriában szereplő belépők - nem vásárolhatják meg azok a drukkerek, akik egy-egy résztvevő országból érkeznek a tornára. A szurkolói csoport szerint a FIFA minden határon túlment és egyszerűen elárulta azokat, akik még hajlandóak lennének fizetni egy-egy belépőért. Ronan Evain, az FSE ügyvezető igazgatója a Reutersnek azt mondta: 

mindenki megdöbbent, senki sem számított arra, ami a jövő évi vb jegyeivel és azoknak az árképzésével történt.

Szerinte nincs másról szó, mint arról, hogy néhány ember nyerészkedése miatt tegyék tönkre azt az élményt, amit a drukkerek átélhetnek egy világbajnokságon. „Szükség van szurkolókra, szükség van életre a lelátókon, szükség van a színekre, szükség van a hangulatra. Ezekkel az árakkal semmi sem fog megtörténni” – mondta.

Az angolok is dühöngenek

Egy másik szervezet, a Football Supporters Association, vagyis az angol és walesi szurkolók képviseleti szerve felkérte az Angol Labdarúgó Szövetséget, hogy lobbizzon a FIFA-nál. „Az angol válogatott mérkőzéseinek jegyárai a legmagasabbak közé tartoznak” – áll a közleményben.

Támogatjuk a Football Supporters Europe jegyértékesítés leállítására irányuló felhívását, és felszólítjuk az Angol Labdarúgó Szövetséget, hogy működjön együtt más labdarúgó szövetségekkel a szégyenteljes árak letörésében.

A nyerészkedés melegágya a változó jegyár

Mindkét szervezet azt közölte, hogy a nem egységes jegyárak miatt az egész nem más, mint nyerészkedés. A világbajnokságok történetében most először fordul elő, hogy a FIFA nem egységes árakon adja a csoportmeccsek jegyeit, hanem az úgynevezett dinamikus árazást alkalmazza. Ezt amúgy a 2025-ös klubvilágbajnokságon már bevezették, s nem aratott osztatlan sikert. 

Kuwaiti sports historian Hussein al-Bloushi holds the first ticket ever issued for the 1930 FIFA World Cups opening match in Uruguay, part of his personal collection at his private soccer museum in Kuwait City, on December 8, 2025, which features more than 10,000 rare sports artifacts meticulously collected over the years. (Photo by YASSER AL-ZAYYAT / AFP)
Az 1930-as vb-döntő egyik jegye egy gyűjtő kezében
Fotó: YASSER AL-ZAYYAT / AFP

Ez azt jelenti, hogy a különböző csapatok szurkolói ugyanazon a helyszínen eltérő összegeket fizethetnek ugyanazon jegykategóriáért, és kevés átláthatóság van az árak meghatározásával kapcsolatban.

A FIFA nem reagált, inkább kiadott egy semmitmondó közleményt

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség eddig nem reagált az ügyben. Pontosabban annyit tett, hogy pénteken este kiadott egy semmitmondó közleményt, amely szerint a magas árak ellenére óriási az érdeklődés a jegyek iránt. Meglepődtünk volna, ha a Gianni Infantino vezette szervezet másképpen reagál. 

Abban viszont szinte biztosak lehetünk, hogy a FIFA nem fog semmit visszavonni. 

Erre legfeljebb akkor kerülhetne sor, ha a vb közeledtével azt látnák, hogy a torna mérkőzései iránt teljes az érdektelenség. Ilyen azonban aligha fordul majd elő.

 

